Retraite

Retraités en couple, chacun sous 2 034 euros : le gel des pensions vous épargne, mais l'abattement plafonné à 3 000 euros vous coûterait jusqu'à 230 euros

Deux pistes du budget 2027 visant les retraités ont été révélées le même samedi, et elles ne mesurent pas la même chose. Le gel des pensions de base se déciderait retraité par retraité, selon le montant que chacun touche. Le coup de rabot sur l'abattement fiscal, lui, se calculerait sur l'ensemble du foyer. Quand vous êtes retraités en couple, vous pouvez donc passer sous la première mesure et tomber dans la seconde.

Par Fabrice Crozier | Publié le 23 Septembre 2026 à 08:20 | mis à jour le 23 Septembre 2026 à 08:20



Deux mesures qui ne comptent pas pareil Le Monde a révélé l'avant-projet de loi de financement de la Sécurité sociale transmis au Conseil d'État, qui prévoit de geler les pensions de base des retraités les mieux pensionnés. Le même jour, une source de l'exécutif citée par l'AFP évoquait un abaissement du plafond de l'abattement fiscal de 10 % sur les pensions. Or ces deux mesures ne comptent pas vos revenus de la même manière, et c'est ce détail qui décide de qui paierait quoi.



Le gel se mesure sur votre pension à vous. L'abattement se mesure sur la déclaration d'impôt du foyer, c'est-à-dire sur vos deux pensions additionnées si vous êtes mariés ou pacsés. J'ai refait le calcul pour les deux situations, au barème de l'impôt en vigueur, et l'écart entre elles est net.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Dans les titres, les deux annonces n'en ont fait qu'une. Samedi 19 septembre,a révélé l'avant-projet de loi de financement de la Sécurité sociale transmis au Conseil d'État, qui prévoit de geler les pensions de base des retraités les mieux pensionnés. Le même jour, une source de l'exécutif citée par l'AFP évoquait un abaissement du plafond de l'abattement fiscal de 10 % sur les pensions. Or ces deux mesures ne comptent pas vos revenus de la même manière, et c'est ce détail qui décide de qui paierait quoi.Le gel se mesure sur votre pension à vous. L'abattement se mesure sur la déclaration d'impôt du foyer, c'est-à-dire sur vos deux pensions additionnées si vous êtes mariés ou pacsés. J'ai refait le calcul pour les deux situations, au barème de l'impôt en vigueur, et l'écart entre elles est net.

Le gel se décide sur votre pension à vous Selon l'avant-projet révélé par Le Monde, trois paliers sont à l'étude. Sous 1 260 euros par mois, la pension de base suivrait l'inflation. Entre 1 260 et 2 034 euros, elle serait revalorisée, mais moins que les prix. Au-delà de 2 034 euros, elle serait gelée en 2027. Le seuil serait apprécié en additionnant toutes les pensions d'un même retraité, base et complémentaires, mais seule la pension de base serait bloquée.



Le calcul se fait donc personne par personne. Si vous touchez 2 200 euros par mois, votre pension de base ne bougerait pas en janvier. En revanche, si votre conjoint et vous touchez chacun 1 800 euros, aucun des deux n'atteint 2 034 euros. Vos deux pensions de base seraient revalorisées, même partiellement. Ce que votre couple gagne en restant sous ce seuil, il peut le reperdre sur la déclaration d'impôt.



L'abattement, lui, se calcule sur votre couple 4 439 euros par foyer sur les revenus de 2025. Le plafond ne se double pas quand vous êtes deux. Le ministère des Finances l'a justifié en réponse à des députés : sans frais professionnels à compenser, l'abattement s'apprécie au niveau du foyer.



C'est ce plafond que le gouvernement envisage de ramener à 3 000 euros, pour environ 1,4 milliard d'euros de recettes d'après la source citée par l'AFP. La conséquence tient en une division : 10 % de 30 000 euros font 3 000 euros. Au-delà de 30 000 euros de pensions déclarées pour le foyer, soit 2 500 euros par mois à deux, l'abattement serait bloqué.

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Et si vous êtes seul ? Vous ne dépassez ce nouveau plafond qu'à partir de 2 500 euros de pension mensuelle déclarée. Le retraité à 2 200 euros de tout à l'heure, gelé sur sa base, garderait donc son abattement entier. Le couple à 1 800 euros chacun, épargné par le gel, déclare 43 200 euros par an : il perdrait 1 320 euros d'abattement. Pour simplifier, nous prenons les mêmes montants pour le gel et pour la déclaration, alors que le montant déclaré est un peu plus bas : ce sont des ordres de grandeur.

L'abattement de 10 % retire un dixième de vos pensions avant le calcul de l'impôt. La fiche de Service Public consacrée aux pensions précise qu'il s'applique au montant total des pensions du foyer fiscal, avec un minimum de 454 euros par pensionné et un maximum desur les revenus de 2025. Le plafond ne se double pas quand vous êtes deux. Le ministère des Finances l'a justifié en réponse à des députés : sans frais professionnels à compenser, l'abattement s'apprécie au niveau du foyer.C'est ce plafond que le gouvernement envisage de ramener à, pour environ 1,4 milliard d'euros de recettes d'après la source citée par l'AFP. La conséquence tient en une division : 10 % de 30 000 euros font 3 000 euros. Au-delà depour le foyer, soit 2 500 euros par mois à deux, l'abattement serait bloqué.Et si vous êtes seul ? Vous ne dépassez ce nouveau plafond qu'à partir de 2 500 euros de pension mensuelle déclarée. Le retraité à 2 200 euros de tout à l'heure, gelé sur sa base, garderait donc son abattement entier. Le couple à 1 800 euros chacun, épargné par le gel, déclare 43 200 euros par an : il perdrait 1 320 euros d'abattement. Pour simplifier, nous prenons les mêmes montants pour le gel et pour la déclaration, alors que le montant déclaré est un peu plus bas : ce sont des ordres de grandeur.

Ce que votre couple paierait en plus 211 euros de plus. Un couple qui déclare 4 000 euros par mois à deux paierait 230 euros de plus, et c'est le maximum pour un couple dont l'impôt reste dans la zone de la décote.



Pourquoi 230 euros, alors que 1 439 euros d'abattement perdus imposés à 11 % n'en font que 158 ? Parce que la décote fond à mesure que l'impôt monte. Dans cette zone, chaque euro de revenu imposable supplémentaire coûte environ 16 centimes au lieu de 11. Les couples aux revenus moyens paieraient donc le plus cher chaque euro perdu. Au-delà de la décote, la hausse retombe à 158 euros pour un couple, puis remonte à 432 euros au-delà de 5 300 euros de pensions par mois à deux.

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Côté personne seule, la tranche à 30 % arrive beaucoup plus tôt. Un retraité qui déclare 4 000 euros par mois paierait 432 euros de plus, parce que la part perdue est imposée à 30 %. Celui qui touche 2 200 euros, lui, ne verrait pas son impôt changer d'un euro. Nous voyons donc se dessiner deux profils de perdants : le retraité seul au-dessus de 2 034 euros perd sur sa pension, le couple aux pensions moyennes perd sur son impôt.

Le calcul qui suit est le nôtre. Il applique le barème de l'impôt payé cette année sur les revenus de 2025, pour un foyer sans autre revenu ni réduction d'impôt, et il intègre la décote, ce mécanisme qui allège automatiquement l'impôt des foyers modestes. Pour le couple à 1 800 euros chacun, l'impôt annuel passerait de 1 022 à 1 233 euros, soit. Un couple qui déclare 4 000 euros par mois à deux paierait 230 euros de plus, et c'est le maximum pour un couple dont l'impôt reste dans la zone de la décote.Pourquoi 230 euros, alors que 1 439 euros d'abattement perdus imposés à 11 % n'en font que 158 ? Parce que la décote fond à mesure que l'impôt monte. Dans cette zone, chaque euro de revenu imposable supplémentaire coûte environ 16 centimes au lieu de 11. Les couples aux revenus moyens paieraient donc le plus cher chaque euro perdu. Au-delà de la décote, la hausse retombe à 158 euros pour un couple, puis remonte à 432 euros au-delà de 5 300 euros de pensions par mois à deux.Côté personne seule, la tranche à 30 % arrive beaucoup plus tôt. Un retraité qui déclare 4 000 euros par mois paierait, parce que la part perdue est imposée à 30 %. Celui qui touche 2 200 euros, lui, ne verrait pas son impôt changer d'un euro. Nous voyons donc se dessiner deux profils de perdants : le retraité seul au-dessus de 2 034 euros perd sur sa pension, le couple aux pensions moyennes perd sur son impôt.

Votre couple pourrait devenir imposable D'ailleurs, le nouveau plafond ferait basculer certains foyers. Un couple qui déclare 36 000 euros de pensions, 3 000 euros par mois à deux, n'est pas imposable avec le plafond actuel. Avec un abattement limité à 3 000 euros, il paierait 83 euros. La somme est faible, mais votre couple changerait de ligne sur son avis : de non imposable à imposable. Tous ces montants supposent un barème inchangé, celui de 2027 n'étant pas encore connu.



Ce qui peut encore bouger avant le vote Rien n'est encore voté. Les projets de budget de l'État et de la Sécurité sociale doivent être présentés en Conseil des ministres le 1er octobre, et l'examen à l'Assemblée nationale devrait commencer le 13 octobre. Le plafond à 3 000 euros n'est pas une idée neuve : le Sénat l'avait déjà adopté lors de l'examen du budget 2026, avant que la mesure ne disparaisse du texte final. Sur le gel, le RN a prévenu mardi par la voix de Thomas Ménagé qu'il censurerait le budget sans changement sur les petites retraites.



En attendant, la vérification se fait sur votre dernier avis d'impôt. Additionnez les pensions déclarées des deux membres du foyer, qui figurent dans le détail des revenus : au-dessus de 30 000 euros, la mesure vous concernerait, que chacun de vous soit ou non touché par le gel. Nous suivrons le texte déposé le 1er octobre, qui dira si ce plafond commun survit au passage devant les députés.