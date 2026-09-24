Retraite

Budget 2027 : Lecornu tend la main au PS, dont les députés avaient refusé l'an dernier de geler votre pension de retraite

Une lettre de Matignon datée de mardi invite les députés et sénateurs socialistes à renouer le dialogue sur le budget 2027. Sébastien Lecornu veut un compromis pour éviter la censure, comme l'an dernier. Dans la balance figure l'effort demandé aux retraités, que le Premier ministre laisse au Parlement le soin de fixer. Votre pension de retraite entre ainsi dans une négociation où le PS pèse lourd, lui qui a déjà refusé de la geler il y a moins d'un an.

Par Fabrice Crozier | Publié le 24 Septembre 2026 à 08:58 | mis à jour le 24 Septembre 2026 à 08:58



Ce que Lecornu écrit aux socialistes compromis sur le budget 2027. Sébastien Lecornu y rappelle que l'accord de l'an dernier a tenu parce que « chacun a accepté de faire un pas ». Sauf que la lettre arrive presque les mains vides : d'après l'AFP, le Premier ministre n'a aucune concession d'ampleur à offrir cette année, et il met en avant l'hydroélectricité, l'indemnisation des victimes du chlordécone et la protection de l'enfance. En 2025, ce même dialogue avait obtenu la suspension de la réforme des retraites, la généralisation des repas à 1 euro dans les universités et une revalorisation de la prime d'activité.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le courrier est daté du mardi 22 septembre. Révélé par Le Monde puis obtenu par l'AFP mercredi, il propose aux parlementaires socialistes une rencontre pour bâtir un. Sébastien Lecornu y rappelle que l'accord de l'an dernier a tenu parce que « chacun a accepté de faire un pas ». Sauf que la lettre arrive presque les mains vides : d'après l'AFP, le Premier ministre n'a aucune concession d'ampleur à offrir cette année, et il met en avant l'hydroélectricité, l'indemnisation des victimes du chlordécone et la protection de l'enfance. En 2025, ce même dialogue avait obtenu la suspension de la réforme des retraites, la généralisation des repas à 1 euro dans les universités et une revalorisation de la prime d'activité.

Le PS répond par la menace de censure Mais le PS ne s'est pas laissé convaincre. Invité de BFMTV mercredi, Boris Vallaud, qui préside le groupe socialiste à l'Assemblée, a demandé au Premier ministre de revoir sa copie. Le député des Landes juge ce budget injuste et demande qu'il soit radicalement corrigé, rapporte l'AFP. Olivier Faure, premier secrétaire du parti et candidat à la primaire, envisage lui aussi la censure. Côté gouvernement, une source citée par l'agence espère qu'une trentaine de députés socialistes se montreront responsables au moment du vote.



Ce que les socialistes réclament, ils l'ont chiffré le 16 septembre dans un contre-budget. La mesure phare remplace le taux unique de CSG par un barème progressif, qui profiterait à 21 millions de travailleurs gagnant jusqu'à 2 700 euros nets par mois, selon le chiffrage présenté par le groupe. Une taxation des gros héritages la financerait, calculée sur tout ce qu'un héritier reçoit au cours de sa vie. Or ce barème vise la fiche de paie : le détail publié parle de salaires et de travailleurs, pas de pensions.



Votre pension, un choix laissé aux députés gel partiel des pensions ou un rabot de l'abattement fiscal de 10 %. Dans une Assemblée sans majorité, ce choix se fera avec ceux qui voteront le budget, ou qui renonceront à le censurer.



Les deux pistes ont déjà un contour. D'après l'avant-projet de budget de la Sécurité sociale consulté par Le Monde, votre pension de base suivrait les prix si le total de vos retraites reste sous 1 260 euros par mois. Entre 1 260 et 2 034 euros, elle augmenterait moins vite que l'inflation. Au-delà de 2 034 euros, complémentaire comprise dans le calcul, elle serait gelée. Les ministères ont indiqué que les arbitrages n'étaient pas rendus.

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Budget 2027 : le gouvernement veut geler la pension de base des retraités dès 2 034 € par mois, votre complémentaire comprise dans le calcul

Sur le gel, justement, les socialistes ont un passé tout récent. Le 5 décembre 2025, en nouvelle lecture du budget de la Sécurité sociale pour 2026, l'Assemblée a supprimé l'article qui gelait les pensions, par 197 voix contre 84. L'amendement de suppression était porté par la socialiste Sandrine Runel, et 55 des 69 députés du groupe l'ont voté, selon

Pourquoi une lettre au PS vous concerne-t-elle ? Il faut revenir à la mi-septembre. En présentant son budget, Sébastien Lecornu a annoncé un effort global de 54 milliards d'euros. Il a plafonné la part des retraités sous 6 milliards, dans un entretien au Figaro, en laissant au Parlement le choix de la forme : unou un. Dans une Assemblée sans majorité, ce choix se fera avec ceux qui voteront le budget, ou qui renonceront à le censurer.Les deux pistes ont déjà un contour. D'après l'avant-projet de budget de la Sécurité sociale consulté par Le Monde, votre pension de base suivrait les prix si le total de vos retraites reste sous. Entre 1 260 et 2 034 euros, elle augmenterait moins vite que l'inflation. Au-delà de, complémentaire comprise dans le calcul, elle serait gelée. Les ministères ont indiqué que les arbitrages n'étaient pas rendus.Sur le gel, justement, les socialistes ont un passé tout récent. Le 5 décembre 2025, en nouvelle lecture du budget de la Sécurité sociale pour 2026, l'Assemblée a supprimé l'article qui gelait les pensions, par 197 voix contre 84. L'amendement de suppression était porté par la socialiste Sandrine Runel, et 55 des 69 députés du groupe l'ont voté, selon l'analyse du scrutin publiée par l'Assemblée nationale . La version rétablie par le Sénat épargnait pourtant déjà les pensions inférieures à 1 400 euros, comme le rappelle l'exposé d'un amendement de la Droite républicaine. Je vous l'accorde, rien ne garantit que le groupe votera de la même façon cet automne, mais un gel qui ménageait les petites pensions a bel et bien été refusé une fois avec les voix socialistes.

Gel ou abattement : lequel viserait votre foyer ? 4 439 euros pour l'ensemble du foyer fiscal sur les revenus 2025.



Le gouvernement envisage de ramener ce plafond à 3 000 euros. Nous avons refait le calcul : ce nouveau plafond est atteint dès 30 000 euros de pensions annuelles, soit 2 500 euros par mois pour le foyer. Une retraitée seule à 2 400 euros par mois serait visée par le gel, pas par le rabot, puisque ses 28 800 euros annuels restent sous le seuil. En revanche, un couple à 2 000 euros chacun verrait ses pensions de base freinées sans gel total, mais son abattement fondrait de 1 439 euros, soit environ 230 euros d'impôt en plus une fois la décote appliquée, au barème actuel.

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Retraités en couple, chacun sous 2 034 euros : le gel des pensions vous épargne, mais l'abattement plafonné à 3 000 euros vous coûterait jusqu'à 230 euros Les deux pistes ne visent pas les mêmes retraités, et c'est là que votre situation compte. Le gel se calcule retraité par retraité, sur le total mensuel de ses pensions. L'abattement, lui, se calcule par foyer : impots.gouv.fr rappelle qu'il est plafonné àpour l'ensemble du foyer fiscal sur les revenus 2025.Le gouvernement envisage de ramener ce plafond à 3 000 euros. Nous avons refait le calcul : ce nouveau plafond est atteint dès 30 000 euros de pensions annuelles, soit. Une retraitée seule à 2 400 euros par mois serait visée par le gel, pas par le rabot, puisque ses 28 800 euros annuels restent sous le seuil. En revanche, un couple à 2 000 euros chacun verrait ses pensions de base freinées sans gel total, mais son abattement fondrait de 1 439 euros, soit environ 230 euros d'impôt en plus une fois la décote appliquée, au barème actuel.

Deux chiffres à relever avant octobre D'ailleurs, le calendrier laisse peu de marge. Selon Public Sénat, Boris Vallaud donnait en début de semaine dix jours au Premier ministre pour examiner les propositions socialistes, avant la présentation des textes, attendue au tournant d'octobre. Et vous, de quel côté tombez-vous ? Additionnez vos pensions de base et complémentaires du mois, puis relevez les cases 1AS et 1BS de votre dernière déclaration. Nous saurons bientôt lequel de ces deux chiffres les députés auront choisi de viser.