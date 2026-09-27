Retraite

Hausse Agirc-Arrco de 1,2 à 2 % envisagée en novembre : l'accord signé par syndicats et patronat interdit à votre retraite complémentaire de monter plus vite que les salaires

Vous touchez une retraite complémentaire Agirc-Arrco et vous attendez le virement de novembre avec un chiffre en tête, celui des 2 % annoncés un peu partout. Syndicats et patronat trancheront le 14 octobre, après une année entière sans le moindre centime de hausse. Or leur propre accord contient une ligne qui peut rogner ce maximum, et elle dépend d'un chiffre qui n'est pas encore arrêté.

Par Fabrice Crozier | Publié le 27 Septembre 2026 à 08:45 | mis à jour le 27 Septembre 2026 à 08:53



Ce que syndicats et patronat ont sous les yeux 1,6 %, avec une fourchette qui va de 1,2 % à 2 %.



Ces chiffres ne sortent pas d'un chapeau. L'accord national interprofessionnel signé le 5 octobre 2023 par les syndicats et le patronat fixe la méthode : la valeur du point suit les prix hors tabac prévus pour l'année, moins 0,40 point. L'Insee attend une inflation hors tabac de 2 % en 2026, d'où ces 1,6 %. Le conseil d'administration dispose ensuite d'une marge de 0,4 point, vers le haut comme vers le bas. Voilà pour la partie que tout le monde connaît.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Mercredi 23 septembre au soir, les administrateurs de l'Agirc-Arrco se sont retrouvés pour une réunion consacrée d'abord à l'accord qui pilotera le régime à partir de 2027. Mais les administrateurs devaient aussi y recevoir les dernières prévisions de l'Insee et les projections financières du régime, c'est-à-dire exactement les données qui décideront de votre hausse de novembre. La valeur de référence ressort à, avec une fourchette qui va deCes chiffres ne sortent pas d'un chapeau. L'accord national interprofessionnel signé le 5 octobre 2023 par les syndicats et le patronat fixe la méthode : la valeur du point suit les prix hors tabac prévus pour l'année, moins 0,40 point. L'Insee attend une inflation hors tabac de 2 % en 2026, d'où ces 1,6 %. Le conseil d'administration dispose ensuite d'une marge de 0,4 point, vers le haut comme vers le bas. Voilà pour la partie que tout le monde connaît.

La ligne de l'accord que personne ne cite La suite de l'article 4 de l'accord est beaucoup moins citée. Juste après avoir interdit toute baisse de la valeur du point, le texte ajoute qu'elle « ne peut pas non plus conduire à revaloriser les pensions au-delà de l'évolution des salaires ». Autrement dit, votre retraite complémentaire ne peut pas grimper plus vite que la paie moyenne des salariés qui cotisent pour elle.



Tant que les salaires progressent plus vite que les prix, cette ligne ne gêne personne. Cette année, en revanche, les deux courbes se tiennent de près, et le chiffre des salaires qui servira à la décision n'est pas encore arrêté. Si la hausse des salaires retenue pour la décision ressort sous 2 %, le haut de la fourchette descend d'autant, mécaniquement, avant même que les négociateurs ouvrent la bouche. Un plafond à 1,8 %, par exemple, laisserait une négociation entre 1,2 % et 1,8 %, avec toujours 1,6 % comme point de départ.



Je l'avoue, j'ai relu le texte deux fois avant d'y croire, tant la fourchette de 1,2 à 2 % circule comme une certitude. Elle n'en est une que pour le bas.



2022, l'année où les salaires ont décidé Une règle équivalente, prévue par l'accord de 2019, a déjà joué. Le 6 octobre 2022, l'Agirc-Arrco a relevé les pensions de 5,12 %, alors que l'inflation dépassait la hausse des salaires. Le communiqué publié ce jour-là par le régime l'explique sans détour : les retraites ont suivi le salaire moyen, en hausse de 4,82 %, auquel se sont ajoutés un petit rattrapage de 0,1 point et un coup de pouce de 0,2 point. Les prix, eux, montaient plus vite, et les pensions ont suivi les salaires, pas l'inflation.



Ce que la hausse changera sur votre complémentaire 1,4386 €, le niveau atteint lors de la dernière hausse, de 1,6 %, au 1er novembre 2024. Votre pension complémentaire, c'est ce chiffre multiplié par vos points. Toute revalorisation s'applique donc à l'euro près sur la totalité de votre complémentaire.



Prenons une complémentaire de 1 000 euros par mois. À 1,2 %, elle gagnera 12 euros, soit 144 euros sur l'année. À 1,6 %, 16 euros par mois, 192 euros par an. À 2 %, 20 euros par mois, 240 euros par an. Le calcul est le nôtre, et il est brut : CSG, CRDS et prélèvement à la source en retireront une partie. Entre le bas et le haut de la fourchette, l'écart tient donc dans 96 euros par an pour une pension de ce niveau.



D'ailleurs, si votre complémentaire tourne plutôt autour de 500 euros, divisez tout par deux : la hausse se comptera en quelques euros par mois. C'est peu, mais c'est la première depuis deux ans. Sur le même sujet :

Un an de gel, deux virements en 2026 : l'Agirc-Arrco peut revaloriser de 17 à 29 € par an pour 1 000 points sur votre retraite complémentaire

Concrètement, qu'est-ce que ces dixièmes de point changent pour vous ? Selon Service Public, la valeur de service du point Agirc-Arrco est toujours fixée à, le niveau atteint lors de la dernière hausse, de 1,6 %, au 1er novembre 2024. Votre pension complémentaire, c'est ce chiffre multiplié par vos points. Toute revalorisation s'applique donc à l'euro près sur la totalité de votre complémentaire.Prenons une complémentaire de 1 000 euros par mois. À 1,2 %, elle gagnera 12 euros, soit 144 euros sur l'année. À 1,6 %, 16 euros par mois, 192 euros par an. À 2 %, 20 euros par mois, 240 euros par an. Le calcul est le nôtre, et il est brut : CSG, CRDS et prélèvement à la source en retireront une partie. Entre le bas et le haut de la fourchette, l'écart tient donc dans 96 euros par an pour une pension de ce niveau.D'ailleurs, si votre complémentaire tourne plutôt autour de 500 euros, divisez tout par deux : la hausse se comptera en quelques euros par mois. C'est peu, mais c'est la première depuis deux ans.

Pourquoi le gel de l'an dernier pèse encore



Cette fois, les syndicats réclament que ce gel soit rattrapé, et la CGT appelle à manifester le jour même du conseil, le 14 octobre. L'accord pose pourtant une autre contrainte : le régime doit garder des réserves égales à au moins six mois de pensions jusqu'en 2037. Sauf que l'Agirc-Arrco a bouclé 2025 sur un excédent de 1,4 milliard d'euros, selon les résultats qu'il a publiés le 31 mars. Pour beaucoup d'entre nous, qui avons vu le point rester figé douze mois, cet excédent rend le gel difficile à avaler une seconde fois. Sur le même sujet :

Agirc-Arrco : vingt mois de gel, un rattrapage plafonné à 11 € par mois et une perte définitive



Un dernier détail pèse sur la discussion. L'accord de 2023 arrive à échéance le 31 décembre 2026 : la hausse décidée le 14 octobre sera la dernière fixée selon ces règles. La CFDT a déjà proposé d'interdire, dans le prochain accord, toute année sans revalorisation. Nous saurons d'ici la fin de l'année si les autres signataires la suivent.

Pourquoi autant de tension pour quelques euros ? Parce que l'an dernier, tout s'est arrêté net. Réunis le 17 octobre 2025, les représentants des syndicats et du patronat ne sont pas parvenus à s'entendre, et Service Public a confirmé qu'aucune revalorisation ne serait appliquée au 1er novembre 2025 . Le régime a considéré que le texte de 2023 le permettait, puisqu'il interdit que le point baisse, pas qu'il reste figé. La CGT conteste cette lecture devant la justice.Cette fois, les syndicats réclament que ce gel soit rattrapé, et la CGT appelle à manifester le jour même du conseil, le 14 octobre. L'accord pose pourtant une autre contrainte : le régime doit garder des réserves égales à au moins six mois de pensions jusqu'en 2037. Sauf que l'Agirc-Arrco a bouclé 2025 sur un excédent de, selon les résultats qu'il a publiés le 31 mars. Pour beaucoup d'entre nous, qui avons vu le point rester figé douze mois, cet excédent rend le gel difficile à avaler une seconde fois.Un dernier détail pèse sur la discussion. L'accord de 2023 arrive à échéance le 31 décembre 2026 : la hausse décidée le 14 octobre sera la dernière fixée selon ces règles. La CFDT a déjà proposé d'interdire, dans le prochain accord, toute année sans revalorisation. Nous saurons d'ici la fin de l'année si les autres signataires la suivent.

Votre virement du 2 novembre, à vérifier au brut Donc, que faire d'ici là ? Pas grand-chose avant le 14 octobre, sinon garder en tête que 2 % reste un plafond possible, pas une promesse. Si le conseil s'entend, la hausse s'appliquera au 1er novembre, un dimanche, et arrivera avec le virement du lundi 2 novembre.



Ce jour-là, ouvrez votre espace personnel sur le site de l'Agirc-Arrco et comparez le montant brut de novembre à celui d'octobre. C'est le brut qui dit la vérité : un changement de taux de prélèvement à la source peut faire bouger le net dans un sens ou dans l'autre sans rapport avec la revalorisation. Divisez l'écart par le brut d'octobre, et vous connaîtrez le vrai pourcentage appliqué à votre retraite complémentaire, que le plafond des salaires l'ait rogné ou non.