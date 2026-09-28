Retraités, vous payez 6,6 % de CSG sur votre pension : dans l'étude de l'IPP, c'est vous qui perdriez le plus si ce taux montait à celui des salariés

L'Institut a simulé l'alignement complet : taux médian et taux plein portés tous deux à 9,2 %, taux nul et taux réduit laissés intacts. La mesure rapporterait 4,2 milliards d'euros nets. Mais la marche n'a pas la même hauteur pour tout le monde. Au taux plein, elle ne fait que 0,9 point, de 8,3 à 9,2 %. Au taux médian, elle bondit de 2,6 points, de 6,6 à 9,2 %.



Ce décalage dessine ce que les chercheurs appellent un profil en U. En bas de l'échelle, les retraités exonérés ou au taux réduit ne voient rien bouger. En haut, les plus aisés perdent peu, parce que leur pension ne pèse qu'une part limitée de leurs ressources. L'effort se concentre alors sur les classes moyennes de retraités, pour qui la pension reste l'essentiel du revenu. Vous voyez le paradoxe ?



Je me suis demandé ce que ces points représentent sur une pension ordinaire. Prenons une personne seule qui touche 1 800 euros bruts par mois et rien d'autre : son revenu fiscal la place aujourd'hui au taux médian. Sur 21 600 euros par an, 2,6 points de plus font 561,60 euros, soit près de 47 euros par mois. Le calcul est le nôtre, avant l'effet sur l'impôt, qui en efface une petite partie si vous êtes imposable, puisque cette hausse de CSG serait déductible.



À 3 000 euros bruts par mois, au taux plein, la même réforme coûterait 324 euros par an, soit 27 euros par mois. Le retraité le mieux payé des deux perdrait donc moins que l'autre. Sur l'ensemble des perdants, l'IPP chiffre la perte moyenne à 32 euros par mois, et près de sept retraités sur dix seraient touchés.

