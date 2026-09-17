Sépulture familiale éloignée : que peut réclamer la commune ?

La mairie peut-elle récupérer une concession funéraire si un proche y a été enterré récemment ?

Non. L'article R2223-12 du CGCT interdit d'engager cette procédure moins de dix ans après la dernière inhumation ; la concession doit en outre avoir plus de trente ans d'existence, comptés à partir de l'acte de concession.

Quelle est la différence entre une concession arrivée à échéance et une concession abandonnée ?

Une concession à durée déterminée, temporaire (quinze ans au plus), trentenaire ou cinquantenaire, qui n'est pas renouvelée revient à la commune deux ans après son échéance, quel que soit l'état de la tombe (article L2223-15). L'abandon vise une concession de plus de trente ans qui a cessé d'être entretenue, au terme de deux constats espacés d'un an et d'une décision du conseil municipal.

Existe-t-il des sépultures qu'une commune ne peut jamais reprendre pour abandon ?

Oui. Une concession perpétuelle ou centenaire où est inhumée une personne « Mort pour la France » ne peut pas être reprise avant cinquante ans à compter de l'inhumation (article R2223-22), pas plus qu'une concession centenaire ou perpétuelle que la commune doit entretenir au titre d'une donation ou d'un testament régulièrement accepté (article R2223-23).