Une femme de plus de 50 ans n'est pas invisible qu'aux yeux des hommes : l'université d'York a relevé cinq formes d'effacement

Pourquoi on vous parle de 50 ans pile
Le chiffre circule en boucle : passé 50 ans, une femme deviendrait invisible aux yeux des hommes, et plus de huit sur dix le confirmeraient. La formule a de quoi frapper, elle a surtout de quoi tromper. Car l'enquête universitaire citée à l'appui n'a jamais cherché d'âge charnière. Elle n'a interrogé que des femmes de 50 ans et plus, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Autrement dit, les « 50 ans » viennent de la porte d'entrée de l'étude, pas de ses résultats. Je l'avoue, j'ai moi-même lu ce raccourci sans tiquer la première fois. Nous avons tous en tête le « tunnel de la comédienne de 50 ans » que dénoncent les actrices françaises depuis 2015, et le chiffre semblait simplement le confirmer. Or la chercheuse qui a mené ce travail décrit une réalité plus large que le seul jeu de la séduction, et bien plus quotidienne pour vous.
Autrement dit, les « 50 ans » viennent de la porte d'entrée de l'étude, pas de ses résultats. Je l'avoue, j'ai moi-même lu ce raccourci sans tiquer la première fois. Nous avons tous en tête le « tunnel de la comédienne de 50 ans » que dénoncent les actrices françaises depuis 2015, et le chiffre semblait simplement le confirmer. Or la chercheuse qui a mené ce travail décrit une réalité plus large que le seul jeu de la séduction, et bien plus quotidienne pour vous.
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Ce que 158 femmes ont répondu à York
Sue Westwood, chercheuse à la faculté de droit de l'université d'York, a publié ce travail en avril 2023 dans le Journal of Women & Aging. Son questionnaire en ligne a recueilli les réponses de 158 Britanniques âgées de 50 à 89 ans, hétérosexuelles, lesbiennes ou bisexuelles. Il leur soumettait une phrase qui ne mentionne aucun âge : les femmes deviennent moins visibles en vieillissant. C'est à cette phrase-là que 84 % se sont dites plutôt ou tout à fait d'accord.
Ce détail change la lecture de tout le reste. Selon l'enquête publiée par Sue Westwood, les femmes qui approuvaient la phrase n'étaient pas plus âgées que celles qui la rejetaient, et seules les indécises étaient en moyenne plus jeunes. Aucun seuil n'apparaît donc, ni à 50 ans ni plus tard. L'accord varie, lui, avec la vie de chacune, puisqu'il atteint 87 % chez les hétérosexuelles, 78 % chez les lesbiennes et 71 % chez les bisexuelles.
Ce détail change la lecture de tout le reste. Selon l'enquête publiée par Sue Westwood, les femmes qui approuvaient la phrase n'étaient pas plus âgées que celles qui la rejetaient, et seules les indécises étaient en moyenne plus jeunes. Aucun seuil n'apparaît donc, ni à 50 ans ni plus tard. L'accord varie, lui, avec la vie de chacune, puisqu'il atteint 87 % chez les hétérosexuelles, 78 % chez les lesbiennes et 71 % chez les bisexuelles.
Cinq façons de vous effacer, dont vos courses
Vous vous reconnaissez dans la scène du comptoir ? L'université d'York a classé les témoignages en cinq formes d'effacement, et le regard des hommes n'en occupe qu'une. La première se joue à l'écran et dans la presse, où les répondantes se voient peu, ou sous des traits qui ne leur ressemblent pas. La deuxième tient bien à la séduction, puisque ces femmes se disent perçues comme sexuellement indésirables. C'est d'ailleurs la seule que retiennent la plupart des articles consacrés au sujet.
La troisième vous concerne pourtant bien plus souvent. Les femmes interrogées racontent qu'on les ignore dans les commerces, dans les lieux publics et dans la vie sociale. Ce sont vos courses, vos démarches, vos dîners entre amis, soit les moments les plus ordinaires de la semaine, ceux où personne ne vous juge sur votre physique et où l'on vous oublie malgré tout.
La quatrième porte un nom anglais que l'on pourrait traduire par « grand-mérisée ». Cette femme n'existe plus qu'à travers des petits-enfants qu'on lui prête, et souvent à tort, précise l'étude. La cinquième consiste à être traitée avec condescendance, comme si l'âge avait emporté avec lui la compétence.
Pourquoi ces quatre formes-là passent-elles sous silence ? Sans doute parce qu'elles n'ont rien de spectaculaire. Pour Sue Westwood, qui s'appuie sur les travaux de la philosophe Nancy Fraser, cette perte de visibilité relève de l'injustice sociale, car ne pas être reconnue revient déjà à être mise de côté. Un commerçant qui vous ignore ne vous a pas trouvée moins belle, il vous a simplement rangée dans une case.
La troisième vous concerne pourtant bien plus souvent. Les femmes interrogées racontent qu'on les ignore dans les commerces, dans les lieux publics et dans la vie sociale. Ce sont vos courses, vos démarches, vos dîners entre amis, soit les moments les plus ordinaires de la semaine, ceux où personne ne vous juge sur votre physique et où l'on vous oublie malgré tout.
La quatrième porte un nom anglais que l'on pourrait traduire par « grand-mérisée ». Cette femme n'existe plus qu'à travers des petits-enfants qu'on lui prête, et souvent à tort, précise l'étude. La cinquième consiste à être traitée avec condescendance, comme si l'âge avait emporté avec lui la compétence.
Pourquoi ces quatre formes-là passent-elles sous silence ? Sans doute parce qu'elles n'ont rien de spectaculaire. Pour Sue Westwood, qui s'appuie sur les travaux de la philosophe Nancy Fraser, cette perte de visibilité relève de l'injustice sociale, car ne pas être reconnue revient déjà à être mise de côté. Un commerçant qui vous ignore ne vous a pas trouvée moins belle, il vous a simplement rangée dans une case.
Et le regard des hommes, dans tout ça ?
Il existe bel et bien, et des chercheurs l'ont mesuré. Une équipe réunie autour de l'université de Pennsylvanie a publié en 2021, dans la revue Acta Psychologica, une expérience menée auprès de 161 Américains. Chacun notait 90 visages, dont les versions jeunes et âgées avaient été fabriquées par logiciel à partir des mêmes personnes. Sans surprise, les visages vieillis ont reçu de moins bonnes notes, quel que soit l'âge de la personne qui regardait.
Les auteurs relèvent toutefois des nuances qui vous concernent directement. Les hommes ont sanctionné les visages féminins âgés plus sévèrement que les femmes ne l'ont fait. En revanche, les participants de 60 à 76 ans se laissaient moins influencer par l'âge du visage que les plus jeunes. Et l'âge pèse moins sur l'élégance que sur la beauté, les visages âgés ayant été jugés plus élégants que beaux. Les chercheurs le reconnaissent eux-mêmes, l'expérience a été conduite aux États-Unis, une culture qui valorise particulièrement la jeunesse.
Les auteurs relèvent toutefois des nuances qui vous concernent directement. Les hommes ont sanctionné les visages féminins âgés plus sévèrement que les femmes ne l'ont fait. En revanche, les participants de 60 à 76 ans se laissaient moins influencer par l'âge du visage que les plus jeunes. Et l'âge pèse moins sur l'élégance que sur la beauté, les visages âgés ayant été jugés plus élégants que beaux. Les chercheurs le reconnaissent eux-mêmes, l'expérience a été conduite aux États-Unis, une culture qui valorise particulièrement la jeunesse.
En France, 68 % de non chez les femmes de 45 ans et plus
Et en France ? En mai 2025, l'Ifop a demandé pour l'association Paroles de femmes à 1 000 personnes si les femmes de 45 à 60 ans bénéficiaient d'une reconnaissance suffisante, dans les médias, dans la société ou au travail. D'après les résultats publiés par l'Ifop, 41 % seulement répondent oui. Chez les femmes de 45 ans et plus, le non grimpe à 68 %.
Le plus frappant tient aux hommes de votre génération. Ceux de 45 ans et plus se partagent exactement en deux, 50 % de oui et 50 % de non, alors que les femmes du même âge ne sont que 32 % à répondre oui. L'écart atteint ainsi 18 points entre hommes et femmes à âge égal, le calcul est le nôtre. Les hommes de moins de 35 ans sont même 59 % à juger cette reconnaissance suffisante.
Le plus frappant tient aux hommes de votre génération. Ceux de 45 ans et plus se partagent exactement en deux, 50 % de oui et 50 % de non, alors que les femmes du même âge ne sont que 32 % à répondre oui. L'écart atteint ainsi 18 points entre hommes et femmes à âge égal, le calcul est le nôtre. Les hommes de moins de 35 ans sont même 59 % à juger cette reconnaissance suffisante.
Au cinéma, moins d'actrices de 60 ans que de Chris
Au Royaume-Uni, la campagne Age Without Limits a classé les 100 films ayant le plus rapporté de 2023 à 2025 : cinq seulement ont une actrice de plus de 60 ans en tête d'affiche, contre six portés par un acteur prénommé Chris. En France, le ministère chargé de l'égalité rappelait déjà qu'une femme majeure sur deux a plus de 50 ans, pour 8 % des rôles dans 202 films de 2015 d'après l'AAFA. Vous n'êtes pas invisible, vous faites partie de la moitié qu'on oublie de regarder.