Société

170 000 personnes âgées sans domicile en Europe : locataire de plus de 65 ans, votre propriétaire ne peut pas toujours vous donner congé sans vous reloger

Une lettre recommandée arrive, et le bail signé il y a trente ans prend fin six mois plus tard. Ce scénario n'épargne pas le locataire de plus de 65 ans, au moment où les associations estiment qu'au moins 170 000 personnes âgées sont sans domicile en Europe. En France, une protection légale existe pourtant, et elle se joue sur quelques lignes de revenus.

Par Fabrice Crozier | Publié le 16 Septembre 2026 à 11:14 | mis à jour le 16 Septembre 2026 à 11:15



Au moins 170 000 personnes âgées, et c'est un plancher au moins 170 000 personnes âgées sont sans domicile dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Elles vivent à la rue, en hébergement d'urgence ou dans des centres dédiés.



Ce total ne sort pourtant d'aucun recensement européen. Les deux organisations ont compilé les données de neuf pays qui ventilent leurs chiffres par âge, en ont tiré un taux moyen de 0,148 % des 65 ans et plus, puis l'ont appliqué à toute la population âgée du continent. Le calcul aboutit à 166 261 personnes, un chiffre que le rapport qualifie lui-même de plancher.



Toutes générations confondues, le nombre de personnes sans domicile en Europe atteint désormais 1,4 million, en hausse dans la quasi-totalité des États membres qui disposent de données comparables. Et derrière l'image du retraité propriétaire à l'abri du besoin, vraie pour beaucoup, le rapport décrit des logements dégradés et des congés sans solution de relogement.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le chiffre a été rendu public le mardi 15 septembre, avec le 11e Regard sur le mal-logement en Europe. La Fondation pour le Logement des Défavorisés, l'ancienne Fondation Abbé-Pierre, et la Feantsa, la fédération européenne des associations qui travaillent avec les sans-abri, estiment qu'sont sans domicile dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Elles vivent à la rue, en hébergement d'urgence ou dans des centres dédiés.Ce total ne sort pourtant d'aucun recensement européen. Les deux organisations ont compilé les données de neuf pays qui ventilent leurs chiffres par âge, en ont tiré un taux moyen de 0,148 % des 65 ans et plus, puis l'ont appliqué à toute la population âgée du continent. Le calcul aboutit à 166 261 personnes, un chiffre que le rapport qualifie lui-même de plancher.Toutes générations confondues, le nombre de personnes sans domicile en Europe atteint désormais, en hausse dans la quasi-totalité des États membres qui disposent de données comparables. Et derrière l'image du retraité propriétaire à l'abri du besoin, vraie pour beaucoup, le rapport décrit des logements dégradés et des congés sans solution de relogement.

De l'Irlande à la Hongrie, des écarts qui déroutent Cette estimation recouvre des réalités nationales très éloignées. La part des personnes âgées parmi les sans-domicile se limite à 1,6 % en Irlande et à 8,9 % en Allemagne, mais elle grimpe jusqu'à 44 % en Hongrie, où le seuil retenu est de 60 ans. Le rapport y lit un contraste entre l'Ouest, où ce public est plus jeune, et l'Europe centrale et orientale, où l'on vieillit dans la rue.



Mais ces écarts dépendent aussi de ce que chaque pays accepte de compter. Aux Pays-Bas, les statistiques nationales excluent purement et simplement les plus de 64 ans du décompte des personnes sans domicile.



Et en France, combien de retraités sans toit ? Pour la France, le rapport ne s'appuie sur aucun dénombrement récent par âge. La Fondation pour le Logement a donc rapproché deux sources : l'enquête ES-DS 2021 de la Drees indique que 14,3 % des personnes hébergées dans les établissements pour adultes et familles en difficulté sociale avaient 60 ans ou plus. Rapportée aux places d'hébergement de la même année, cette part représente environ 45 600 personnes.



Ces trajectoires se terminent souvent tôt. D'après le Collectif Les Morts de la Rue, au moins 735 personnes sans domicile sont décédées en France en 2023, à un âge moyen estimé à 49 ans. Nous avons du mal à associer le mot retraite à ces parcours, et c'est précisément ce décalage que le rapport veut corriger.



Votre bail, là où la rupture commence près d'un tiers des ménages venus chercher un accompagnement après un congé de leur propriétaire avaient plus de 65 ans.



Ces locataires occupaient leur logement depuis près de trente ans en moyenne, et seuls 11 % disposaient d'une solution de relogement au moment de la consultation. Je mesure ce que représente un tel départ à cet âge : le quartier, le médecin, les voisins disparaissent avec le toit. Vous avez déjà reçu ce genre de courrier, ou un proche l'a reçu ?



D'ailleurs, la pression financière pèse aussi sur ceux qui restent chez eux. Selon les données d'Eurostat reprises dans le rapport, plus de 7,6 millions de personnes de 65 ans et plus dans l'Union consacrent plus de 40 % de leurs revenus à leur logement en 2025. En France, cette part a bondi de 93 % chez les 65 ans et plus entre 2010 et 2025, une hausse que le rapport juge très marquée. Ses auteurs en tirent une mise en garde que nous aurions tort d'écarter : plus les retraités modestes se logent dans le parc locatif privé, plus ils risquent de recevoir un tel congé. Sur le même sujet :

Résidences seniors : ils payaient leur loyer, ils ont été mis à la porte en 30 jours Le rapport insiste sur un point qui concerne directement les lecteurs locataires : on ne passe pas de son appartement à la rue en une nuit, on y glisse souvent par la fin d'un bail. En France, une enquête de l'Adil de Paris, l'agence départementale d'information sur le logement, montre quedes ménages venus chercher un accompagnement après un congé de leur propriétaire avaient plus de 65 ans.Ces locataires occupaient leur logement depuis près de trente ans en moyenne, et seulsdisposaient d'une solution de relogement au moment de la consultation. Je mesure ce que représente un tel départ à cet âge : le quartier, le médecin, les voisins disparaissent avec le toit. Vous avez déjà reçu ce genre de courrier, ou un proche l'a reçu ?D'ailleurs, la pression financière pèse aussi sur ceux qui restent chez eux. Selon les données d'Eurostat reprises dans le rapport, plus de 7,6 millions de personnes de 65 ans et plus dans l'Union consacrent plus de 40 % de leurs revenus à leur logement en 2025. En France, cette part a bondi dechez les 65 ans et plus entre 2010 et 2025, une hausse que le rapport juge très marquée. Ses auteurs en tirent une mise en garde que nous aurions tort d'écarter : plus les retraités modestes se logent dans le parc locatif privé, plus ils risquent de recevoir un tel congé.

Locataire de plus de 65 ans : ce que votre propriétaire doit vous proposer



Donc tout se joue sur un plafond. Pour une personne seule, il est fixé à 23 403 euros hors Île-de-France et à 26 920 euros en Île-de-France, soit, en région, environ 1 950 euros par mois selon notre calcul. Le logement proposé doit se situer à proximité, dans le même arrondissement ou le même canton, ou dans un secteur limitrophe, sinon dans un rayon de 5 kilomètres, et l'offre peut arriver pendant tout le préavis.



En revanche, la protection tombe si votre propriétaire, particulier, a lui-même plus de 65 ans ou des ressources sous ces plafonds, et elle ne joue pas en cas de faute de votre part. Si le congé arrive sans offre alors que vous remplissez les conditions, vous pouvez le contester par lettre recommandée, puis devant la commission départementale de conciliation, gratuite, avant le juge si nécessaire. Sur le même sujet :

Reloger des locataires de plus de 65 ans à proximité est une obligation constitutionnelle La France dispose pourtant d'un garde-fou, que le rapport cite en exemple. Un propriétaire ne peut pas refuser de renouveler le bail d'un locataire de plus de 65 ans aux ressources modestes, pour vendre, reprendre le logement ou pour un motif légitime et sérieux qui lui est propre, sans lui proposer un logement adapté à ses besoins et à ses moyens. Service Public précise les conditions de cette protection : votre âge compte à la date d'échéance du bail, vos revenus sur les douze mois qui précèdent la notification du congé.Donc tout se joue sur un plafond. Pour une personne seule, il est fixé àhors Île-de-France et à 26 920 euros en Île-de-France, soit, en région, environ 1 950 euros par mois selon notre calcul. Le logement proposé doit se situer à proximité, dans le même arrondissement ou le même canton, ou dans un secteur limitrophe, sinon dans un rayon de 5 kilomètres, et l'offre peut arriver pendant tout le préavis.En revanche, la protection tombe si votre propriétaire, particulier, a lui-même plus de 65 ans ou des ressources sous ces plafonds, et elle ne joue pas en cas de faute de votre part. Si le congé arrive sans offre alors que vous remplissez les conditions, vous pouvez le contester par lettre recommandée, puis devant la commission départementale de conciliation, gratuite, avant le juge si nécessaire.

Ce que les associations réclament à Bruxelles Les deux organisations profitent de la préparation du prochain budget européen, prévu pour 2028-2034, pour réclamer un budget social au moins égal à celui de l'actuel Fonds social européen plus, dont 5 % consacrés au sans-abrisme. Elles souhaitent aussi une recommandation du Conseil sur le sans-abrisme. Si vous êtes locataire de plus de 65 ans, le levier le plus concret existe déjà en France : encore faut-il savoir qu'il vous concerne avant que le préavis ne s'écoule.