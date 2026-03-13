Argent et patrimoine Ce simulateur officiel vous révèle dès maintenant combien vous allez payer d'impôts en 2026 | Publié le 13/03/2026 à 17:05 Depuis début mars 2026, un outil en ligne permet de calculer précisément le montant de votre impôt sur les revenus 2025. Une nouveauté qui tombe à point nommé : cette année, le barème a été revalorisé de 0,9 %, évitant à des centaines de milliers de foyers de basculer dans l'imposition. Partager : W f X in @

Un simulateur officiel permet de calculer dès maintenant votre impôt 2026 — avant même l'ouverture de la déclaration Les retraités dont la pension brute dépasse environ 12 900 € annuels sont directement concernés par le nouveau barème Une erreur fréquente dans l'utilisation du simulateur peut fausser le résultat de plusieurs centaines d'euros

Un outil disponible dès maintenant Le simulateur de calcul de l'impôt 2026 sur les revenus 2025 est accessible en ligne depuis début mars 2026. Deux versions sont proposées : une version simplifiée pour les situations courantes, et une version complète pour les cas plus complexes (revenus fonciers, BIC, BNC, revenus de capitaux mobiliers). L'outil permet d'obtenir une estimation du montant de l'impôt ainsi que du revenu fiscal de référence (RFR), donnée clé pour l'accès à de nombreuses aides sociales.



Une condition s'applique : le simulateur ne peut être utilisé que si vous résidez fiscalement en France. Les non-résidents doivent s'adresser au service des impôts des particuliers non-résidents. L'outil nécessite de renseigner vos revenus 2025 : salaires, pensions de retraite, revenus fonciers, plus-values, et toutes les charges déductibles (pensions alimentaires, épargne retraite). Pour les retraités, il est essentiel d'indiquer le montant brut de la pension avant l'abattement automatique de 10 %, que le simulateur appliquera ensuite.

Le barème 2026 : ce qui change pour votre imposition 0,9 % pour suivre l'inflation. Cette revalorisation évite à environ 200 000 foyers de basculer dans l'imposition.

0 % Exonération 💶 Plafond par part fiscale Jusqu'à 11 600 € 11 % 1ère tranche 📊 Revenus par part fiscale De 11 601 € à 29 579 € 30 % 2e tranche 📈 Revenus par part fiscale De 29 580 € à 84 577 € 41 % 3e tranche ⚠️ Revenus par part fiscale De 84 578 € à 181 917 € 45 % Tranche maximale ⚠️ Revenus par part fiscale Au-delà de 181 917 €

Pour un retraité célibataire (1 part fiscale) percevant une pension brute annuelle de 30 000 €, voici le calcul : après application de l'abattement automatique de 10 % (soit 3 000 €), le revenu net imposable est de 27 000 €. Sur ce montant, la tranche à 0 % s'applique sur les premiers 11 600 €, puis la tranche à 11 % sur la différence (27 000 - 11 600 = 15 400 €), soit un impôt de 1 694 €. Après application de la décote éventuelle, le montant final peut être réduit. Le barème de l'impôt sur le revenu 2026, applicable aux revenus de 2025, a été fixé par la loi de finances pour 2026, promulguée le 19 février 2026. Il a été revalorisé depour suivre l'inflation. Cette revalorisation évite à environfoyers de basculer dans l'imposition.Pour un retraité célibataire (1 part fiscale) percevant une pension brute annuelle de 30 000 €, voici le calcul : après application de l'abattement automatique de 10 % (soit 3 000 €), le revenu net imposable est de 27 000 €. Sur ce montant, la tranche à 0 % s'applique sur les premiers 11 600 €, puis la tranche à 11 % sur la différence (27 000 - 11 600 = 15 400 €), soit un impôt de 1 694 €. Après application de la décote éventuelle, le montant final peut être réduit.

Les retraités directement concernés par le nouveau barème 11 600 € pour une part fiscale. Pour un couple de retraités mariés (2 parts), le seuil théorique est de 23 200 €, mais la décote peut permettre de ne pas payer d'impôt jusqu'à environ 30 000 € de revenus pour le couple.

Solo Célibataire (1 part) 👤 Revenu net imposable 30 000 € 💶 Impôt estimé 2 103,99 € 📊 Taux moyen d'imposition 7,01 % ✅ Plafond décote (impôt brut max) 1 982 € — Formule : 897 - 45,25 % impôt Duo Couple marié (2 parts) 👥 Revenu net imposable 60 000 € 💶 Impôt estimé 4 207,98 € 📊 Taux moyen d'imposition 7,01 % ✅ Plafond décote (impôt brut max) 3 277 € — Formule : 1 483 - 45,25 % impôt

Pour les retraités, l'abattement forfaitaire de 10 % reste en vigueur. Cet abattement est automatiquement appliqué sur les pensions de retraite et d'invalidité, avec un minimum de 454 € par pensionné et un maximum de 4 439 € par foyer fiscal. Un retraité percevant une pension brute de 15 000 € bénéficie ainsi d'un abattement de 1 500 €, ramenant son revenu imposable à 13 500 €. Vous êtes concerné par l'impôt 2026 si votre revenu annuel net imposable dépassepour une part fiscale. Pour un couple de retraités mariés (2 parts), le seuil théorique est de 23 200 €, mais la décote peut permettre de ne pas payer d'impôt jusqu'à environ 30 000 € de revenus pour le couple.Pour les retraités, l'abattement forfaitaire de 10 % reste en vigueur. Cet abattement est automatiquement appliqué sur les pensions de retraite et d'invalidité, avec un minimum depar pensionné et un maximum depar foyer fiscal. Un retraité percevant une pension brute de 15 000 € bénéficie ainsi d'un abattement de 1 500 €, ramenant son revenu imposable à 13 500 €.

Les mécanismes fiscaux à ne pas ignorer La décote est un mécanisme souvent méconnu qui peut alléger significativement votre impôt. Le montant de la décote s'obtient en retranchant 45,25 % du montant de l'impôt brut à la somme forfaitaire de 897 € pour une imposition individuelle, ou de 1 483 € pour une imposition commune. Exemple : un célibataire avec un impôt brut de 1 500 € bénéficie d'une décote de 897 - (1 500 × 0,4525) = 897 - 678,75 = 218,25 €. Son impôt final sera donc de 1 500 - 218,25 = 1 281,75 €.



Autre nouveauté reconduite en 2026 : la contribution différentielle sur les hauts revenus. Instaurée en 2025, cette contribution vise à garantir un taux d'imposition minimale de 20 % sur les revenus pour les foyers fiscaux les plus aisés. Ce dispositif s'applique jusqu'à ce que le déficit public soit inférieur à 3 % du PIB. Il concerne essentiellement les contribuables dont le revenu fiscal de référence dépasse plusieurs centaines de milliers d'euros.



Pour les retraités modestes, l'abattement de 10 % sur les pensions reste un avantage fiscal automatique. Contrairement au projet initial du budget 2026 qui envisageait sa suppression, cet abattement a été maintenu. Un couple de retraités percevant chacun 20 000 € de pension brute (soit 40 000 € au total) bénéficie d'un abattement global de 4 000 €, ramenant leur revenu imposable à 36 000 €.

Comment utiliser le simulateur sans erreur L'erreur la plus fréquente consiste à renseigner le montant net de la pension au lieu du montant brut. Le simulateur applique automatiquement l'abattement de 10 %, il faut donc bien indiquer le montant brut figurant sur votre dernier avis d'imposition ou votre relevé de pension. Si vous indiquez un montant déjà diminué de 10 %, le simulateur appliquera une seconde fois l'abattement, faussant le résultat de plusieurs centaines d'euros.



Autre point de vigilance : les revenus fonciers. Si vous percevez des loyers, vous devez les déclarer dans la version complète du simulateur. Les revenus fonciers sont imposés au barème progressif après application d'un abattement forfaitaire de 30 % (régime micro-foncier, si les loyers annuels sont inférieurs à 15 000 €) ou après déduction des charges réelles (régime réel). Un retraité percevant 10 000 € de loyers annuels peut opter pour le micro-foncier : son revenu imposable sera de 10 000 - 3 000 = 7 000 €.



Enfin, n'oubliez pas de mentionner les réductions et crédits d'impôt auxquels vous avez droit : emploi d'un salarié à domicile, dons aux associations, hébergement en Ehpad. Ces avantages peuvent réduire significativement le montant final de votre impôt. Un crédit d'impôt pour emploi à domicile peut atteindre 50 % des dépenses engagées, dans la limite de 12 000 € par an (soit un crédit maximal de 6 000 €).

Le calendrier fiscal 2026 à retenir jeudi 9 avril 2026, selon la confirmation de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) à Ouest-France. Les dates limites de déclaration par département seront annoncées lors de la campagne, selon le calendrier habituel : jeudi 21 mai 2026 pour les départements 01 à 19, jeudi 28 mai 2026 pour les départements 20 à 54, et jeudi 4 juin 2026 pour les départements 55 à 974 et 976. La déclaration papier doit être envoyée avant le mardi 19 mai 2026.

Étape 1 15 janvier 2026 📅 Avance crédits d'impôt récurrents Versement de 60 % du montant Étape 2 9 avril 2026 📝 Déclaration en ligne Ouverture du service sur impots.gouv.fr Étape 3 21 mai – 4 juin ⏱️ Dates limites par département 01-19 : 21 mai / 20-54 : 28 mai / 55-976 : 4 juin Étape 4 Fin juillet – août 📧 Avis d'imposition 2026 Réception par courrier ou en ligne Étape 5 1er septembre 2026 🔄 Prélèvement à la source Mise à jour du taux personnalisé

Autre date à retenir : le 15 janvier 2026, date du versement de l'avance de 60 % des crédits et réductions d'impôt récurrents (emploi à domicile, dons, etc.). Cette avance concerne les contribuables ayant déjà bénéficié de ces avantages fiscaux l'année précédente. Les avis d'imposition 2026 seront envoyés fin juillet-début août 2026, et le taux de prélèvement à la source sera mis à jour au 1er septembre 2026 pour refléter votre nouvelle situation fiscale. La déclaration en ligne ouvrira le, selon la confirmation de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) à Ouest-France. Les dates limites de déclaration par département seront annoncées lors de la campagne, selon le calendrier habituel :pour les départements 01 à 19,pour les départements 20 à 54, etpour les départements 55 à 974 et 976. La déclaration papier doit être envoyée avant leAutre date à retenir : le, date du versement de l'avance de 60 % des crédits et réductions d'impôt récurrents (emploi à domicile, dons, etc.). Cette avance concerne les contribuables ayant déjà bénéficié de ces avantages fiscaux l'année précédente. Les avis d'imposition 2026 seront envoyés fin juillet-début août 2026, et le taux de prélèvement à la source sera mis à jour aupour refléter votre nouvelle situation fiscale.

Ce que le simulateur ne vous dit pas Le simulateur donne une estimation fiable, mais il ne peut pas anticiper certaines situations particulières. Par exemple, si vous envisagez de réaliser des travaux de rénovation énergétique en 2025 ouvrant droit à un crédit d'impôt, ce dernier ne sera pris en compte que lors de la déclaration effective en avril 2026. De même, si vous avez versé une pension alimentaire à un enfant majeur ou un parent dans le besoin, cette charge déductible ne sera intégrée au calcul que si vous la mentionnez explicitement.



Autre limite : le revenu fiscal de référence (RFR) affiché par le simulateur est une estimation. Le RFR réel figurera sur votre avis d'imposition et servira de base pour l'accès à de nombreuses aides : aide personnalisée au logement (APL), complémentaire santé solidaire (C2S), exonération ou taux réduit de taxe foncière. Un RFR légèrement supérieur au seuil peut vous faire perdre l'accès à ces dispositifs.



Enfin, le simulateur ne prend pas en compte les régularisations liées au prélèvement à la source. Si votre taux de prélèvement actuel est sous-évalué par rapport à votre situation réelle, vous pourriez devoir un complément d'impôt à l'été 2026. À l'inverse, si vous avez été trop prélevé, vous recevrez un remboursement. Le simulateur calcule l'impôt dû, pas le solde à payer ou à rembourser.

Sources :

- Service-public.gouv.fr, Barème de l'impôt sur le revenu 2026, 20 février 2026

- LOI n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026

- Direction générale des finances publiques (DGFiP), confirmation à Ouest-France, mars 2026

Pour aller plus loin :



- Impôts 2026 : les 12 dates que tous les retraités doivent noter dans leur agenda

- Retraités : cet avantage fiscal ignoré vous fait perdre jusqu'à 5 640 €

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