SIM Swapping : un téléphone sans réseau, quatre virements malgré le signalement, 16 964 euros envolés : le tribunal de Paris condamne Free et BNP

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Le code monétaire et financier protège mieux que ne le laissent croire certains guichets. Sonoblige la banque à rembourser une opération que vous n'avez pas autorisée immédiatement après avoir été informée, et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. L'article L. 133-20 ajoute qu'une fois l'alerte donnée aux fins de blocage, les opérations qui suivent ne restent pas à votre charge, sauf agissement frauduleux de votre part.En revanche, deux portes de sortie subsistent pour l'établissement : votre propre fraude et la négligence grave. Cette seconde notion s'apprécie au cas par cas, et c'est à la banque de la prouver. La Cour de cassation l'a rappelé le 23 octobre 2024 : un client trompé par un appel affichant le vrai numéro de sa conseillère n'a pas commis de négligence grave, et son argent devait lui être rendu.Un arrêt du 4 février 2026 referme pourtant une porte que beaucoup ignorent. Les époux concernés avaient contesté des débits, sans pouvoir établir la date à laquelle ils avaient prévenu leur banque, et leur demande a été rejetée. La contestation doit intervenir sans tarder et, au plus tard, dans les treize mois du débit. Gardez donc une trace écrite et datée : un courrier recommandé, un message dans votre espace en ligne, une capture d'écran horodatée.