Inhumation et cendres dispersées : quand la plaque devient le seul support du nom

En vertu de la loi du 19 décembre 2008, les cendres d'une personne décédée ne peuvent être dispersées que selon un nombre limité de modalités, dont aucune ne prévoit la conservation de l'urne au domicile, et la famille dispose d'un an pour faire son choix. Une fois les cendres dispersées, il n'y a plus de tombe : le nom figure uniquement sur une plaque, dans le système d'identification du cimetière (selon la commune) ou dans un registre de la mairie.



Comment la loi du 19 décembre 2008 a modifié la réglementation relative aux cendres funéraires ?





L'article 11 consacre également dans le Code civil le principe selon lequel les restes des personnes décédées, notamment les cendres, doivent être traités avec le respect, la dignité et la décence qui leur sont dus : les cendres doivent être considérées comme des restes humains.



Le texte ne contient aucune disposition interdisant de conserver une urne à domicile ; il adopte une approche différente.



Les implications vont bien au-delà de l'urne placée dans le salon : puisque les cendres doivent rester intactes et être envoyées vers l'une des destinations prévues, elles ne peuvent être réparties entre les proches ni utilisées en partie pour fabriquer des bijoux. La seule chose qui compte, c'est le système mis en place par la loi en 2008, ainsi que



La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, publiée au Journal officiel le 20 décembre 2008, a créé une sous-section intitulée « Destination des cendres » dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT), articles L2223-18-1 à L2223-18-4. Ces quatre articles sont en vigueur depuis le 21 décembre 2008 et n'ont pas été modifiés depuis ; la sous-section s'est en revanche enrichie en 2022 d'un article L2223-18-1-1, consacré aux métaux issus de la crémation. Elle complète le cadre général régissant les funérailles et les inhumations L'article 11 consacre également dans le Code civil le principe selon lequel les restes des personnes décédées, notamment les cendres, doivent être traités avec le respect, la dignité et la décence qui leur sont dus : les cendres doivent être considérées comme desLe texte ne contient aucune disposition interdisant de conserver une urne à domicile ; il adopte une approche différente. L'article L2223-18-2 du CGCT prévoit que les cendres sont « en leur totalité » soit conservées dans l'urne, soit dispersées dans un espace aménagé, soit dispersées en pleine nature. Le domicile ne figure pas dans cette liste. Il s'agit d'une liste exhaustive, et non d'une interdiction spécifique.Les implications vont bien au-delà de l'urne placée dans le salon : puisque les cendres doivent rester intactes et être envoyées vers l'une des destinations prévues, elles ne peuvent être réparties entre les proches ni utilisées en partie pour fabriquer des bijoux. La seule chose qui compte, c'est le système mis en place par la loi en 2008, ainsi que les alternatives à la crémation autorisées en France



Un an pour décider, quatre destinations, une déclaration



être conservées dans une urne enterrée dans une tombe, dans un cimetière ou un site cinéraire, ou, avec l'autorisation du préfet, sur une propriété privée ;

être conservées dans une urne placée dans une case de columbarium ou fixée à un monument funéraire ;

être dispersées dans une zone désignée d'un cimetière ou d'un site cinéraire, telle qu'un jardin du souvenir ;

être dispersées en pleine nature, à l'exception des voies publiques. Le délai est fixé par l'article L2223-18-1. Lorsque l'urne quitte le crématorium, elle est munie d'une plaque portant le nom du défunt et celui du crématorium. En l'absence de volontés expresses du défunt ou de décision de la famille, l'urne peut être conservée au crématorium ou dans un lieu de culte, avec l'accord de l'organisme religieux, pendant une durée maximale d'un an.



Il ne s'agit pas d'un délai de réflexion, mais d'un délai de conservation. À l'issue de ce délai, si aucune décision n'a été prise, les cendres sont automatiquement dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune où le décès a eu lieu, ou dans l'espace aménagé le plus proche. Dans ce cas, la famille ne choisit ni le lieu ni la date.



Le stockage temporaire a un coût. Dans son 21,23 € par mois à Bonneville ; gratuité pendant deux mois, puis 89 € par mois à Allaire ; et 37 € par mois à La Balme. Il n'existe pas de moyenne nationale.



Pour finir, la dispersion des cendres en pleine nature n'est pas une affaire privée : l'article L2223-18-3 impose de la signaler à la mairie de la commune où le défunt est né, qui consigne son identité, la date et le lieu dans un registre.

Conformément à l'article L2223-18-2 et à la fiche pratique F1558 « Crémation » de service-public.gouv.fr , vérifiée le 1er janvier 2026, les cendres peuvent, en leur totalité :Le délai est fixé par l'article L2223-18-1. Lorsque l'urne quitte le crématorium, elle est munie d'une plaque portant le nom du défunt et celui du crématorium. En l'absence de volontés expresses du défunt ou de décision de la famille, l'urne peut être conservée au crématorium ou dans un lieu de culte, avec l'accord de l'organisme religieux, pendant uneIl ne s'agit pas d'un délai de réflexion, mais d'un délai de conservation. À l'issue de ce délai, si aucune décision n'a été prise, les cendres sont automatiquement dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune où le décès a eu lieu, ou dans l'espace aménagé le plus proche. Dans ce cas, la famille ne choisit ni le lieu ni la date.Le stockage temporaire a un coût. Dans son enquête statistique 2022 publiée en avril 2024, la Fédération française de crémation (FFC) cite les exemples suivants : gratuité à Clermont-Ferrand ; gratuité pendant un mois, puisà Bonneville ; gratuité pendant deux mois, puisà Allaire ; età La Balme. Il n'existe pas de moyenne nationale.Pour finir, la dispersion des cendres en pleine nature n'est pas une affaire privée : l'article L2223-18-3 impose de la signaler à la mairie de la commune où le défunt est né, qui consigne son identité, la date et le lieu dans un registre.



Les chiffres de la crémation : de 1 % il y a 40 ans à près d'un décès sur deux

286 132 crémations en 2022, soit un taux de 42,90 % rapporté aux 667 000 décès de la première estimation de l'INSEE. L'institut a depuis arrêté son chiffre définitif à 675 100 décès pour 2022, ce qui ramène le taux réel à 42,4 %. Pour 2021, la même enquête compte 272 014 crémations, soit 41,22 % des 659 882 décès.



Dans les années 1980, la crémation représentait environ 1 % des décès. Le dernier taux publié par la FFC, celui de 2022, s'établit à 42,90 %.



Sur la base des 646 818 décès de 2025, estimation actualisée par 291 000 familles confrontées à ce choix chaque année. Le calcul est le nôtre : ni l'INSEE ni la FFC ne publient ce chiffre.



En ce qui concerne les préférences, l'enquête CSNAF-Crédoc de mai 2024 intitulée « Les Français et les obsèques », réalisée en mars 2024 auprès de 1 000 personnes âgées de 40 ans et plus, a révélé que 51 % préféraient la crémation, 30 % l'inhumation et 17 % étaient indécis. Cette proportion stagne : 50 % en 2014, 51 % en 2019 et 51 % en 2024. Elle atteint 63 % chez les 50-59 ans, tandis que 44 % des personnes âgées de 80 ans et plus préfèrent l'inhumation.

D'après l'enquête de la FFC publiée en avril 2024, la France a enregistré, soit un taux de 42,90 % rapporté aux 667 000 décès de la première estimation de l'INSEE. L'institut a depuis arrêté son chiffre définitif à 675 100 décès pour 2022, ce qui ramène le taux réel à 42,4 %. Pour 2021, la même enquête compte 272 014 crémations, soit 41,22 % des 659 882 décès.Dans les années 1980, la crémation représentait environ 1 % des décès. Le dernier taux publié par la FFC, celui de 2022, s'établit à 42,90 %.Sur la base des 646 818 décès de 2025, estimation actualisée par l'INSEE le 30 janvier 2026, un taux de 45 %, jamais atteint dans les relevés publiés à ce jour, représenterait environconfrontées à ce choix chaque année. Le calcul est le nôtre : ni l'INSEE ni la FFC ne publient ce chiffre.En ce qui concerne les préférences, l'enquête CSNAF-Crédoc de mai 2024 intitulée « Les Français et les obsèques », réalisée en mars 2024 auprès de 1 000 personnes âgées de 40 ans et plus, a révélé que, 30 % l'inhumation et 17 % étaient indécis. Cette proportion stagne : 50 % en 2014, 51 % en 2019 et 51 % en 2024. Elle atteint 63 % chez les 50-59 ans, tandis que 44 % des personnes âgées de 80 ans et plus préfèrent l'inhumation.



Après une dispersion, la plaque devient le seul support du nom





Un site cinéraire n'est pas un crématorium : c'est l'espace qui accueille les cendres, dispersion et dépôt d'urnes. L'article L2223-2, issu de l'article 15 de la loi de 2008, définit ce qu'il doit comporter : « un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes ».



La loi dit « équipement », pas « plaque » ni « mur » : ce mot laisse le choix à la commune et explique que le devenir du nom varie selon la destination.



Que l'urne soit enterrée, placée dans un columbarium, installée dans une petite niche (une petite cavité conçue pour les urnes) ou fixée à un monument, un repère physique porte le nom du défunt (une plaque sur la niche ou la cavité, ou une gravure).



Dans un jardin du souvenir, seule la signalétique de la commune le mentionne. En pleine campagne, il n'y a aucune indication sur place ; seul le registre de la mairie du lieu de naissance en garde trace, et un descendant pourra peut-être y retrouver la date et le lieu des années plus tard.



Ainsi, l'absence de tombe n'implique pas l'absence de nom, à condition qu'il existe un enregistrement. Dans le cas d'une urne placée dans un columbarium ou une niche funéraire, par exemple dans un jardin du souvenir où la municipalité a opté pour des plaques gravées, cette plaque est le seul objet portant le nom, qu'elle provienne d'un marbrier ou d'un service en ligne tel que

Depuis le 1er janvier 2013, l'article L2223-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) impose aux communes de 2 000 habitants et plus, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, de disposer d'au moins un site cinéraire.Un site cinéraire n'est pas un crématorium : c'est l'espace qui accueille les cendres, dispersion et dépôt d'urnes. L'article L2223-2, issu de l'article 15 de la loi de 2008, définit ce qu'il doit comporter : « un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes ».La loi dit, pas « plaque » ni « mur » : ce mot laisse le choix à la commune et explique que le devenir du nom varie selon la destination.Que l'urne soit enterrée, placée dans un columbarium, installée dans une petite niche (une petite cavité conçue pour les urnes) ou fixée à un monument, un repère physique porte le nom du défunt (une plaque sur la niche ou la cavité, ou une gravure).Dans un jardin du souvenir, seule la signalétique de la commune le mentionne. En pleine campagne, il n'y a aucune indication sur place ; seul le registre de la mairie du lieu de naissance en garde trace, et un descendant pourra peut-être y retrouver la date et le lieu des années plus tard.Ainsi, l'absence de tombe n'implique pas l'absence de nom, à condition qu'il existe un enregistrement. Dans le cas d'une urne placée dans un columbarium ou une niche funéraire, par exemple dans un jardin du souvenir où la municipalité a opté pour des plaques gravées, cette plaque est le seul objet portant le nom, qu'elle provienne d'un marbrier ou d'un service en ligne tel que Plaque Décès



Ce qui dépend de votre commune

Une réponse ministérielle datée du 26 décembre 2013 (question écrite n° 06623) le confirme : la loi ne prescrit aucune forme spécifique pour les repères d'identification.



Plaques gravées, bornes numériques ou registres papier : le choix appartient à la commune ou à la collectivité intercommunale ; en cas de registre ou de borne, aucune plaque n'est requise sur place.



Pour les communes de moins de 2 000 habitants, aucun site cinéraire n'est obligatoire. En ce qui concerne les plaques des columbariums ou des niches funéraires, les dimensions et les matériaux sont régis par le règlement de chaque cimetière.



Il reste toutefois le constat fréquent de familles qui, un an plus tard, sont à la recherche d'un lieu qui n'existe pas. L'enquête CSNAF-Crédoc de 2024 est la seule à chiffrer ce point, sur les 298 personnes interrogées dont les dernières obsèques suivies étaient une crémation : 79 % déclarent penser au défunt sans avoir besoin d'un endroit où se recueillir, 34 % se rendent en un lieu précis qui le leur rappelle, 26 % là où les cendres ont été dispersées, 19 % au columbarium. Le cadre juridique est en place ; l'absence de lieu spécifique relève d'un sentiment personnel.





Questions fréquentes