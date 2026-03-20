Frais réels 2026 : le barème carburant baisse et votre déduction aussi

- Le barème des frais de carburant recule pour tous les types de motorisation — diesel, essence et GPL
- Tous les salariés et indépendants qui déclarent leurs frais réels sont touchés dès le printemps 2026
- Un réflexe simple permet de savoir si vous avez encore intérêt à choisir les frais réels plutôt que l'abattement de 10 %
Moins 5 % de déduction pour les automobilistes aux frais réels
0,110 € par kilomètre. C'est le nouveau tarif retenu par le fisc pour un véhicule diesel de 5 à 7 chevaux fiscaux. L'an dernier, ce montant était de 0,116 €. La baisse atteint 5,2 %.
Pour l'essence, le recul est encore plus net : de 0,147 € à 0,139 € par kilomètre, soit -5,4 %. Le GPL n'est pas épargné : -2,2 % sur la tranche 5 à 7 CV. Ces nouveaux barèmes ont été publiés par la Direction générale des finances publiques le 18 février 2026. Ils s'appliquent aux revenus perçus en 2025 et seront utilisés lors de la campagne déclarative qui s'ouvre en avril 2026.
Pour les gros rouleurs, la perte se chiffre en dizaines d'euros. Pour certains profils, elle remet en cause l'intérêt même de déclarer aux frais réels.
Pour l'essence, le recul est encore plus net : de 0,147 € à 0,139 € par kilomètre, soit -5,4 %. Le GPL n'est pas épargné : -2,2 % sur la tranche 5 à 7 CV. Ces nouveaux barèmes ont été publiés par la Direction générale des finances publiques le 18 février 2026. Ils s'appliquent aux revenus perçus en 2025 et seront utilisés lors de la campagne déclarative qui s'ouvre en avril 2026.
Pour les gros rouleurs, la perte se chiffre en dizaines d'euros. Pour certains profils, elle remet en cause l'intérêt même de déclarer aux frais réels.
Barème carburant et barème kilométrique : deux outils à ne pas confondre
Le barème des frais de carburant est un outil fiscal souvent confondu avec le barème kilométrique. La différence est pourtant essentielle.
Le barème carburant ne couvre que les dépenses de gazole, d'essence ou de GPL. Rien d'autre. Ni l'entretien, ni l'assurance, ni la dépréciation du véhicule. Il est réservé aux contribuables qui déclarent leurs frais professionnels pour leur montant réel, au lieu de l'abattement forfaitaire de 10 % appliqué automatiquement.
Le barème kilométrique, lui, intègre l'ensemble des coûts liés au véhicule : carburant, entretien, assurance, usure. Il est plus complet — et souvent plus avantageux. Or, ce barème kilométrique est gelé depuis 2023. Pas un centime de revalorisation en trois ans.
Résultat : le barème carburant baisse, le barème kilométrique stagne. Dans les deux cas, votre déduction recule par rapport à ce que vous dépensez réellement à la pompe.
Le barème carburant ne couvre que les dépenses de gazole, d'essence ou de GPL. Rien d'autre. Ni l'entretien, ni l'assurance, ni la dépréciation du véhicule. Il est réservé aux contribuables qui déclarent leurs frais professionnels pour leur montant réel, au lieu de l'abattement forfaitaire de 10 % appliqué automatiquement.
Le barème kilométrique, lui, intègre l'ensemble des coûts liés au véhicule : carburant, entretien, assurance, usure. Il est plus complet — et souvent plus avantageux. Or, ce barème kilométrique est gelé depuis 2023. Pas un centime de revalorisation en trois ans.
Résultat : le barème carburant baisse, le barème kilométrique stagne. Dans les deux cas, votre déduction recule par rapport à ce que vous dépensez réellement à la pompe.
Salariés, indépendants, retraités actifs : qui est touché
Environ 2,5 millions de contribuables déclarent chaque année leurs frais réels en France. Ce sont des salariés dont le trajet domicile-travail dépasse 30 ou 40 kilomètres, des indépendants en BIC ou en BNC, des exploitants agricoles, et des retraités qui cumulent emploi et pension.
Vous êtes concerné si vous cochez la case 1AK (ou 1BK) de votre déclaration de revenus et si vous utilisez votre véhicule personnel pour des déplacements professionnels. Le barème s'applique uniquement aux véhicules à usage mixte — personnel et professionnel. Les véhicules utilitaires en sont exclus.
Un profil est particulièrement exposé : le salarié en zone rurale ou périurbaine, avec un trajet long, un véhicule diesel de puissance moyenne, et un salaire qui rend l'abattement de 10 % insuffisant. C'est précisément ce profil qui perd le plus avec la baisse du barème carburant.
Vous êtes concerné si vous cochez la case 1AK (ou 1BK) de votre déclaration de revenus et si vous utilisez votre véhicule personnel pour des déplacements professionnels. Le barème s'applique uniquement aux véhicules à usage mixte — personnel et professionnel. Les véhicules utilitaires en sont exclus.
Un profil est particulièrement exposé : le salarié en zone rurale ou périurbaine, avec un trajet long, un véhicule diesel de puissance moyenne, et un salaire qui rend l'abattement de 10 % insuffisant. C'est précisément ce profil qui perd le plus avec la baisse du barème carburant.
Diesel, essence : ce que vous perdez kilomètre par kilomètre
Prenons deux exemples concrets. Un salarié qui parcourt 10 000 km par an avec un véhicule diesel de 6 CV. Et un autre qui roule à l'essence sur la même distance.
Pour l'essence, la perte est plus lourde : 80 € de déduction en moins sur 10 000 km (1 470 € → 1 390 €). Pour un contribuable dans la tranche marginale à 30 %, ces 80 € de déduction perdue se traduisent par 24 € d'impôt supplémentaire.
Le calcul s'emballe pour les gros rouleurs. À 20 000 km en essence, la perte de déduction atteint 160 €, soit 48 € d'impôt en plus. Ce n'est pas spectaculaire pris isolément. Mais cumulé avec le gel du barème kilométrique et la hausse des prix à la pompe, le pouvoir d'achat fiscal des automobilistes recule année après année.
2024 Ancien barème diesel 5-7 CV
Tarif par kilomètre
0,116 €
Déduction pour 10 000 km
1 160 €
2025 Nouveau barème diesel 5-7 CV
Tarif par kilomètre
0,110 €
Déduction pour 10 000 km
1 100 €
Perte de déduction
-60 €
Pour l'essence, la perte est plus lourde : 80 € de déduction en moins sur 10 000 km (1 470 € → 1 390 €). Pour un contribuable dans la tranche marginale à 30 %, ces 80 € de déduction perdue se traduisent par 24 € d'impôt supplémentaire.
Le calcul s'emballe pour les gros rouleurs. À 20 000 km en essence, la perte de déduction atteint 160 €, soit 48 € d'impôt en plus. Ce n'est pas spectaculaire pris isolément. Mais cumulé avec le gel du barème kilométrique et la hausse des prix à la pompe, le pouvoir d'achat fiscal des automobilistes recule année après année.
Frais réels ou abattement de 10 % : le calcul à refaire avant avril
Étape 1 Comparer
Additionnez vos frais réels 2025
Carburant + repas + péages + entretien
Comparez avec 10 % de votre salaire net imposable
Si frais réels < 10 % → l'abattement forfaitaire est plus avantageux
Étape 2 Choisir le bon barème
Si vous restez aux frais réels
Vérifiez si le barème kilométrique (tous frais inclus) ne vous avantage pas davantage que le barème carburant seul
Simulateur officiel
Accessible sur service-public.gouv.fr
Dans les deux cas, conservez vos justificatifs pendant trois ans : kilométrage, carte grise, factures de carburant et d'entretien. Le fisc peut les réclamer à tout moment en cas de contrôle.
La nuance dont il faut ternir compte
Le barème carburant a baissé. Le barème kilométrique est gelé. Mais le prix réel à la pompe, lui, n'a pas suivi la même courbe. Le gazole dépasse 1,90 € le litre dans de nombreuses stations en mars 2026.
L'écart se creuse entre ce que vous payez réellement et ce que le fisc vous autorise à déduire. Pour un automobiliste qui roule beaucoup, la déduction fiscale couvre une part de plus en plus faible du coût réel de ses déplacements professionnels.
Autre point à surveiller : le choix entre frais réels et abattement de 10 % se fait chaque année, déclarant par déclarant. Si votre conjoint a un trajet court et vous un trajet long, vous pouvez choisir des options différentes. Un détail que beaucoup de couples ignorent — et qui peut faire basculer le calcul de plusieurs centaines d'euros.
Avant de déposer votre déclaration en avril, posez-vous une seule question : mes frais réels restent-ils supérieurs à l'abattement de 10 % ? Si la réponse est non, il est temps de changer d'option.
L'écart se creuse entre ce que vous payez réellement et ce que le fisc vous autorise à déduire. Pour un automobiliste qui roule beaucoup, la déduction fiscale couvre une part de plus en plus faible du coût réel de ses déplacements professionnels.
Autre point à surveiller : le choix entre frais réels et abattement de 10 % se fait chaque année, déclarant par déclarant. Si votre conjoint a un trajet court et vous un trajet long, vous pouvez choisir des options différentes. Un détail que beaucoup de couples ignorent — et qui peut faire basculer le calcul de plusieurs centaines d'euros.
Avant de déposer votre déclaration en avril, posez-vous une seule question : mes frais réels restent-ils supérieurs à l'abattement de 10 % ? Si la réponse est non, il est temps de changer d'option.
Ce qu'il faut retenir
- Le barème des frais de carburant 2025, applicable à la déclaration 2026, baisse de 5 % en moyenne pour le diesel et l'essence
- Environ 2,5 millions de contribuables aux frais réels voient leur déduction diminuer
- Le barème kilométrique (qui couvre tous les frais véhicule) reste inchangé depuis 2023 — vérifiez lequel vous avantage
- Chaque membre du foyer fiscal peut choisir indépendamment entre frais réels et abattement de 10 %
- Si vos frais réels ne dépassent plus 10 % de votre salaire net imposable, repassez à l'abattement forfaitaire
Sources :
- Direction générale des finances publiques, BOI-BAREME-000003, barèmes frais de carburant 2025, 18 février 2026
- Direction générale des finances publiques, BOI-BAREME-000003, barèmes frais de carburant 2024, 19 février 2025
- service-public.gouv.fr, « Le barème des frais de carburant pour la déclaration de revenus 2026 est disponible », 20 février 2026
- Direction générale des finances publiques, BOI-BAREME-000003, barèmes frais de carburant 2025, 18 février 2026
- Direction générale des finances publiques, BOI-BAREME-000003, barèmes frais de carburant 2024, 19 février 2025
- service-public.gouv.fr, « Le barème des frais de carburant pour la déclaration de revenus 2026 est disponible », 20 février 2026