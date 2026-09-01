Jamais entendu parler de Zéro Logement Vacant ? Une nouvelle cyberattaque y a pourtant pris votre nom de propriétaire et l'adresse de votre logement

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Piratage du site des impôts : vos revenus et votre adresse en font peut-être partie

Ce que ces lignes contiennent, Cyberattaque.org est allé le vérifier : le site s'est procuré les échantillons proposés par ZeroBytes. On y trouve des identités, des dates de naissance, des adresses postales et les informations liées aux droits de propriété. Un second extrait va plus loin : sur 500 lignes examinées,, 274 une adresse e-mail et 423 une date de naissance. Neuf lignes sur dix portent un téléphone, plus d'une sur deux un courriel.Je m'arrête un instant sur ce que cet assemblage produit. Un nom seul ne vaut rien. Accolé à une date de naissance, à une adresse, au bien que vous possédez et au numéro sur lequel on vous joint, il devient un dossier complet, vendu par lots. Après déduplication, l'attaquant annonce, soit un peu plus de trois lignes par personne.La comparaison avec le mois d'août donne la mesure du saut. Le 12 août, le même groupe revendiquait 678 438 lignes prises au système d'information des impôts, un vol qui avait valu au sujet une enquête du parquet de Paris. Seize jours plus tard, il en annonce: ce n'est plus un échantillon de contribuables, c'est le carnet d'adresses de la propriété française.Et c'est bien nous qui sommes en première ligne. D'après l'enquête Patrimoine de l'Insee, début 2021,dont la personne de référence a 65 ans ou plus étaient propriétaires de leur résidence principale, contre 16,7 % chez les moins de 30 ans. Plus on avance en âge, plus la probabilité de figurer dans un fichier de propriétaires est forte.Les agents de collectivités qui se connectaient à la plateforme y ont laissé, eux aussi, leurs adresses professionnelles, leurs empreintes de mots de passe et des sessions datées du, jour revendiqué de l'intrusion. Ces volumes restent ceux que l'attaquant annonce lui-même.