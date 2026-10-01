Isolement des personnes âgées : un million ne peuvent presque plus sortir de chez elles, selon le rapport annuel des Petits Frères des Pauvres

Ce million n'est que la pointe du phénomène. Plus de 3 millions de personnes âgées, soit 17 % des 60 ans et plus, se disent isolées à cause de leurs difficultés à se déplacer, selon le même rapport. Et ce sentiment double sous 1 000 euros de revenus mensuels, où il atteint 34 %.



Le recul se lit aussi sur la durée. Selon le dernier baromètre de l'association, paru en 2025, 51 % des 60 ans et plus sortent de chez eux tous les jours, contre 65 % en 2017. Autrement dit, la part de ceux qui ne sortent pas chaque jour est passée d'un peu plus d'un tiers à près de la moitié en huit ans. Le calcul est le nôtre, à partir des deux chiffres publiés par les Petits Frères des Pauvres.



Le lieu de vie pèse lourd. Dans les communes de moins de 2 000 habitants, 58 % des 60 ans et plus ne sortent pas tous les jours, contre 31 % dans l'agglomération parisienne. Là où il n'y a ni commerce au coin de la rue ni bus à heure fixe, la voiture fait tout, et le jour où l'on cesse de conduire, c'est la porte qui se ferme. Les revenus creusent l'écart à leur tour : après 75 ans, les plus modestes font en moyenne 1,4 déplacement par jour, contre 2,4 pour les plus aisés, selon des données du Cerema reprises dans le rapport.



Michel, 88 ans, en sait quelque chose. Il vit depuis plus de quarante ans dans sa maison d'un village de Haute-Saône et, devenu malvoyant, il ne sort plus seul que pour aller voir ses poules au fond du terrain. Sans transport en commun, il attend le samedi que sa petite-fille l'emmène en voiture voir son frère dans une ville voisine, a-t-il raconté à l'AFP.