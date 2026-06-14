Canicule : cette donnée sanitaire que personne n'a vue prédit exactement ce qui vous attend mercredi

Le bulletin de Santé publique France renverse une certitude installée depuis 2003. Lesont principalement touché les moins de 15 ans et les 15-44 ans, pas les personnes âgées.Les 75 ans et plus restent les premières victimes des, ces chutes de sodium sanguin qui surviennent quand on boit trop d'eau sans compenser en sel. Mais le profil global des admissions ne ressemble pas à celui d'un épisode estival classique.L'explication tient en un mot : précocité. En août 2003, la France était en vacances et les organismes avaient eu deux mois pour s'acclimater progressivement.Fin mai 2026, les travailleurs en extérieur étaient en pleine activité, les enfants en cour de récréation, et personne n'avait encore enclenché les réflexes de protection.L'acclimatation physiologique à la chaleur prend normalement dix à quatorze jours d'exposition progressive : la vasodilatation cutanée s'améliore, la sudation devient plus efficace, les reins conservent mieux le sodium. En mai, cette fenêtre n'avait tout simplement pas eu le temps de s'ouvrir.Et nous, lecteurs de SeniorActu, nous sommes dans l'angle mort inverse.L'été 2025 a tué plus deen France, dont trois sur quatre avaient plus de 75 ans. La séquence qui s'annonce cette semaine est une répétition accélérée de ce mécanisme, avant même le solstice d'été.