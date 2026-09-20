Une femme de plus de 50 ans n'est pas invisible qu'aux yeux des hommes : l'université d'York a relevé cinq formes d'effacement

Vous vous reconnaissez dans la scène du comptoir ? L'université d'York a classé les témoignages en cinq formes d'effacement, et le regard des hommes n'en occupe qu'une. La première se joue à l'écran et dans la presse, où les répondantes se voient peu, ou sous des traits qui ne leur ressemblent pas. La deuxième tient bien à la séduction, puisque ces femmes se disent perçues comme sexuellement indésirables. C'est d'ailleurs la seule que retiennent la plupart des articles consacrés au sujet.



La troisième vous concerne pourtant bien plus souvent. Les femmes interrogées racontent qu'on les ignore dans les commerces, dans les lieux publics et dans la vie sociale. Ce sont vos courses, vos démarches, vos dîners entre amis, soit les moments les plus ordinaires de la semaine, ceux où personne ne vous juge sur votre physique et où l'on vous oublie malgré tout.



La quatrième porte un nom anglais que l'on pourrait traduire par « grand-mérisée ». Cette femme n'existe plus qu'à travers des petits-enfants qu'on lui prête, et souvent à tort, précise l'étude. La cinquième consiste à être traitée avec condescendance, comme si l'âge avait emporté avec lui la compétence.



Pourquoi ces quatre formes-là passent-elles sous silence ? Sans doute parce qu'elles n'ont rien de spectaculaire. Pour Sue Westwood, qui s'appuie sur les travaux de la philosophe Nancy Fraser, cette perte de visibilité relève de l'injustice sociale, car ne pas être reconnue revient déjà à être mise de côté. Un commerçant qui vous ignore ne vous a pas trouvée moins belle, il vous a simplement rangée dans une case.

