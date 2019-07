Article publié le 17/07/2019 à 11:30 | Lu 119 fois ​Withings BPM Core, un tensiomètre connecté grand public de nouvelle génération La société française Withings vient de présenter l’une de ses dernières créations. Un produit santé qui devrait intéresser les quinquas et plus… En enffet, BPM Core s’annonce comme le tensiomètre connecté grand public le plus avancé sur le marché. Compter 250 euros.

Les maladies cardiovasculaires sont la cause numéro 1 des décès dans le monde, alors que 90% d’entre elles pourraient être évitées. L’âge et le vieillissement normal modifient le fonctionnement du cœur et des artères. Des symptômes cardio-vasculaires (trouble du rythme lors d’efforts…) peuvent alors apparaître avec le temps.



Les principaux facteurs de risque cardio-vasculaire ont également un impact sur la santé cardiaque des plus de cinquante ans : hypercholestérolémie, tabagisme, diabète, hypertension, obésité abdominale liée à la sédentarité, stress chronique lié à l’arrivée de la retraite… Dans ce contexte, on comprend l’importance de suivre sa fréquence cardiaque au quotidien pour les seniors. Ce qui propose ce pèse-personne connecté.



Le BPM Core a été récompensé par un CES 2019 Innovation Award et bénéficie de la certification CE médical. Dans la pratique, ce tensiomètre s’annonce comme le « premier appareil médical qui mesure à la fois la tension artérielle, enregistre un électrocardiogramme et écoute le son du cœur grâce à un stéthoscope électronique, tout ceci avec la même simplicité qu’un tensiomètre habituel ».



Grâce à cette technologie de pointe, il est désormais possible de déceler à domicile les risques d'affections graves, comme la fibrillation auriculaire (FA) ou les valvulopathies (5% des 65 ans et plus), pathologies qui n’étaient jusque-là détectables qu’en milieu hospitalier. Outre le suivi de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque, le dispositif trois-en-un du BPM Core permet également d’enregistrer un électrocardiogramme (ECG) de qualité médicale.



« Ma mission en fondant Withings était de développer la santé connectée pour prévenir les maladies et aider à avoir une vie plus saine » explique Eric Carreel, Président de Withings. « Avec Withings BPM Core nous élargissons la fenêtre temporelle de détection de maladies du cœur fréquentes, pouvant être graves et qui sont malheureusement sous diagnostiquées. Ceci avec un appareil qui peut être utilisé facilement au quotidien chez soi ».



Ressemblant à un brassard de tension classique, ce tensiomètre de nouvelle génération est doté de capteurs médicaux intégrés à l’appareil. Il inclut deux électrodes en acier inoxydable situées à l’intérieur du brassard et une sur le tube, ainsi qu’une membrane en silicone abritant le stéthoscope électronique. L’utilisateur n’a qu’à appuyer sur un bouton pour effectuer les trois différentes mesures en moins de 90 secondes.



Entièrement rechargeable par connexion micro-USB, ce produit peut tenir jusqu’à six mois, à raison d’un enregistrement par jour, avec une seule charge. S’il peut effectuer les trois enregistrements de suivi en une seule fois, il est également possible de ne programmer qu’une seule des mesures souhaitées. Toutes les données peuvent être facilement retrouvées dans l’application Health Mate. Par ailleurs les données de tension et de fréquence cardiaque peuvent être partagées et consultées sur Apple Health.



BPM Core est disponible sur withings.com et en exclusivité en Apple store dès le 17 juillet, au prix de 249,95 euros. Disponibilité sur Amazon et auprès des partenaires commerciaux habituels courant l’été.









