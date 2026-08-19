Selon la loi, l'aide à mourir compte comme une fin de vie ordinaire : votre assurance décès devra payer vos bénéficiaires

Voilà le seul délai que la loi fixe : son article 17 oblige le ministère de la santé et celui de la sécurité sociale à prendre un arrêté commun dans un délai de trois mois à compter de la promulgation. Signature le 18 août, donc échéance le 18 novembre 2026, ce qui leur laisse quatre-vingt-douze jours pour promulguer cet arrêté. Aucune autre date ne figure dans la loi.



Ne croyez pas que cet arrêté réglera définitivement la procédure, il n'en réglera que la partie financière : le prix des préparations létales et la rémunération des soignants qui les délivrent ou les administrent.



Tout le reste dépendra d'un décret d'application en Conseil d'État, annoncé à l'article 13, qui devra préciser l'information donnée au demandeur, la forme de la demande et la façon de vérifier les cinq conditions cumulatives. Tant qu'il ne sera pas publié, votre médecin n'aura ni formulaire ni marche à suivre, et votre pharmacie ne pourra rien vous délivrer.



Une dernière pièce enfin manque dans ce puzzle, et elle ne dépend pas des ministères : la Haute Autorité de santé devra aussi définir les substances utilisables et rédiger les recommandations qui vont avec, ses travaux étant attendus avant la fin de l'année. Les préparations seront réalisées par des pharmacies hospitalières désignées par arrêté, puis remises à votre pharmacie de quartier.



En clair, le droit existe depuis mercredi mais son application concrète ne pourra pas intervenir avant 2027, dans le meilleur des cas. Une belle usine à gaz en apparence, mais il est vrai que la question de l'aide à mourir est l'une des plus complexes à encadrer et à mettre en oeuvre.

