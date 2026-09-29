Semaine bleue 2026 : pour les 75 ans, Roselyne Bachelot refuse que les retraités soient « mis au rancart », des milliers d'actions les attendent

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Sauf que la Semaine bleue n'a pas fini de secourir. Son adversaire n'est plus la faim, c'est le silence. D'après le, réalisé avec l'institut CSA,vivent en situation de « mort sociale ». L'association désigne ainsi la forme la plus avancée de l'isolement : presque plus aucun contact avec la famille, les amis, les voisins ou le monde associatif.Ce chiffre n'était que de 300 000 en 2017 et de 530 000 en 2021, selon les éditions précédentes du même baromètre. Faites le calcul avec nous : en huit ans, le nombre d'aînés coupés de tout a été multiplié par. Et l'isolement plus large, celui des cercles familiaux et amicaux, touche environ 2 millions de personnes de plus de 60 ans.Je trouve frappant que la Semaine bleue ait mis le mot sur la table bien avant les statistiques. L'isolement était au cœur de ses préoccupations dès, et son thème de 1988 s'intitulait déjà « Solitude, perte d'autonomie : agissons avec les associations ». La pauvreté des aînés a reculé depuis 1951, la solitude, elle, a progressé en silence.D'ailleurs, le risque ne concerne pas seulement les plus âgés d'entre nous. Un veuvage, un déménagement loin des enfants, un départ à la retraite qui coupe du jour au lendemain les liens du travail : il suffit de peu pour que l'agenda se vide. C'est là que les rendez-vous de la Semaine bleue changent de nature. Un atelier, une marche, un bal ne sont pas des distractions, ce sont des occasions de recréer un cercle.