107 677 centenaires au Japon, 37 000 en France : l'Insee en projette 160 000 pour 2070

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Voilà pour le présent. L'Insee projette, quatre fois plus qu'aujourd'hui, dans son scénario central. Même à ce niveau, ils ne représenteraient que 0,24 % de la population, contre 0,05 % en 2026. Selon les hypothèses d'espérance de vie et de migration retenues, la fourchette va de 90 000 à 360 000.Mais une ligne de la pyramide des âges publiée par l'Insee mérite d'être lue seule. Au 1er janvier 2070, l'institut projette 17 786 hommes et 36 678 femmes âgés de 100 ans révolus, soit 54 464 personnes une fois les deux chiffres additionnés. Ces 54 464 personnes sont nées en 1969, et ont donc eu 100 ans l'année précédente. La génération suivante, celle de 1970, franchit le cap au cours de l'année 2070. Ce sont vos enfants, vos neveux, les amis d'école de vos enfants.Reste à savoir ce que cela coûte, et à qui. En 2026, la France compte 40 personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes de 20 à 64 ans. L'Insee porte ce rapport à 49 pour 100 en 2040, puis à 62 pour 100 en 2070. Le nombre de personnes de 80 ans ou plus, lui, passerait de 4,3 millions à près de 9 millions sur la même période.En revanche, rien n'oblige à lire ces chiffres comme une facture. Le ministère japonais annonce 54 294 personnes qui atteindront 100 ans au cours du seul exercice 2026, et le pays n'a pas cessé de fonctionner pour autant. Il a réorganisé le travail, les soins et les transports autour d'une population plus âgée, ce que la France aura à faire à son tour, avec quelques décennies de décalage.