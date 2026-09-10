SIM Swapping : un téléphone sans réseau, quatre virements malgré le signalement, 16 964 euros envolés : le tribunal de Paris condamne Free et BNP

Votre téléphone se tait, et personne ne vous prévient
Le vol ne commence ni au guichet de votre banque ni sur votre ordinateur. Il commence sur la table de la cuisine, avec un téléphone qui n'affiche plus une seule barre de réseau. Vous le redémarrez, vous sortez sur le palier, vous activez le mode avion puis vous le coupez. Ces quelques minutes de bricolage sont exactement celles dont l'escroc a besoin.
Les brigades s'en sont inquiétées tout l'été. La gendarmerie de la Somme a diffusé fin août une mise en garde sur ses réseaux sociaux, celle de la Meuse a fait de même début septembre, et les deux messages disent la même chose : une coupure brutale de réseau n'est pas toujours un incident technique. Le procédé porte un nom anglais, le SIM swapping, que l'on traduit par détournement de carte SIM.
Votre ligne ne tombe donc pas en panne : elle change de main. Un opérateur a accepté d'attribuer votre numéro à une carte que vous n'avez jamais commandée, ou de le porter chez un concurrent, sur la foi de renseignements rassemblés avant l'appel. À la seconde où la carte du fraudeur s'active, la vôtre s'éteint, et aucun message ne vous prévient.
Les brigades s'en sont inquiétées tout l'été. La gendarmerie de la Somme a diffusé fin août une mise en garde sur ses réseaux sociaux, celle de la Meuse a fait de même début septembre, et les deux messages disent la même chose : une coupure brutale de réseau n'est pas toujours un incident technique. Le procédé porte un nom anglais, le SIM swapping, que l'on traduit par détournement de carte SIM.
Votre ligne ne tombe donc pas en panne : elle change de main. Un opérateur a accepté d'attribuer votre numéro à une carte que vous n'avez jamais commandée, ou de le porter chez un concurrent, sur la foi de renseignements rassemblés avant l'appel. À la seconde où la carte du fraudeur s'active, la vôtre s'éteint, et aucun message ne vous prévient.
La Newsletter SeniorActu
Chaque vendredi
Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail.
Ce qu'un numéro de téléphone ouvre vraiment
Un numéro de téléphone n'est plus seulement un numéro de téléphone. Il est devenu la clé de secours de votre messagerie, de vos comptes en ligne et de la validation des virements par SMS. Celui qui le contrôle reçoit les codes à usage unique, réinitialise les mots de passe et inscrit un nouveau bénéficiaire, sans jamais toucher à votre appareil.
Le préalable, lui, n'a rien de technique. Il faut votre nom, votre date de naissance, votre adresse, parfois votre numéro de client, autant d'éléments qui circulent après une fuite de données ou qu'un faux courriel vous a fait saisir vous-même. D'ailleurs, la répartition de la fraude française éclaire l'intérêt de la manœuvre : selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, que préside le premier sous-gouverneur de la Banque de France, les fraudes par manipulation ont atteint 516 millions d'euros en 2025, en hausse de 34 % en un an et 41,6 % du préjudice total.
Sur ces 516 millions, 376 portent sur le virement, c'est-à-dire 72,9 % de ce montant. La carte bancaire, elle, n'a jamais été aussi protégée, avec 47 euros de fraude pour 100 000 euros payés. Un escroc qui tient votre ligne ne cherche donc pas votre carte de crédit, il déplace directement votre argent depuis votre compte.
De fait, la première des quatre priorités annoncées le 7 septembre par l'Observatoire vise le secteur des télécoms : la coopération engagée a déjà mieux sécurisé les numéros d'appel, les identifiants d'envoi des SMS et l'émission des cartes SIM. La sécurité de votre compte ne dépend donc plus seulement de votre banque, mais aussi du guichet où quelqu'un réclame une carte SIM à votre nom.
Le préalable, lui, n'a rien de technique. Il faut votre nom, votre date de naissance, votre adresse, parfois votre numéro de client, autant d'éléments qui circulent après une fuite de données ou qu'un faux courriel vous a fait saisir vous-même. D'ailleurs, la répartition de la fraude française éclaire l'intérêt de la manœuvre : selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, que préside le premier sous-gouverneur de la Banque de France, les fraudes par manipulation ont atteint 516 millions d'euros en 2025, en hausse de 34 % en un an et 41,6 % du préjudice total.
Sur ces 516 millions, 376 portent sur le virement, c'est-à-dire 72,9 % de ce montant. La carte bancaire, elle, n'a jamais été aussi protégée, avec 47 euros de fraude pour 100 000 euros payés. Un escroc qui tient votre ligne ne cherche donc pas votre carte de crédit, il déplace directement votre argent depuis votre compte.
Sur le même sujet :
On croyait le notariat à l'abri : 500 offices forcés en deux ans, 35 millions d'euros détournés, et votre argent suit le RIB que le notaire vous envoie
On croyait le notariat à l'abri : 500 offices forcés en deux ans, 35 millions d'euros détournés, et votre argent suit le RIB que le notaire vous envoie
De fait, la première des quatre priorités annoncées le 7 septembre par l'Observatoire vise le secteur des télécoms : la coopération engagée a déjà mieux sécurisé les numéros d'appel, les identifiants d'envoi des SMS et l'émission des cartes SIM. La sécurité de votre compte ne dépend donc plus seulement de votre banque, mais aussi du guichet où quelqu'un réclame une carte SIM à votre nom.
82 ans, 16 964 euros, deux condamnations
L'affaire jugée à Paris tient en quelques dates. En décembre 2022, une cliente de SFR âgée de 82 ans découvre que son abonnement a été résilié et son numéro transféré chez Free Mobile sans qu'elle ait rien demandé. Elle signale l'usurpation aux deux opérateurs, prévient sa banque et dépose plainte. Le total dérobé sur son compte atteindra 16 964 euros.
Sauf que les quatre virements frauduleux sont passés quelques jours après ce signalement. Le tribunal judiciaire de Paris a donc condamné BNP Paribas à rembourser les sommes aux héritiers de la cliente, décédée en 2025, selon la décision révélée par Le Monde le 13 août 2026.
Free Mobile, mis en cause par la banque, plaidait que le code de portabilité avait bien été fourni mais l'argument n'a pas tenu. Un opérateur qui reçoit une demande de portabilité doit vérifier l'identité de celui qui la présente, et aucun document n'a été produit pour établir que ce contrôle avait eu lieu. Le tribunal a donc mis à la charge de Free Mobile la moitié des sommes que la banque doit restituer. Quelques mois plus tôt, Bouygues Telecom devenait le premier opérateur condamné à rembourser une victime d'arnaque téléphonique, dans un dossier d'usurpation du numéro affiché lors d'un appel.
Sauf que les quatre virements frauduleux sont passés quelques jours après ce signalement. Le tribunal judiciaire de Paris a donc condamné BNP Paribas à rembourser les sommes aux héritiers de la cliente, décédée en 2025, selon la décision révélée par Le Monde le 13 août 2026.
Free Mobile, mis en cause par la banque, plaidait que le code de portabilité avait bien été fourni mais l'argument n'a pas tenu. Un opérateur qui reçoit une demande de portabilité doit vérifier l'identité de celui qui la présente, et aucun document n'a été produit pour établir que ce contrôle avait eu lieu. Le tribunal a donc mis à la charge de Free Mobile la moitié des sommes que la banque doit restituer. Quelques mois plus tôt, Bouygues Telecom devenait le premier opérateur condamné à rembourser une victime d'arnaque téléphonique, dans un dossier d'usurpation du numéro affiché lors d'un appel.
Ce que la loi impose à votre banque
Le code monétaire et financier protège mieux que ne le laissent croire certains guichets. Son article L. 133-18 oblige la banque à rembourser une opération que vous n'avez pas autorisée immédiatement après avoir été informée, et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. L'article L. 133-20 ajoute qu'une fois l'alerte donnée aux fins de blocage, les opérations qui suivent ne restent pas à votre charge, sauf agissement frauduleux de votre part.
En revanche, deux portes de sortie subsistent pour l'établissement : votre propre fraude et la négligence grave. Cette seconde notion s'apprécie au cas par cas, et c'est à la banque de la prouver. La Cour de cassation l'a rappelé le 23 octobre 2024 : un client trompé par un appel affichant le vrai numéro de sa conseillère n'a pas commis de négligence grave, et son argent devait lui être rendu.
Un arrêt du 4 février 2026 referme pourtant une porte que beaucoup ignorent. Les époux concernés avaient contesté des débits, sans pouvoir établir la date à laquelle ils avaient prévenu leur banque, et leur demande a été rejetée. La contestation doit intervenir sans tarder et, au plus tard, dans les treize mois du débit. Gardez donc une trace écrite et datée : un courrier recommandé, un message dans votre espace en ligne, une capture d'écran horodatée.
En revanche, deux portes de sortie subsistent pour l'établissement : votre propre fraude et la négligence grave. Cette seconde notion s'apprécie au cas par cas, et c'est à la banque de la prouver. La Cour de cassation l'a rappelé le 23 octobre 2024 : un client trompé par un appel affichant le vrai numéro de sa conseillère n'a pas commis de négligence grave, et son argent devait lui être rendu.
Sur le même sujet :
Impôts : ce faux mail à 219 € de remboursement cache un piège
Impôts : ce faux mail à 219 € de remboursement cache un piège
Un arrêt du 4 février 2026 referme pourtant une porte que beaucoup ignorent. Les époux concernés avaient contesté des débits, sans pouvoir établir la date à laquelle ils avaient prévenu leur banque, et leur demande a été rejetée. La contestation doit intervenir sans tarder et, au plus tard, dans les treize mois du débit. Gardez donc une trace écrite et datée : un courrier recommandé, un message dans votre espace en ligne, une capture d'écran horodatée.
Les gestes des dix premières minutes
Depuis un autre téléphone, appelez votre opérateur pour faire suspendre la ligne, puis l'opposition de votre banque. Notez l'heure exacte de chaque appel. Changez le mot de passe de votre messagerie par le wifi : elle commande tous vos autres comptes.
Deux réglages valent pour la suite : un code confidentiel chez l'opérateur, qui verrouille toute nouvelle carte SIM, et une application d'authentification à la place des SMS. Le jour où votre téléphone se taira, vous saurez quoi en faire.
Deux réglages valent pour la suite : un code confidentiel chez l'opérateur, qui verrouille toute nouvelle carte SIM, et une application d'authentification à la place des SMS. Le jour où votre téléphone se taira, vous saurez quoi en faire.