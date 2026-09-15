107 677 centenaires au Japon, 37 000 en France : l'Insee en projette 160 000 pour 2070

Ce que Tokyo a compté au 1er septembre
107 677. Le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a publié ce mardi son décompte des personnes de 100 ans ou plus, arrêté au 1er septembre. C'est la 56e année consécutive de hausse, et la première fois que le seuil des 100 000 est franchi depuis l'ouverture du registre, en 1963.
Or la rupture n'est pas dans le seuil, elle est dans le rythme. Ils étaient 153 en 1963, 1 000 en 1981, 10 000 en 1998, 50 000 en 2012. Le total a doublé en quatorze ans.
Or la rupture n'est pas dans le seuil, elle est dans le rythme. Ils étaient 153 en 1963, 1 000 en 1981, 10 000 en 1998, 50 000 en 2012. Le total a doublé en quatorze ans.
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La France en compte 37 000, pas 107 677
Reste que ce chiffre ne dit rien tant qu'on ne le rapporte pas à quelque chose. Selon les projections de population publiées par l'Insee en juin, la France compte environ 37 000 centenaires en 2026. Le Japon en recense presque trois fois plus, avec 123 millions d'habitants contre 69 millions chez nous.
Ramenez les deux pays à 100 000 habitants et l'écart change de nature. Le ministère japonais donne 87,51 centenaires pour 100 000 habitants. Le même rapport appliqué aux chiffres de l'Insee donne 53,6 pour 100 000 en France, selon notre calcul. Pour tenir le niveau japonais, il faudrait, toujours selon notre calcul, 60 500 centenaires français, soit 23 500 de plus qu'aujourd'hui.
Le vieillissement japonais n'est pas seulement plus massif, il est plus dense. Et à l'intérieur de l'archipel, la dispersion est encore plus forte : la préfecture rurale de Shimane affiche 186,65 centenaires pour 100 000 habitants, en tête du classement comme les années précédentes, quand les grandes métropoles restent loin derrière. Les campagnes gardent leurs vieux, les villes captent les jeunes actifs.
La Banque mondiale classe d'ailleurs le Japon au deuxième rang mondial des populations les plus âgées, derrière Monaco, avec un âge médian de 49,9 ans. Nous en sommes encore loin, et c'est bien là le malentendu : la France ne regarde pas son avenir en regardant le Japon, elle regarde un pays qui a pris de l'avance sur une trajectoire que nous suivons plus lentement.
Ramenez les deux pays à 100 000 habitants et l'écart change de nature. Le ministère japonais donne 87,51 centenaires pour 100 000 habitants. Le même rapport appliqué aux chiffres de l'Insee donne 53,6 pour 100 000 en France, selon notre calcul. Pour tenir le niveau japonais, il faudrait, toujours selon notre calcul, 60 500 centenaires français, soit 23 500 de plus qu'aujourd'hui.
Le vieillissement japonais n'est pas seulement plus massif, il est plus dense. Et à l'intérieur de l'archipel, la dispersion est encore plus forte : la préfecture rurale de Shimane affiche 186,65 centenaires pour 100 000 habitants, en tête du classement comme les années précédentes, quand les grandes métropoles restent loin derrière. Les campagnes gardent leurs vieux, les villes captent les jeunes actifs.
La Banque mondiale classe d'ailleurs le Japon au deuxième rang mondial des populations les plus âgées, derrière Monaco, avec un âge médian de 49,9 ans. Nous en sommes encore loin, et c'est bien là le malentendu : la France ne regarde pas son avenir en regardant le Japon, elle regarde un pays qui a pris de l'avance sur une trajectoire que nous suivons plus lentement.
Pourquoi ce sont surtout vos mères qui y arrivent
Une donnée traverse les deux pays sans changer de forme. Au Japon, 94 298 des 107 677 centenaires sont des femmes, soit 87,6 %. En France, la pyramide des âges de l'Insee pour 2026 recense 31 516 femmes de 100 ans ou plus contre 5 484 hommes : 85 % de femmes, une fois les deux colonnes additionnées.
Sauf que cet écart n'est pas gravé. L'Insee projette que la part des hommes parmi les centenaires français passe de 15 % aujourd'hui à 30 % en 2070. Le même resserrement apparaît un cran plus bas : chez les 80 ans ou plus, les hommes représentent 38 % des effectifs en 2026 et en représenteraient 44 % en 2070. La longévité extrême cesserait alors d'être une affaire presque exclusivement féminine.
Je le dis sans détour : cette convergence est une bonne nouvelle mal comprise. Vivre plus longtemps ne veut pas dire vivre plus longtemps en bonne santé, et les deux courbes ne progressent pas au même rythme.
Sauf que cet écart n'est pas gravé. L'Insee projette que la part des hommes parmi les centenaires français passe de 15 % aujourd'hui à 30 % en 2070. Le même resserrement apparaît un cran plus bas : chez les 80 ans ou plus, les hommes représentent 38 % des effectifs en 2026 et en représenteraient 44 % en 2070. La longévité extrême cesserait alors d'être une affaire presque exclusivement féminine.
Je le dis sans détour : cette convergence est une bonne nouvelle mal comprise. Vivre plus longtemps ne veut pas dire vivre plus longtemps en bonne santé, et les deux courbes ne progressent pas au même rythme.
En 2070, les centenaires, ce sont vos enfants
Voilà pour le présent. L'Insee projette 160 000 centenaires en France en 2070, quatre fois plus qu'aujourd'hui, dans son scénario central. Même à ce niveau, ils ne représenteraient que 0,24 % de la population, contre 0,05 % en 2026. Selon les hypothèses d'espérance de vie et de migration retenues, la fourchette va de 90 000 à 360 000.
Mais une ligne de la pyramide des âges publiée par l'Insee mérite d'être lue seule. Au 1er janvier 2070, l'institut projette 17 786 hommes et 36 678 femmes âgés de 100 ans révolus, soit 54 464 personnes une fois les deux chiffres additionnés. Ces 54 464 personnes sont nées en 1969, et ont donc eu 100 ans l'année précédente. La génération suivante, celle de 1970, franchit le cap au cours de l'année 2070. Ce sont vos enfants, vos neveux, les amis d'école de vos enfants.
Reste à savoir ce que cela coûte, et à qui. En 2026, la France compte 40 personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes de 20 à 64 ans. L'Insee porte ce rapport à 49 pour 100 en 2040, puis à 62 pour 100 en 2070. Le nombre de personnes de 80 ans ou plus, lui, passerait de 4,3 millions à près de 9 millions sur la même période.
Mais une ligne de la pyramide des âges publiée par l'Insee mérite d'être lue seule. Au 1er janvier 2070, l'institut projette 17 786 hommes et 36 678 femmes âgés de 100 ans révolus, soit 54 464 personnes une fois les deux chiffres additionnés. Ces 54 464 personnes sont nées en 1969, et ont donc eu 100 ans l'année précédente. La génération suivante, celle de 1970, franchit le cap au cours de l'année 2070. Ce sont vos enfants, vos neveux, les amis d'école de vos enfants.
Reste à savoir ce que cela coûte, et à qui. En 2026, la France compte 40 personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes de 20 à 64 ans. L'Insee porte ce rapport à 49 pour 100 en 2040, puis à 62 pour 100 en 2070. Le nombre de personnes de 80 ans ou plus, lui, passerait de 4,3 millions à près de 9 millions sur la même période.
Sur le même sujet :En revanche, rien n'oblige à lire ces chiffres comme une facture. Le ministère japonais annonce 54 294 personnes qui atteindront 100 ans au cours du seul exercice 2026, et le pays n'a pas cessé de fonctionner pour autant. Il a réorganisé le travail, les soins et les transports autour d'une population plus âgée, ce que la France aura à faire à son tour, avec quelques décennies de décalage.
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La ligne de la pyramide qui porte votre année
Toutes ces projections ne portent pas la même incertitude. L'Insee le précise : d'ici 2040, le vieillissement est déjà écrit, parce qu'il dépend de l'espérance de vie acquise et des générations de la fin du baby-boom, nées entre 1961 et 1974, qui franchissent les 65 ans. Quatorze ans, c'est court.
Vous pouvez vérifier votre propre ligne. La pyramide des âges publiée avec les projections donne, année de naissance par année de naissance, les effectifs projetés jusqu'en 2070. Prenez votre année, puis celle de vos enfants, et regardez combien de personnes de votre génération l'institut place encore en vie à 90 ans, à 95, à 100.
Le décompte japonais du 1er septembre n'est donc pas une curiosité venue d'ailleurs. C'est le même mouvement, avec de l'avance, et il finira par se lire dans la ligne qui porte votre année de naissance.
Vous pouvez vérifier votre propre ligne. La pyramide des âges publiée avec les projections donne, année de naissance par année de naissance, les effectifs projetés jusqu'en 2070. Prenez votre année, puis celle de vos enfants, et regardez combien de personnes de votre génération l'institut place encore en vie à 90 ans, à 95, à 100.
Le décompte japonais du 1er septembre n'est donc pas une curiosité venue d'ailleurs. C'est le même mouvement, avec de l'avance, et il finira par se lire dans la ligne qui porte votre année de naissance.