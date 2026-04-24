EHPAD et Résidences Seniors Colocation senior : elle divise la facture EHPAD par deux, mais un angle mort guette les familles Les opérateurs comme CetteFamille ou Ages & Vie ouvrent des maisons partagées à un rythme soutenu. Les reportages décrivent la convivialité, les repas collectifs, la fin de l'isolement. Tous oublient la clause qui expulse le colocataire dès que son état se dégrade. Un détail que les familles ne découvrent qu'au moment où il frappe.

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Une équation qui rattrape des milliers de familles chaque année Une pension de retraite de 1 500 euros par mois ne permet pas de payer 2 600 euros d'EHPAD. C'est l'équation brutale que découvrent chaque année des centaines de milliers de familles françaises, souvent dans l'urgence d'une hospitalisation ou d'une chute.



Et pourtant, une alternative existe qui divise la facture par deux, tout en gardant le senior dans un cadre chaleureux. Elle a pourtant un angle mort que les enthousiastes du cluster médiatique ne vous racontent jamais.

La facture : 1 700 euros en colocation contre 2 628 euros en EHPAD La colocation senior accompagnée coûte en moyenne 1 700 euros par mois en France, prestations incluses. C'est la donnée que publie le réseau Retraite Plus à partir des maisons partagées partenaires, un tarif cohérent avec ceux affichés par les grands opérateurs comme CetteFamille ou Ages & Vie.



Comparez avec l'EHPAD. Selon les dernières données de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le tarif médian d'une chambre individuelle atteint 2 628 euros par mois en 2026, en hausse de 0,86 % par rapport à 2025.



La différence brute tourne autour de 930 euros mensuels, soit près de 11 000 euros par an. Sur cinq ans, l'écart dépasse 55 000 euros.



Reste que la facture réelle dépend du reste à charge. En colocation, les habitants cumulent l'APL ou l'ALS pour le loyer, le crédit d'impôt de 50 % sur les services à domicile, et l'APA en cas de perte d'autonomie.



Le montant final à débourser descend souvent en dessous de 1 000 euros par mois.



Comparatif des coûts mensuels en euros entre quatre solutions de logement pour seniors en France en 2026, de la moins chère à la plus chère, avec un écart de 928 euros par mois entre la colocation senior accompagnée et l'EHPAD médian LOGEMENT SENIOR EN FRANCE 2026 Coût mensuel moyen — sources CNSA, INSEE, Retraite Plus Écart colocation vs EHPAD 928 € par mois, soit 11 136 € par an Maintien à domicile seul Loyer moyen + charges fixes Autonome, risque d'isolement 900 €/mois 10 800 €/an Colocation senior accompagnée Prestations et animation incluses GIR 5-6, autonome ou peu dépendant 1 700 €/mois 20 400 €/an EHPAD médian France Chambre individuelle, avant aides GIR 1 à 4, soins médicalisés 2 628 €/mois 31 536 €/an EHPAD privé commercial Groupes type Korian, DomusVi Mêmes profils, zones urbaines 2 900 €/mois 34 800 €/an © SeniorActu.com

522 000 ménages concernés, la CNSA y alloue 100 millions d'euros en 2026



Chez Cooloc, l'une des plateformes qui référencent ces colocations, plus de 12 000 membres ont dépassé les 60 ans. Et la France rattrape le peloton européen : en Suède, l'habitat coopératif représente déjà 20 % du parc immobilier, tandis qu'au Danemark, l'habitat partagé est devenu la norme pour les seniors actifs.



Le signal politique est clair. La CNSA alloue 100 millions d'euros en 2026 au développement de l'habitat intermédiaire, dont 47,8 millions de rehaussement spécifique du concours aux résidences autonomie selon le communiqué officiel du 10 décembre 2025.



En parallèle, l'



La stratégie nationale vise plusieurs milliers de places supplémentaires d'ici 2030. Le cadre juridique se clarifie : le Conseil d'État a rendu un avis consultatif le 15 juillet 2025, publié le 5 septembre, qui trace la ligne entre habitat partagé et établissement médico-social selon le degré de contrôle des services par les habitants. Le phénomène n'a rien d'anecdotique. Selon les données du secteur, plus de 500 000 ménages français vivent déjà dans une forme d'habitat partagé, un parc en hausse de 31 % depuis 2015.Chez Cooloc, l'une des plateformes qui référencent ces colocations, plus de 12 000 membres ont dépassé les 60 ans. Et la France rattrape le peloton européen : en Suède, l'habitat coopératif représente déjà 20 % du parc immobilier, tandis qu'au Danemark, l'habitat partagé est devenu la norme pour les seniors actifs.Le signal politique est clair. La CNSA alloueen 2026 au développement de l'habitat intermédiaire, dont 47,8 millions de rehaussement spécifique du concours aux résidences autonomie selon le communiqué officiel du 10 décembre 2025.En parallèle, l' aide à la vie partagée versée par les conseils départementaux peut atteindre 10 000 euros par an et par habitant pour financer l'animation du projet collectif.La stratégie nationale vise plusieurs milliers de places supplémentaires d'ici 2030. Le cadre juridique se clarifie : le Conseil d'État a rendu un avis consultatif le 15 juillet 2025, publié le 5 septembre, qui trace la ligne entre habitat partagé et établissement médico-social selon le degré de contrôle des services par les habitants.

L'angle mort : la colocation s'arrête quand la dépendance commence Voici le point que les reportages lifestyle passent sous silence. La colocation senior n'est pas médicalisée.



La règle est posée noir sur blanc par la CNSA : si le niveau de soins requis justifie une surveillance médicale continue, la colocation ne tient plus et l'USLD ou l'EHPAD redeviennent les seules options. Autrement dit, la plupart des colocations accueillent des seniors autonomes ou semi-autonomes, classés GIR 5-6 ou éventuellement GIR 4 selon le projet de la maison.



Passé ce seuil, le basculement arrive vite. Une chute grave, un AVC, un début d'Alzheimer avec déambulation nocturne, une incontinence qui nécessite un suivi de nuit : chacun de ces événements peut à lui seul obliger à un nouveau déménagement, dans des conditions souvent dégradées.



C'est ce que vous devez anticiper avant de signer. Certaines colocations spécialisées Alzheimer existent, facturées autour de 3 600 euros par mois avant aides selon les données Retraite Plus, mais elles restent rares et concentrées dans quelques régions.



Pour le reste, vous ou votre proche devrez trouver une solution de repli. Et le délai d'admission en EHPAD médicalisé peut atteindre plusieurs mois en zone tendue.

Trois profils face à la colocation : où vous situez-vous ?



Il gère seul ses médicaments, fait encore ses courses, participe aux tâches communes. Trois situations dessinent cette réalité.

Profil compatible ✅ Colocation adaptée 👤 Autonomie GIR 5-6, isolement Veuf ou veuve, 70-85 ans, encore mobile, cuisine seul, médicaments gérés sans aide 💶 Reste à charge estimé 800 à 1 100 €/mois après APL et crédit d'impôt Profil limite ⚠️ Vigilance ℹ️ Perte d'autonomie débutante GIR 4, aide ponctuelle pour la toilette, chutes occasionnelles, début de troubles cognitifs ⏱️ Durée prévisible sur place 12 à 24 mois avant bascule probable vers un EHPAD Profil incompatible ⚠️ EHPAD requis 🏥 Dépendance lourde GIR 1-2, Alzheimer avancé avec déambulation nocturne, soins de nursing quotidiens ⚠️ Risque si colocation Refus de candidature ou départ forcé dans les premiers mois



Le GIR est évalué par l'équipe médico-sociale du conseil départemental lors de la demande d'APA. Demandez cette évaluation avant même de candidater à une maison partagée : vous saurez immédiatement si le projet a des chances de durer. La colocation n'est donc pas pour tout le monde. Le profil type du colocataire satisfait, celui qui témoigne dans les reportages, est un senior autonome, veuf ou veuve depuis peu, qui souffre de l'isolement et qui veut retrouver une vie sociale.Il gère seul ses médicaments, fait encore ses courses, participe aux tâches communes. Trois situations dessinent cette réalité.Le GIR est évalué par l'équipe médico-sociale du conseil départemental lors de la demande d'APA. Demandez cette évaluation avant même de candidater à une maison partagée : vous saurez immédiatement si le projet a des chances de durer.

La bonne démarche avant de signer un bail en maison partagée Une colocation senior ne s'improvise pas en trois visites. Le premier réflexe, c'est de contacter le point d'information local dédié aux personnes âgées de votre département ou votre CCAS communal.



Ces guichets recensent les projets existants ou en construction près de chez vous. Ils vérifient aussi si la maison est conventionnée avec le conseil départemental, condition indispensable pour que les habitants touchent l'aide à la vie partagée.



Lisez le projet de vie sociale et partagée avant de signer. Ce document obligatoire depuis la loi ELAN de 2018 décrit la présence de l'animateur, les activités prévues, les règles de vie commune, et les conditions d'entrée comme de sortie.



Demandez explicitement deux clauses : le seuil de GIR au-delà duquel la sortie est imposée, et le délai de préavis en cas de dégradation brutale. Certaines maisons acceptent un maintien jusqu'au décès si la famille organise les soins extérieurs ; d'autres exigent un départ sous trois mois dès que le GIR 3 est franchi.



Notre serviteur a un dernier conseil pratique : visitez la maison un jour de semaine, en fin d'après-midi, au moment du repas commun. C'est le seul créneau où vous verrez la dynamique réelle entre les colocataires, le rôle effectif de l'animateur, et l'ambiance qui régnera au quotidien pour votre proche.

Ce qu'il faut retenir

La colocation senior coûte en moyenne 1 700 €/mois contre 2 628 €/mois pour l'EHPAD médian, soit un écart de près de 11 000 € par an

Les habitants cumulent APL, crédit d'impôt et APA : le reste à charge descend souvent sous 1 000 €/mois selon les ressources

La colocation n'est pas médicalisée : en cas de GIR 1-2 ou de dépendance lourde, un départ est imposé

Faire évaluer son GIR par le conseil départemental avant de candidater permet de savoir si le projet tiendra dans la durée

Vérifier que la maison est conventionnée avec le département pour toucher l'aide à la vie partagée (jusqu'à 10 000 €/an par habitant)

Sources :

- CNSA, communiqué du 10 décembre 2025 sur le budget initial 2026 de la branche Autonomie

- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr (Service public de l'autonomie), fiche Habitat inclusif, mise à jour 25 mars 2026

- Conseil d'État, avis consultatif n°409650 du 15 juillet 2025 sur les habitats partagés, publié le 5 septembre 2025

- Retraite Plus, observatoire des tarifs colocation senior, 2026

- Arrêté du 24 décembre 2025 fixant la hausse maximale des tarifs EHPAD 2026

Pour aller plus loin :



- Habitat inclusif : un chez-soi et une vie sociale partagée (portail officiel CNSA)

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 24/04/2026 à 14:23



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