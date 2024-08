Libre et libertaire : décès de la chanteuse Catherine Ribeiro à l'âge de 82 ans La scène musicale française vient de perdre l'une de ses voix les plus singulières : Catherine Ribeiro s'est éteinte à l'âge de 82 ans dans une maison de retraite à Martigues. Connue pour son approche libertaire et avant-gardiste, cette artiste emblématique des seventies laisse derrière elle un héritage riche et une empreinte indélébile dans le cœur de ses admirateurs.







Son parcours n'a pas été sans embûches ; marquée par plusieurs tentatives de suicide et une vie personnelle jalonnée d'épreuves, Catherine Ribeiro n'a jamais cessé de se battre pour ses convictions. Malgré une marginalisation par les médias jugée trop rebelle et éloignée des canons commerciaux, elle a su trouver un public fidèle qui a résonné avec sa quête incessante pour la liberté.



Après avoir épousé le maire socialiste de Sedan, Claude Démoulin, et avoir donné naissance à leur fils Jonathan en 1985, Catherine Ribeiro a connu des moments difficiles suite au décès de son mari et de sa fille Ioana. Ces drames personnels ne l'ont pas empêchée d'affirmer jusqu'à la fin : « Jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour les libertés ».



Le décès de Catherine Ribeiro marque non seulement la fin d'une époque mais aussi le départ d'une chanteuse dont la voix grave et puissante ainsi que le parcours artistique continueront d'inspirer les générations futures. La scène musicale des seventies perd aujourd'hui une figure incontestablement libertaire.



Née à Lyon en 1941 et fille d'immigrés portugais, Catherine Ribeiro a débuté sa carrière artistique dans le cinéma avant de se lancer dans la musique. Avec son groupe Alpes, fondé aux côtés de Patrice Moullet, elle a exploré des territoires sonores inédits, mêlant psychédélisme et rock progressif avec une touche de jazz et de musique minimaliste. Ses textes engagés, qui abordaient des thèmes aussi variés que la guerre au Vietnam, l'écologie ou la politique sous Valéry Giscard d'Estaing, lui ont valu les surnoms de "pasionaria rouge" et "grande prêtresse de la chanson française".



