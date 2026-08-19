Selon la loi, l'aide à mourir compte comme une fin de vie ordinaire : votre assurance décès devra payer vos bénéficiaires

Ce que Macron a signé au fort de Brégançon
Le texte a désormais un numéro, une date et une place : loi n° 2026-794 du 18 août 2026, premier texte du Journal officiel de ce mercredi. Le président de la République l'a promulguée depuis le fort de Brégançon, quatre jours après la validation du Conseil constitutionnel. Dix-neuf articles et six chapitres créent, à l'intérieur du code de la santé publique, une section entière consacrée au droit à l'aide à mourir, dont vous pouvez lire chaque ligne dans le texte publié par Légifrance.
Pourtant, aucune de ces lignes ne produit le moindre effet dans un cabinet médical ce matin. Pour une simple raison : la loi installe un droit qu'elle n'ouvre pas encore.
Pourtant, aucune de ces lignes ne produit le moindre effet dans un cabinet médical ce matin. Pour une simple raison : la loi installe un droit qu'elle n'ouvre pas encore.
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Les cinq conditions que vous devez toutes remplir
Cinq conditions doivent être réunies pour bénéficier de l'aide à mourir, et elles sont cumulatives :
- Il faut être majeur
- de nationalité française ou résider en France de façon stable et régulière.
- Il faut être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale.
- Il faut présenter une souffrance liée à cette affection, soit réfractaire aux traitements, soit jugée insupportable par vous si vous avez choisi d'arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas ouvrir l'accès à l'aide à mourir. La phase avancée y est définie comme l'entrée dans un processus irréversible, marqué par une aggravation qui atteint votre qualité de vie. Aucune maladie n'est nommée dans la loi, et c'est votre médecin qui appréciera si la vôtre entre dans ces cases.
- Reste que la cinquième condition, celle du discernement, qui écarte d'elle-même toutes les maladies qui l'altèrent.
Quinze jours, puis deux jours de réflexion
La demande devra être faite en personne, devant un médecin en activité et jamais par téléconsultation.
Ce médecin ne peut être ni votre conjoint, ni votre parent, ni votre héritier, ni votre ayant droit. La loi ferme cette porte dès son article 5.
Si vous n'êtes plus en état de vous déplacer, c'est lui qui se rend chez vous pour recueillir votre demande, puis votre confirmation.
Ensuite vient une procédure collégiale que ce médecin réunit lui-même, avec un spécialiste de votre maladie extérieur à votre suivi et un soignant qui vous accompagne au quotidien.
Le médecin dispose ensuite de quinze jours pour vous notifier sa décision motivée, oralement et par écrit.
S'ouvre alors un délai de réflexion d'au moins deux jours avant que vous puissiez confirmer, et une réévaluation complète de votre volonté si cette confirmation arrive plus de trois mois après.
Le lieu vous appartient : l'administration de la substance létale peut avoir lieu à votre domicile, chez un proche ou en établissement, entouré des personnes de votre choix.
Notez qu'un refus du médecin ne peut être contesté que par vous, devant le juge administratif. Une exception toutefois vise les majeurs protégés : dans ce cas, le tuteur a deux jours pour saisir ce juge, et cette saisine suspend toute la procédure.
Ce médecin ne peut être ni votre conjoint, ni votre parent, ni votre héritier, ni votre ayant droit. La loi ferme cette porte dès son article 5.
Si vous n'êtes plus en état de vous déplacer, c'est lui qui se rend chez vous pour recueillir votre demande, puis votre confirmation.
Ensuite vient une procédure collégiale que ce médecin réunit lui-même, avec un spécialiste de votre maladie extérieur à votre suivi et un soignant qui vous accompagne au quotidien.
Le médecin dispose ensuite de quinze jours pour vous notifier sa décision motivée, oralement et par écrit.
S'ouvre alors un délai de réflexion d'au moins deux jours avant que vous puissiez confirmer, et une réévaluation complète de votre volonté si cette confirmation arrive plus de trois mois après.
Le lieu vous appartient : l'administration de la substance létale peut avoir lieu à votre domicile, chez un proche ou en établissement, entouré des personnes de votre choix.
Notez qu'un refus du médecin ne peut être contesté que par vous, devant le juge administratif. Une exception toutefois vise les majeurs protégés : dans ce cas, le tuteur a deux jours pour saisir ce juge, et cette saisine suspend toute la procédure.
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Voilà le seul délai que la loi fixe : son article 17 oblige le ministère de la santé et celui de la sécurité sociale à prendre un arrêté commun dans un délai de trois mois à compter de la promulgation. Signature le 18 août, donc échéance le 18 novembre 2026, ce qui leur laisse quatre-vingt-douze jours pour promulguer cet arrêté. Aucune autre date ne figure dans la loi.
Ne croyez pas que cet arrêté réglera définitivement la procédure, il n'en réglera que la partie financière : le prix des préparations létales et la rémunération des soignants qui les délivrent ou les administrent.
Tout le reste dépendra d'un décret d'application en Conseil d'État, annoncé à l'article 13, qui devra préciser l'information donnée au demandeur, la forme de la demande et la façon de vérifier les cinq conditions cumulatives. Tant qu'il ne sera pas publié, votre médecin n'aura ni formulaire ni marche à suivre, et votre pharmacie ne pourra rien vous délivrer.
Une dernière pièce enfin manque dans ce puzzle, et elle ne dépend pas des ministères : la Haute Autorité de santé devra aussi définir les substances utilisables et rédiger les recommandations qui vont avec, ses travaux étant attendus avant la fin de l'année. Les préparations seront réalisées par des pharmacies hospitalières désignées par arrêté, puis remises à votre pharmacie de quartier.
En clair, le droit existe depuis mercredi mais son application concrète ne pourra pas intervenir avant 2027, dans le meilleur des cas. Une belle usine à gaz en apparence, mais il est vrai que la question de l'aide à mourir est l'une des plus complexes à encadrer et à mettre en oeuvre.
Ne croyez pas que cet arrêté réglera définitivement la procédure, il n'en réglera que la partie financière : le prix des préparations létales et la rémunération des soignants qui les délivrent ou les administrent.
Tout le reste dépendra d'un décret d'application en Conseil d'État, annoncé à l'article 13, qui devra préciser l'information donnée au demandeur, la forme de la demande et la façon de vérifier les cinq conditions cumulatives. Tant qu'il ne sera pas publié, votre médecin n'aura ni formulaire ni marche à suivre, et votre pharmacie ne pourra rien vous délivrer.
Une dernière pièce enfin manque dans ce puzzle, et elle ne dépend pas des ministères : la Haute Autorité de santé devra aussi définir les substances utilisables et rédiger les recommandations qui vont avec, ses travaux étant attendus avant la fin de l'année. Les préparations seront réalisées par des pharmacies hospitalières désignées par arrêté, puis remises à votre pharmacie de quartier.
En clair, le droit existe depuis mercredi mais son application concrète ne pourra pas intervenir avant 2027, dans le meilleur des cas. Une belle usine à gaz en apparence, mais il est vrai que la question de l'aide à mourir est l'une des plus complexes à encadrer et à mettre en oeuvre.
Ce que cette procédure ne vous coûtera pas
Concrètement, la loi a fermé la question du reste à charge avant même que la première demande ne soit déposée : les frais de la procédure seront couverts par l'assurance maladie, et le texte écarte à la fois la participation de l'assuré et la franchise médicale.
Aucun dépassement d'honoraires ne pourra être appliqué sur ces actes. C'est écrit en toutes lettres dans la loi.
Une dernière ligne, plus rare, interdit toute rémunération ou gratification, en espèces comme en nature, en échange d'un service rendu dans une procédure d'aide à mourir. Autrement dit, pas d'avance de frais, pas de supplément, pas de geste financier additionnel à prévoir.
Aucun dépassement d'honoraires ne pourra être appliqué sur ces actes. C'est écrit en toutes lettres dans la loi.
Une dernière ligne, plus rare, interdit toute rémunération ou gratification, en espèces comme en nature, en échange d'un service rendu dans une procédure d'aide à mourir. Autrement dit, pas d'avance de frais, pas de supplément, pas de geste financier additionnel à prévoir.
Votre assurance décès ne peut plus vous être refusée
Autre bon point : l'article 18 vise ce que vous pourrez laisser à vos héritiers.
Assureurs comme mutuelles auront l'obligation de couvrir les compensations financières consécutives au décès résultant de l'aide à mourir, et la règle s'applique aux contrats déjà en cours.
En cas d'assurance décès, vos bénéficiaires toucheront donc bien le capital prévu, même sur un contrat signé il y a vingt ans.
La vraie question, désormais, est de savoir combien de personnes auront le temps d'attendre la promulgation de tous ces arrêtés et décrets.
Personne n'a, aujourd'hui, de calendrier plus précis à vous donner que celui du 18 novembre, la prochaine échéance attendue de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Gageons que nous aurons l'occasion de revenir sur ce feuilleton au cours des prochains mois...
Assureurs comme mutuelles auront l'obligation de couvrir les compensations financières consécutives au décès résultant de l'aide à mourir, et la règle s'applique aux contrats déjà en cours.
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