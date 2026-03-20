EHPAD et Résidences Seniors

Résidences seniors : ils payaient leur loyer, ils ont été mis à la porte en 30 jours

Par Fabrice Crozier | Publié le 20/03/2026 à 17:11 | mis à jour le 26/03/2026 à 11:01

Un courrier arrive un lundi matin. Trente jours pour quitter les lieux. Les services d'aide au lever, à la toilette, les repas : supprimés du jour au lendemain. À Vitré, 84 résidents d'une résidence seniors découvrent que la liquidation d'une filiale locale peut les mettre dehors en faillite peut les mettre dehors alors qu'ils n'ont jamais manqué un seul loyer.



Ce qu'il faut retenir

Deux résidences seniors du même groupe, ouvertes en 2023, ont été liquidées à un an d'intervalle — des résidents avaient emménagé quelques semaines avant la fermeture En deux ans, deux exploitants majeurs ont fait défaut, affectant environ 5 000 résidents dans toute la France Le cadre juridique ne prévoit aucune obligation de relogement par l'exploitant défaillant Des vérifications simples avant de signer un bail réduisent considérablement le risque — elles sont détaillées en fin d'article

Vitré, mars 2026 : une résidence fantôme en 48 heures Le lundi 16 mars 2026, les résidents de la résidence Hermine, installée dans le château de la Baratière à Vitré, reçoivent un courrier de l'administrateur judiciaire. La société Hermine by Heurus, qui exploite leur résidence, vient d'être placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes. Délai pour quitter les lieux : 30 jours.



La résidence avait ouvert en décembre 2023. Elle proposait 106 appartements meublés, un restaurant, des espaces communs, une conciergerie 24h/24 et un accompagnement quotidien — aide au lever, aide à la toilette, préparation des repas. Le tout inclus dans un pack de services facturé avec le loyer.



Dès l'annonce de la liquidation, ces services ont été coupés net. Plus d'aide-soignant le matin. Plus de petit-déjeuner servi. Plus de personnel d'accueil. Parmi les 84 résidents — dont 19 personnes âgées dépendantes de ces services au quotidien — certains se sont retrouvés seuls dans leur appartement, sans savoir comment se lever ou se nourrir.



Le détail qui résume l'absurdité de la situation : trois semaines avant la liquidation, la résidence accueillait encore de nouveaux résidents. Sans les informer que la société qui exploitait leur résidence était au bord de la cessation de paiements.

Avant le 16 mars Services actifs ✅ Aide au lever et à la toilette Chaque matin, par un aide-soignant ✅ Restauration Petit-déjeuner + déjeuner + dîner ✅ Conciergerie et accueil Personnel présent 24h/24 Après le 16 mars Services coupés ⚠️ Aide au lever et à la toilette Supprimée — résidents livrés à eux-mêmes ⚠️ Restauration Supprimée — CCAS mobilisé en urgence ⚠️ Conciergerie et accueil Plus personne sur place , les résidents de la résidence Hermine, installée dans le château de la Baratière à Vitré, reçoivent un courrier de l'administrateur judiciaire. La société Hermine by Heurus, qui exploite leur résidence, vient d'être placée enpar le tribunal de commerce de Nantes. Délai pour quitter les lieux :La résidence avait ouvert en. Elle proposaitmeublés, un restaurant, des espaces communs, une conciergerie 24h/24 et un accompagnement quotidien — aide au lever, aide à la toilette, préparation des repas. Le tout inclus dans un pack de services facturé avec le loyer.Dès l'annonce de la liquidation, ces services ont été. Plus d'aide-soignant le matin. Plus de petit-déjeuner servi. Plus de personnel d'accueil. Parmi les— dontdépendantes de ces services au quotidien — certains se sont retrouvés seuls dans leur appartement, sans savoir comment se lever ou se nourrir.Le détail qui résume l'absurdité de la situation :, la résidence accueillait encore de nouveaux résidents. Sans les informer que la société qui exploitait leur résidence était au bord de la cessation de paiements.

La mairie en pompier, le groupe absent Pierre Léonardi, tout juste élu au premier tour des municipales, a pris contact avec le mandataire judiciaire pour obtenir des garanties immédiates : maintien de l'eau et de l'électricité, interdiction de toute expulsion, et mise en place par le fourniture de trois repas par jour pour les résidents qui le souhaitaient.



Une réunion de crise est prévue le 31 mars en mairie, avec le propriétaire du bâtiment.



Le groupe Réalités, maison-mère d'Heurus, n'a pas répondu aux sollicitations de la presse. La résidence Hermine apparaît comme un dommage collatéral de sa restructuration : le tribunal de commerce de Nantes a validé le 18 février 2026 le plan de redressement de Réalités, qui prévoit explicitement la « liquidation ou dissolution de certaines sociétés du groupe » et la « cession d'activités considérées comme non stratégiques ».



Autrement dit : les résidences seniors ont été sacrifiées pour sauver le promoteur immobilier . Face à l'urgence, c'est la mairie de Vitré qui a réagi. Le maire, tout juste élu au premier tour des municipales, a pris contact avec le mandataire judiciaire pour obtenir des garanties immédiates :, interdiction de toute expulsion, et mise en place par le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) d'unepour les résidents qui le souhaitaient.Une réunion de crise est prévueen mairie, avec le propriétaire du bâtiment.Le groupe Réalités, maison-mère d'Heurus, n'a pas répondu aux sollicitations de la presse. La résidence Hermine apparaît comme un dommage collatéral de sa restructuration : le tribunal de commerce de Nantes a validé lele plan de redressement de Réalités, qui prévoit explicitement laet la

Un scénario qui se répète : Laval, Réside Études, même schéma, mêmes conséquences honteuses Vitré n'est pas un accident. Un an plus tôt, en mars 2025, la résidence Béatrix à Laval — également exploitée par Heurus — avait subi le même sort. Ouverte en septembre 2023, liquidée 18 mois plus tard. Une cinquantaine de résidents contraints de déménager en urgence.



Au total, sur les 13 résidences que comptait le groupe Heurus, seules 5 restent opérationnelles en mars 2026. Les autres ont été liquidées ou fermées faute de repreneur.



Et le phénomène dépasse largement Heurus. En juin 2024, le groupe Réside Études Seniors — deuxième acteur du marché avec 75 résidences et environ 5 000 résidents — a été placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Paris a finalement validé en novembre 2024 une reprise par deux sociétés, Stella Management et Zenitude. Mais cette reprise s'est accompagnée de baisses de loyers allant jusqu'à 50 % pour les propriétaires-bailleurs, et les résidents ont vécu des mois d'incertitude sur la continuité des services.



Le marché des résidences services seniors — environ 1 200 structures et plus de 100 000 places en France — traverse une crise structurelle. Fin des dispositifs de défiscalisation, hausse des taux d'intérêt, effondrement des investissements (passés de 600 millions d'euros en 2022 à 170 millions en 2023) : les exploitants fragiles tombent les uns après les autres. Et ce sont les résidents qui paient l'addition.

Pourquoi la loi ne protège pas les résidents ? ni un EHPAD ni un logement social. C'est un montage à trois acteurs : un propriétaire (souvent un investisseur), un exploitant (qui gère les services et encaisse les loyers des résidents) et le résident-locataire.



Le bail du résident est encadré par la



Mais en cas de liquidation de l'exploitant, aucun de ces textes ne prévoit d'obligation de relogement. Le mandataire judiciaire met fin aux contrats, les services cessent, et le résident doit trouver une solution par lui-même — ou compter sur la solidarité municipale, comme à Vitré.



Le locataire de plus de 65 ans bénéficie d'une protection renforcée contre les congés donnés par le bailleur (article 15 de la loi de 1989). Mais cette protection ne joue pas en cas de liquidation judiciaire : quand l'exploitant disparaît, il n'y a plus personne à qui opposer ce droit.



Concrètement, un senior qui a vendu sa maison pour financer son entrée en résidence services peut se retrouver à la rue en 30 jours, sans recours contre l'exploitant défaillant, et sans que personne ne soit légalement tenu de lui proposer un toit. Le problème de fond est juridique. Une résidence services seniors n'est. C'est un montage à trois acteurs : un(souvent un investisseur), un(qui gère les services et encaisse les loyers des résidents) et leLe bail du résident est encadré par la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs et par la loi du 28 décembre 2015 d'adaptation de la société au vieillissement (dite loi ASV), qui a réorganisé le cadre des résidences services dans le Code de la construction et de l'habitation.Mais en cas de liquidation de l'exploitant,. Le mandataire judiciaire met fin aux contrats, les services cessent, et le résident doit trouver une solution par lui-même — ou compter sur la solidarité municipale, comme à Vitré.Le locataire de plus de 65 ans bénéficie d'une protection renforcée contre les congés donnés par le bailleur (article 15 de la loi de 1989). Mais cette protection ne joue: quand l'exploitant disparaît, il n'y a plus personne à qui opposer ce droit.Concrètement, un senior qui a vendu sa maison pour financer son entrée en résidence services peut se retrouver à la rue en 30 jours, sans recours contre l'exploitant défaillant, et sans que personne ne soit légalement tenu de lui proposer un toit.

Trois vérifications à faire avant de signer un bail en résidence services

Vérification 1 Santé financière 📊 Consulter les comptes de l'exploitant Les comptes annuels des sociétés sont accessibles sur infogreffe.fr ou pappers.fr. Un exploitant qui accumule les pertes depuis plusieurs exercices est un signal d'alerte majeur. Vérification 2 Structure juridique ⚖️ Identifier le propriétaire du bâtiment Si l'exploitant et le propriétaire sont deux entités distinctes (ce qui est fréquent), la liquidation de l'un ne protège pas l'autre. Demandez qui possède les murs et quel bail lie l'exploitant au propriétaire. Vérification 3 Clause de continuité 📝 Lire le bail avant de signer — en entier Vérifiez si le contrat prévoit une clause de continuité des services en cas de changement d'exploitant. Faites-vous accompagner par une association de consommateurs (CLCV, UFC-Que Choisir) ou un juriste spécialisé.



Dernier réflexe : avant toute décision, contacter le CCAS de la commune ou la Le risque zéro n'existe pas. Mais trois vérifications simples, rarement effectuées par les familles, permettent de repérer les signaux d'alerte avant de s'engager.Dernier réflexe : avant toute décision, contacter lede la commune ou la plateforme pour-les-personnes-agees.gouv.fr pour connaître les alternatives locales — résidences autonomie, habitats inclusifs, MARPA — qui ne dépendent pas d'un exploitant privé.

Sources :

- France 3 Bretagne, « Des personnes âgées mises à la porte de leur résidence seniors », 19 mars 2026

- Tribunal de commerce de Nantes, jugement du 18 février 2026 (plan de redressement Réalités)

- Le Journal des Entreprises, « Heurus en redressement judiciaire », 8 janvier 2025

- Cap Résidences Seniors, « Heurus : 3 résidences sortent du redressement judiciaire », 19 mars 2026

- Le Courrier de la Mayenne, « Résidence Béatrix en liquidation », 14 mars 2025

- ANIL, analyses juridiques « Résidences-services en location »

- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Légifrance

- Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 (loi ASV), Légifrance

Pour aller plus loin :



- Résidence autonomie : cette alternative à l'EHPAD deux fois moins chère