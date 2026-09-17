Canicules : près de 8 000 morts en excès cet été, 9 sur 10 en août avaient plus de 75 ans selon Santé publique France

Fin juin, Santé publique France relevait un excès de décès dans toutes les classes d'âge à partir de 15 ans, une première selon l'agence. Les plus de 75 ans représentaient alors les deux tiers du bilan, avec au moins 3 719 décès en excès sur 5 764. Pendant la vague de juillet, l'excès n'apparaît plus qu'à partir de 45 ans, et les plus de 75 ans pèsent à eux seuls les trois quarts du total, avec au moins 917 décès sur 1 243.



En août, le bilan de l'agence concerne quasi exclusivement les plus de 75 ans : 751 décès en excès sur 817, soit plus de 9 sur 10. Chez eux, la hausse atteint 6,7 % sur la période, contre 5,2 % pour l'ensemble de la population. Autrement dit, entre le 27 juillet et le 20 août, les moins de 75 ans ne comptent que 66 décès en surnombre à l'échelle du pays.



Additionnons les trois bulletins d'été, le calcul est le nôtre. Sur les 7 824 décès en excès des trois canicules, au moins 5 387 concernent des personnes de plus de 75 ans, soit 69 %, plus de deux sur trois. Je retiens surtout la pente : 65 % en juin, 74 % en juillet, 92 % en août. Si vous avez un père, une mère ou un voisin de cet âge, c'est cette courbe qui doit retenir votre attention, bien plus que le total national.



Pourquoi une telle concentration ? Les données publiées ne l'expliquent pas encore. La dépêche de l'AFP rapporte que les personnes les plus fragiles, âgées ou malades, ont pu mourir dès le début de l'été. Rien ne permet de le confirmer à ce stade, et le bilan consolidé devra trancher. Ce qui est établi, en revanche, c'est qu'après trois mois de chaleur presque continue, le bilan s'est resserré sur le grand âge.

