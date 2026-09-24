Société

Pape Léon XIV en France : plus de place à Paris ni à Lourdes ou à Metz ? Vous pouvez suivre ses messes à la télévision ou dans 242 lieux près de chez vous

Vendredi 25 septembre à 10 heures, les cloches de toutes les églises de France sonneront pendant sept minutes pour saluer l'arrivée du pape Léon XIV à Orly. Pour la plupart d'entre vous, Paris, Lourdes et Metz seront loin, et la veillée du Stade de France comme les célébrations de Lourdes affichent déjà complet. Rien ne vous empêchera pourtant de suivre chaque temps fort de cet évènement de chez vous, devant votre téléviseur ou dans une église voisine.

Par Fabrice Crozier | Publié le 24 Septembre 2026 à 16:41 | mis à jour le 24 Septembre 2026 à 18:18



Vendredi à 10 heures, le clocher de votre commune sonnera pour lui



À Paris, près de 600 000 personnes se sont inscrites pour la messe de samedi, et le Stade de France affiche complet pour la veillée des jeunes. Mais l'immense majorité des catholiques, et plus encore ceux qui ont passé l'âge des nuits dans un stade, vivront ces quatre jours loin des barrières. C'est précisément pour eux que la Conférence des évêques de France a imaginé le premier rendez-vous du voyage.



Vendredi 25 septembre à 10 heures, à l'heure exacte où l'avion du pape se pose à Orly, tous les clochers du pays sonneront à l'unisson pendant sept minutes. Les organisateurs y voient un geste simple pour permettre à chacun de s'associer à la visite, où qu'il soit. Vous n'aurez rien à allumer : il suffit d'ouvrir la fenêtre ou de passer devant l'église de votre commune. À Paris, les cloches sonneront une seconde fois à 17 heures, au passage du pape dans les rues de la capitale.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. C'est le paradoxe de ce premier voyage de Léon XIV en France : la plupart de ceux qui le suivront ne le verront jamais en vrai.À Paris, près dese sont inscrites pour la messe de samedi, et le Stade de France affiche complet pour la veillée des jeunes. Mais l'immense majorité des catholiques, et plus encore ceux qui ont passé l'âge des nuits dans un stade, vivront ces quatre jours loin des barrières. C'est précisément pour eux que la Conférence des évêques de France a imaginé le premier rendez-vous du voyage.Vendredi 25 septembre à, à l'heure exacte où l'avion du pape se pose à Orly, tous les clochers du pays sonneront à l'unisson pendant sept minutes. Les organisateurs y voient un geste simple pour permettre à chacun de s'associer à la visite, où qu'il soit. Vous n'aurez rien à allumer : il suffit d'ouvrir la fenêtre ou de passer devant l'église de votre commune. À Paris, les cloches sonneront une seconde fois à 17 heures, au passage du pape dans les rues de la capitale.

Quelle chaîne allumer, et à quelle heure ? Pour les images, un seul réflexe : France Télévisions est le diffuseur officiel du voyage et en assure la captation intégrale, de l'arrivée à Orly jusqu'à la dernière messe de Metz. Les grands directs passeront donc sur France 2, avec des éditions spéciales codiffusées sur franceinfo, canal 16, et sur France 3 Paris Île-de-France. Si vous préférez une chaîne entièrement tournée vers l'événement religieux, KTO, la chaîne catholique, propose les célébrations en direct puis en rediffusion. Et pour ceux qui écoutent plus qu'ils ne regardent, RCF suit les principaux rendez-vous à la radio.



Côté horaires, nous avons relevé ceux que publie le site officiel du voyage. Vendredi, les vêpres à Notre-Dame de Paris commenceront à 17 h 15, puis la veillée des jeunes au Stade de France à 19 h 30. Samedi, la grande messe de la place de la Concorde et des Champs-Élysées débutera à 15 heures. C'est le temps fort parisien, dans la lignée des messes célébrées à Paris par Jean-Paul II en 1980 et Benoît XVI en 2008. Les organisateurs préviennent d'ailleurs que les horaires d'antenne peuvent différer de quelques minutes de ceux des célébrations. Mieux vaut donc allumer le poste un bon quart d'heure avant.



Une précision, si vous avez des petits-enfants à l'aise avec une tablette : toutes les cérémonies seront aussi diffusées sur la chaîne YouTube officielle de l'Église catholique en France et sur france.tv. C'est la solution la plus simple pour revoir une homélie que vous auriez manquée, ou pour suivre la messe de samedi depuis une maison de retraite où le téléviseur commun est déjà pris.



Lourdes dimanche, Metz lundi : le voyage continue Le voyage ne s'arrêtera pas à Paris. Samedi soir, le pape rejoindra Lourdes et priera à la grotte de Massabielle. Dimanche 27 septembre, il célèbrera à 11 heures la messe sur la prairie du sanctuaire, un rendez-vous que beaucoup d'entre vous connaissent pour y être allés en pèlerinage. France 2 y consacrera une émission spéciale du Jour du Seigneur, en direct de Lourdes. Plus tard dans la journée, la prière du rosaire et la procession aux flambeaux seront elles aussi retransmises.



Lundi 28 septembre, dernière étape à Metz, sur les pas de Robert Schuman. Léon XIV y présidera une rencontre entre les religions, puis une messe à la cathédrale Saint-Étienne à 16 heures.



Une « Pape-zone » près de chez vous 242 jeudi 24 septembre, un chiffre qui grimpe à mesure que les inscriptions arrivent.



Pour trouver la vôtre, la carte des



C'est aussi l'occasion de vivre l'événement autrement que devant son téléviseur. Une salle paroissiale un samedi après-midi, des voisins que l'on croise d'habitude à la sortie de la messe, un café partagé à la fin : pour beaucoup d'entre vous qui vivez seuls, ce sera peut-être la vraie rencontre du week-end.

Et si vous ne voulez pas regarder seul ? Qu'à cela ne tienne : l'Église a prévu une solution que je trouve plutôt bien pensée. Des paroisses et des aumôneries installeront un écran et retransmettront les célébrations en direct, partout en France. Les organisateurs les appellent les « Pape-zones », et le site officiel en recensaitjeudi 24 septembre, un chiffre qui grimpe à mesure que les inscriptions arrivent.Pour trouver la vôtre, la carte des lieux de rediffusion publiée par la Conférence des évêques de France se consulte ville par ville. On y retrouve cinq événements retransmis : la veillée du Stade de France, la messe de la Concorde, la messe et la procession de Lourdes, puis la messe de Metz. Sauf que tout le monde n'a pas envie de manipuler une carte en ligne. Un appel au secrétariat de votre paroisse, ou un coup d'œil au panneau d'affichage de l'église, suffit souvent à savoir si une retransmission est prévue près de chez vous.C'est aussi l'occasion de vivre l'événement autrement que devant son téléviseur. Une salle paroissiale un samedi après-midi, des voisins que l'on croise d'habitude à la sortie de la messe, un café partagé à la fin : pour beaucoup d'entre vous qui vivez seuls, ce sera peut-être la vraie rencontre du week-end.

Ce que coûte le voyage, et ce que vous coûte un don Ce voyage a un prix. Son coût total est estimé à 27 millions d'euros par la Conférence des évêques de France, dont l'appel aux dons avait réuni près de 5,5 millions début septembre, selon Toute l'Europe. Si vous souhaitez y contribuer, le don ouvre droit à une réduction d'impôt de 66 %. Le calcul est le nôtre : un don de 50 euros ne vous coûte en réalité que 17 euros si vous êtes imposable.



Emmanuel Macron absent des messes mais il recevra le pape à l'Élysée

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Pour vous, cela ne change évidemment rien. Que vous soyez croyant, pratiquant d'occasion ou simplement curieux de voir le premier pape américain de l'histoire célébrer place de la Concorde, le rendez-vous est ouvert à tous, sans billet ni déplacement.



Vendredi matin, commencez par tendre l'oreille vers le clocher le plus proche : il vous dira mieux que n'importe quelle chaîne que le voyage de Léon XIV en terre de France a commencé. Un détail a fait parler avant même l'arrivée du pape : Emmanuel Macron n'assistera à aucune des messes du voyage. L'Élysée a indiqué le 22 septembre qu'il y serait représenté par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, et par Brigitte Macron, samedi à la Concorde. Le chef de l'État recevra en revanche Léon XIV à l'Élysée dès vendredi matin, pour la partie officielle de cette visite d'État.Pour vous, cela ne change évidemment rien. Que vous soyez croyant, pratiquant d'occasion ou simplement curieux de voir le premier pape américain de l'histoire célébrer place de la Concorde, le rendez-vous est ouvert à tous, sans billet ni déplacement.Vendredi matin, commencez par tendre l'oreille vers le clocher le plus proche : il vous dira mieux que n'importe quelle chaîne que le voyage de Léon XIV en terre de France a commencé.