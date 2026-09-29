Semaine bleue 2026 : pour les 75 ans, Roselyne Bachelot refuse que les retraités soient « mis au rancart », des milliers d'actions les attendent

En 1951, une quête pour les « vieillards »
Le mot fait sursauter en 2026. En 1951, personne ne s'en offusquait : la future Semaine bleue s'appelait la « Journée des Vieillards », créée par un arrêté du ministère de la Santé publique et de la population. Son but n'avait rien de festif. Six ans après la fin de la guerre, il s'agissait de réunir de l'argent pour les anciens les plus « nécessiteux », selon le mot de l'époque.
Pour y parvenir, un comité national d'entente rassemblait de grandes associations et des œuvres de bienfaisance, chargées d'organiser une quête relayée dans chaque département. L'Uniopss coordonnait l'ensemble, et elle le fait encore. Le site de la Semaine bleue retrace cette naissance sans fard : on donnait dans la rue pour que des vieux ne manquent pas de l'essentiel.
Ces « vieillards » de 1951, ce sont nos grands-parents, parfois nos arrière-grands-parents. Autour de la quête ont peu à peu poussé des goûters, des repas dansants, des envois de fleurs et des visites chez les plus dépendants. Une part croissante des dons a même financé des aides ménagères.
Pour y parvenir, un comité national d'entente rassemblait de grandes associations et des œuvres de bienfaisance, chargées d'organiser une quête relayée dans chaque département. L'Uniopss coordonnait l'ensemble, et elle le fait encore. Le site de la Semaine bleue retrace cette naissance sans fard : on donnait dans la rue pour que des vieux ne manquent pas de l'essentiel.
Ces « vieillards » de 1951, ce sont nos grands-parents, parfois nos arrière-grands-parents. Autour de la quête ont peu à peu poussé des goûters, des repas dansants, des envois de fleurs et des visites chez les plus dépendants. Une part croissante des dons a même financé des aides ménagères.
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Quand la rue a cessé de quêter
Or l'argent a fini par changer de mains. Le minimum vieillesse, instauré en 1956, puis la progression des pensions ont fait reculer la misère des aînés, et les dons sont allés à des actions collectives plutôt qu'à des secours individuels. La collecte sur la voie publique a fini par disparaître. Le nom de « Semaine bleue » s'est imposé au début des années 1990, avec un slogan qui n'a pas bougé : « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire ».
Roselyne Bachelot refuse de vous voir « au rancart »
Ce chemin, la marraine de la 75e édition l'incarne à sa façon. Ancienne ministre de la Santé de 2007 à 2010, puis des Solidarités jusqu'en 2012, Roselyne Bachelot a publié un livre au titre sans ambiguïté, Bien dans mon âge : tout commence à 60 ans. Sollicitée par l'Uniopss, elle résume sa position d'une formule : prendre de l'âge ne justifie pas d'être « mis au rancart de la société ». Elle y voit une étape pour se réinventer et transmettre, pas un temps d'effacement.
Mais son combat ne vise plus la pauvreté des « vieillards » d'après-guerre. Lors du lancement de la Semaine bleue à Paris, le 24 septembre, elle s'en est prise aux attaques qui visent l'âge sur les réseaux sociaux, à commencer par le fameux « Ok boomer ». Le compte rendu publié par Localtis, le média de la Banque des territoires, rapporte qu'elle juge indispensable la participation des personnes âgées au débat public.
Vous voyez le chemin parcouru ? En 1951, on tendait la main aux aînés. En 2026, on leur demande de prendre la parole. Le thème retenu cette année, « Relions tous les âges dans des territoires engagés ! », va dans ce sens, et la ministre déléguée à l'Autonomie, Camille Galliard-Minier, a remis elle aussi un prix lors de la cérémonie organisée au ministère de la Santé.
Mais son combat ne vise plus la pauvreté des « vieillards » d'après-guerre. Lors du lancement de la Semaine bleue à Paris, le 24 septembre, elle s'en est prise aux attaques qui visent l'âge sur les réseaux sociaux, à commencer par le fameux « Ok boomer ». Le compte rendu publié par Localtis, le média de la Banque des territoires, rapporte qu'elle juge indispensable la participation des personnes âgées au débat public.
Vous voyez le chemin parcouru ? En 1951, on tendait la main aux aînés. En 2026, on leur demande de prendre la parole. Le thème retenu cette année, « Relions tous les âges dans des territoires engagés ! », va dans ce sens, et la ministre déléguée à l'Autonomie, Camille Galliard-Minier, a remis elle aussi un prix lors de la cérémonie organisée au ministère de la Santé.
Le nouvel adversaire : 750 000 aînés coupés de tout
Sauf que la Semaine bleue n'a pas fini de secourir. Son adversaire n'est plus la faim, c'est le silence. D'après le baromètre 2025 des Petits Frères des Pauvres, réalisé avec l'institut CSA, 750 000 personnes âgées vivent en situation de « mort sociale ». L'association désigne ainsi la forme la plus avancée de l'isolement : presque plus aucun contact avec la famille, les amis, les voisins ou le monde associatif.
Ce chiffre n'était que de 300 000 en 2017 et de 530 000 en 2021, selon les éditions précédentes du même baromètre. Faites le calcul avec nous : en huit ans, le nombre d'aînés coupés de tout a été multiplié par deux et demi. Et l'isolement plus large, celui des cercles familiaux et amicaux, touche environ 2 millions de personnes de plus de 60 ans.
D'ailleurs, le risque ne concerne pas seulement les plus âgés d'entre nous. Un veuvage, un déménagement loin des enfants, un départ à la retraite qui coupe du jour au lendemain les liens du travail : il suffit de peu pour que l'agenda se vide. C'est là que les rendez-vous de la Semaine bleue changent de nature. Un atelier, une marche, un bal ne sont pas des distractions, ce sont des occasions de recréer un cercle.
Ce chiffre n'était que de 300 000 en 2017 et de 530 000 en 2021, selon les éditions précédentes du même baromètre. Faites le calcul avec nous : en huit ans, le nombre d'aînés coupés de tout a été multiplié par deux et demi. Et l'isolement plus large, celui des cercles familiaux et amicaux, touche environ 2 millions de personnes de plus de 60 ans.
Sur le même sujet :Je trouve frappant que la Semaine bleue ait mis le mot sur la table bien avant les statistiques. L'isolement était au cœur de ses préoccupations dès 1984, et son thème de 1988 s'intitulait déjà « Solitude, perte d'autonomie : agissons avec les associations ». La pauvreté des aînés a reculé depuis 1951, la solitude, elle, a progressé en silence.
Isolement des personnes âgées : 750 000 seniors en “mort sociale”, une alerte nationale
Isolement des personnes âgées : 750 000 seniors en “mort sociale”, une alerte nationale
D'ailleurs, le risque ne concerne pas seulement les plus âgés d'entre nous. Un veuvage, un déménagement loin des enfants, un départ à la retraite qui coupe du jour au lendemain les liens du travail : il suffit de peu pour que l'agenda se vide. C'est là que les rendez-vous de la Semaine bleue changent de nature. Un atelier, une marche, un bal ne sont pas des distractions, ce sont des occasions de recréer un cercle.
Ce qui vous attend près de chez vous
Donc tout se résume à une question : que se passe-t-il près de chez vous du 5 au 11 octobre ? Les organisateurs annoncent des milliers d'actions dans toute la France, et toutes ne figurent pas sur leur site. Le plus simple consiste à ouvrir la carte des actions près de chez vous proposée par la Semaine bleue, qui permet de se localiser et d'afficher les animations, les Marches bleues et les lectures du prix Chronos.
En revanche, une commune absente de la carte ne veut pas dire une commune sans programme. Beaucoup de mairies et de centres communaux d'action sociale publient leur propre calendrier sans l'inscrire au niveau national. À Lyon, par exemple, près de 200 événements sont annoncés, avec un bal des seniors qui se tiendra à l'Hôtel de Ville le 9 octobre. Un coup de fil au CCAS de votre commune vous en dira davantage, surtout si une inscription est demandée.
Les idées primées cette année donnent le ton. À Besançon, des ateliers de slam réunissent les habitants des résidences autonomie, et la Maison des seniors de Dijon a été récompensée pour sa « Papothèque », un guide conçu pour les plus de 55 ans, comme l'a relaté Infos Dijon. Rien de spectaculaire, et c'est tout l'intérêt : ces initiatives existent souvent à quelques rues de votre domicile.
Soixante-quinze ans après sa première quête pour les « vieillards », la Semaine bleue ne vous demande plus d'argent, seulement une heure de votre agenda, et c'est peut-être le don le plus utile qu'elle ait jamais réclamé.
En revanche, une commune absente de la carte ne veut pas dire une commune sans programme. Beaucoup de mairies et de centres communaux d'action sociale publient leur propre calendrier sans l'inscrire au niveau national. À Lyon, par exemple, près de 200 événements sont annoncés, avec un bal des seniors qui se tiendra à l'Hôtel de Ville le 9 octobre. Un coup de fil au CCAS de votre commune vous en dira davantage, surtout si une inscription est demandée.
Les idées primées cette année donnent le ton. À Besançon, des ateliers de slam réunissent les habitants des résidences autonomie, et la Maison des seniors de Dijon a été récompensée pour sa « Papothèque », un guide conçu pour les plus de 55 ans, comme l'a relaté Infos Dijon. Rien de spectaculaire, et c'est tout l'intérêt : ces initiatives existent souvent à quelques rues de votre domicile.
Soixante-quinze ans après sa première quête pour les « vieillards », la Semaine bleue ne vous demande plus d'argent, seulement une heure de votre agenda, et c'est peut-être le don le plus utile qu'elle ait jamais réclamé.