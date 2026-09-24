Retraite

La France recule au 29e rang des pays où il fait bon être retraité : sur les 18 critères de Natixis, aucun ne regarde votre pension

Sur le papier, il fait moins bon être retraité en France qu'il y a dix ans. Un classement mondial publié mardi place le pays au 29e rang sur 44, deux places plus bas que l'an dernier, loin derrière la Norvège. Qui ouvre le rapport découvre pourtant une chose étonnante : la retraite qu'il note ne passe jamais par la pension que vous touchez.

Par Fabrice Crozier | Publié le 24 Septembre 2026 à 10:10 | mis à jour le 24 Septembre 2026 à 10:11



Deux places perdues, sept points depuis 2016 64 %. C'est la note globale que le Global Retirement Index 2026 attribue à la France, publié mardi 22 septembre par la société de gestion Natixis Investment Managers avec le cabinet CoreData Research. Elle place le pays au 29e rang sur 44, derrière l'Italie, 26e, et l'Estonie, 28e, juste devant le Portugal. La Norvège reste en tête, suivie de l'Irlande et des Pays-Bas.



Le recul est ancien. Selon les tableaux publiés dans le rapport, la France obtenait 71 % en 2016 et 65 % en 2025 : elle a perdu sept points en dix ans, dont un seul sur la dernière année. Deux places perdues pour un point de moins, c'est le signe que les autres pays avancent pendant que la France piétine. Je vous le dis franchement, ce palmarès mérite d'être lu avant d'être cru.

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Dix-huit critères, et pas un sur votre pension Qu'est-ce qui est vraiment noté ? Natixis détaille ses 18 indicateurs, répartis en quatre familles. La santé regroupe l'espérance de vie et les dépenses de santé, par habitant et restant à la charge des ménages. La qualité de vie mesure le bonheur déclaré, la qualité de l'air, l'eau et l'environnement. Le bien-être matériel retient le revenu par habitant, les inégalités de revenus et le chômage.



La quatrième famille, baptisée « finances à la retraite », est la plus trompeuse par son nom. Elle ne contient ni le montant des pensions ni le taux de remplacement. On y trouve la pression fiscale, la dette publique, l'inflation, les taux d'intérêt, la qualité de la gouvernance, les créances douteuses des banques et le nombre de plus de 65 ans rapporté aux actifs. Votre pension n'entre donc nulle part dans le calcul, ni celle de votre voisin.



Ce détail change la lecture du classement. Il note l'environnement économique d'un pays où l'on vieillit, pas ce que perçoit un retraité à la fin du mois. La méthode accentue en plus les points faibles : les quatre notes sont combinées par une moyenne géométrique, qui pénalise davantage une note basse qu'une moyenne ordinaire.



L'impôt et le chômage tirent la note vers le bas Sauf que ces indicateurs économiques frappent fort la France. Sa note de finances à la retraite plafonne à 55 %, et celle de bien-être matériel tombe à 48 %, sous la barre des 50 %. Le rapport désigne clairement les coupables : la hausse du chômage et la charge fiscale la plus lourde des 44 pays étudiés.



Nous avons mis la France face à la Norvège, première du classement, note par note. Le calcul est le nôtre, à partir des tableaux du rapport. En santé, l'écart n'est que de 2 points, 90 % contre 92 %. Sur les finances, il grimpe à 15 points, 55 % contre 70 %. Et sur le bien-être matériel, il atteint 33 points, 48 % contre 81 %.



C'est presque entièrement l'argent qui sépare les deux pays, mais l'argent public et celui des actifs, pas celui que verse votre caisse de retraite. Le chômage, le revenu moyen et la dette pèsent sur tout le monde. Tôt ou tard, ils retombent sur les retraités, parce que les cotisations des actifs financent les pensions et que la dette fixe la marge de chaque budget.



Vos soins, le point fort du classement Vos soins, eux, placent la France dans le peloton de tête. Avec 90 %, le pays se classe 6e sur 44 en santé, un score quasi stable depuis 2016, où il affichait 89 %. La qualité de vie, à 73 %, le situe au 19e rang. Nous avons là un atout que le classement final écrase : si Natixis ne regardait que l'hôpital, la pharmacie et l'espérance de vie, votre retraite se déroulerait dans l'un des pays les mieux notés au monde.



Votre niveau de vie tient encore la comparaison 100,2 % de celui de l'ensemble de la population en 2023. En clair, une fois la taille du foyer prise en compte, un retraité vit en moyenne comme un Français pris au hasard.



Ce chiffre moyen cache des écarts, entre une veuve seule avec une petite pension et un couple propriétaire de sa maison. Mais il contredit l'image d'un pays où la retraite serait devenue un naufrage. Le même rapport prévient que cet équilibre s'effriterait : le COR projette un niveau de vie relatif ramené à 90,3 % en 2070, parce que les pensions suivent les prix quand les revenus d'activité profitent aussi des gains de productivité.

Et votre niveau de vie dans tout ça ? L'institution publique chargée de suivre les retraites dresse un tableau très différent. Le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites publié en juin 2026 établit que le niveau de vie moyen des retraités atteignaitde celui de l'ensemble de la population en 2023. En clair, une fois la taille du foyer prise en compte, un retraité vit en moyenne comme un Français pris au hasard.Ce chiffre moyen cache des écarts, entre une veuve seule avec une petite pension et un couple propriétaire de sa maison. Mais il contredit l'image d'un pays où la retraite serait devenue un naufrage. Le même rapport prévient que cet équilibre s'effriterait : le COR projette un niveau de vie relatif ramené àen 2070, parce que les pensions suivent les prix quand les revenus d'activité profitent aussi des gains de productivité.

Un classement qui tombe en plein budget 2027

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Chaque camp trouvera dans ce classement de quoi nourrir sa thèse. Ceux qui refusent un nouvel effort des retraités y verront un pays déjà en queue de peloton. Ceux qui le défendent rappelleront que la dette et la fiscalité, précisément épinglées par Natixis, sont le problème à régler. Un détail mérite d'être gardé en tête : Natixis Investment Managers gère l'épargne de ses clients, et son rapport plaide pour que chacun épargne davantage par lui-même.



Le classement ne vous dira donc pas si votre retraite est bonne. Pour le savoir, les seuls documents qui comptent sont votre relevé de situation individuelle, sur info-retraite.fr, et le montant qui arrive chaque mois sur votre compte. Ce que mesure vraiment Natixis, c'est un pays qui paie vos pensions en s'endettant et en taxant plus que ses voisins, et c'est cette facture-là que les députés examineront cet automne. Or ce palmarès sort au moment où le gouvernement prépare le budget 2027, et où votre pension figure parmi les pistes d'économies. Selon l'avant-projet révélé par Le Monde, la pension de base pourrait être gelée dès 2 034 euros par mois, complémentaire comprise dans le calcul. Côté impôt, le plafond de l'abattement fiscal de 10 % pourrait aussi descendre à 3 000 euros par foyer. Aucun de ces arbitrages n'est encore rendu.Chaque camp trouvera dans ce classement de quoi nourrir sa thèse. Ceux qui refusent un nouvel effort des retraités y verront un pays déjà en queue de peloton. Ceux qui le défendent rappelleront que la dette et la fiscalité, précisément épinglées par Natixis, sont le problème à régler. Un détail mérite d'être gardé en tête : Natixis Investment Managers gère l'épargne de ses clients, et son rapport plaide pour que chacun épargne davantage par lui-même.Le classement ne vous dira donc pas si votre retraite est bonne. Pour le savoir, les seuls documents qui comptent sont votre relevé de situation individuelle, sur info-retraite.fr, et le montant qui arrive chaque mois sur votre compte. Ce que mesure vraiment Natixis, c'est un pays qui paie vos pensions en s'endettant et en taxant plus que ses voisins, et c'est cette facture-là que les députés examineront cet automne.