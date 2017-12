Article publié le 20/12/2017 à 02:02 | Lu 52 fois 101 Conseils pour être bien dans son âge et bien dans sa tête (livre) Les éditions Robert Laffont ont publié au printemps dernier 101 Conseils pour être bien dans son âge et bien dans sa tête du Dr Christophe Trivalle, chef du service de soins de suite et réadaptation Alzheimer en gériatrie à l'hôpital Paul-Brousse. Dans cet ouvrage, l’auteur a rassemblé une somme de recommandations qui vous permettront de faire rimer « bien vieillir » avec « plaisir ».

Compte-tenu de l’évolution démographique des sociétés occidentales, de plus en plus de livres proposent « des recettes » qui permettent de mieux vieillir… Pour des années de vie heureuses, en bonne santé et sans mémoire qui flanche.



Comme le disait Clement Freud : « Si vous réussissez à vous arrêter de fumer, de boire et de faire l'amour, vous ne vivrez pas plus vieux : ça vous semblera juste plus long ». Pour ne pas que cela vous semble « juste plus long », le Dr Trivalle (spécialiste reconnu en matière d’Alzheimer) a rassemblé une somme de recommandations qui vous permettront de faire rimer « bien vieillir » avec « plaisir ».



On sait aujourd'hui qu'il est possible de lutter contre de nombreuses maladies, dont la maladie d'Alzheimer, sans médicaments, en appliquant quelques mesures simples et ludiques. Parmi les postulats de base, on sait que pour bien vieillir il faut bien dormir ! On sait que lire, c'est bon pour la santé, on sait aussi que le sexe, c’est bon pour la santé et qu’il vaut mieux éviter les sodas !



Et puis, chantons, dansons, cultivons notre jardin, buvons du café, jouons aux jeux vidéo..., la meilleure prévention étant celle que l'on met en place soi-même en fonction de ses habitudes, de ses besoins et aussi, bien sûr, de ses capacités.



Livre de conseils pratiques, sur le modèle de celui du Dr Kierzek (101 conseils pour ne pas atterrir aux urgences), cet ouvrage reprend les principales données scientifiques actuelles concernant la prévention du vieillissement pathologique pour proposer de multiples pistes que chacun adaptera à son propre cas, au gré de ses humeurs et interrogations.



Christophe Trivalle est également l’auteur de plusieurs ouvrages (parmi lesquels Vieux et malades : la double peine, L'Harmattan, 2010) et écrit des tribunes dans différents journaux, dont Le Monde, et a participé à plusieurs occasions au Magazine de la santé, sur France 5.