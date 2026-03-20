Frais réels 2026 : le barème carburant baisse et votre déduction aussi

Le barème carburant a baissé. Le barème kilométrique est gelé. Mais le prix réel à la pompe, lui, n'a pas suivi la même courbe. Le gazole dépasse 1,90 € le litre dans de nombreuses stations en mars 2026.



L'écart se creuse entre ce que vous payez réellement et ce que le fisc vous autorise à déduire. Pour un automobiliste qui roule beaucoup, la déduction fiscale couvre une part de plus en plus faible du coût réel de ses déplacements professionnels.



Autre point à surveiller : le choix entre frais réels et abattement de 10 % se fait chaque année, déclarant par déclarant. Si votre conjoint a un trajet court et vous un trajet long, vous pouvez choisir des options différentes. Un détail que beaucoup de couples ignorent — et qui peut faire basculer le calcul de plusieurs centaines d'euros.



Avant de déposer votre déclaration en avril, posez-vous une seule question : mes frais réels restent-ils supérieurs à l'abattement de 10 % ? Si la réponse est non, il est temps de changer d'option.