Argent et patrimoine Budget 2026 : l’Assemblée nationale rejette la suppression de l’abattement fiscal de 10 % sur les retraites

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a rejeté la proposition du gouvernement de remplacer l’abattement fiscal de 10 % dont bénéficient les retraités par un forfait de 2 000 €, marquant un net retour des arbitrages parlementaires en faveur de la protection des revenus des seniors PAR SENIORACTU.COM | Publié le 13/11/2025

Un dispositif ancien en ligne de mire Depuis plusieurs années, l’ abattement fiscal de 10 % sur les pensions de retraite — avec un plafond fixé à 4 399 € — permet aux retraités de réduire leur revenu imposable.



Le projet de loi de finances 2026 prévoyait de le remplacer par un abattement forfaitaire de 2 000 € par retraité (soit 4 000 € pour un couple), dans une logique de recentrage de l’avantage fiscal.



Le gouvernement estimait que l’actuel dispositif représentait un coût estimé à environ 5 milliards d’euros .

Le vote parlementaire et ses enseignements Le jeudi 13 novembre 2025, en séance publique, l’hémicycle de l’Assemblée nationale a clairement exprimé son opposition à l’article 6 du PLF 2026 prévoyant cette réforme. Le texte a été supprimé par 213 voix contre 17 . En amont, la commission des finances avait déjà rejeté cette mesure dès le 21 octobre. Ce double arbitrage illustre la forte résistance à une mesure jugée trop brutale voire injuste à l’égard des retraités.

Pourquoi ce revirement parlementaire ?

d’une part, pour de nombreux députés, la transformation de l’abattement pouvait pénaliser les retraités modestes ou vivant seuls : par exemple, un retraité célibataire percevant 20 000 € de pension pourrait voir son impôt augmenter d’environ 150 €.

d’autre part, le sujet s’est imposé comme un marqueur politique : les retraités représentent un électorat majeur et toute remise en cause de cet avantage fiscal a été perçue comme un risque.

Enfin, pour l’État, cette défaite parlementaire signifie qu’un gisement d’économie (estimé à plus de 2 milliards à court terme) ne sera pas activé dans l’immédiat. L’opposition au changement s’appuie sur plusieurs motifs:

Conséquences pour les retraités et pour les finances publiques Pour les retraités, ce vote constitue une victoire qui garantit le maintien d’un avantage fiscal significatif. L’abattement de 10 % reste en vigueur dans l’attente d’un arbitrage ultérieur.



Pour les finances publiques, cela signifie que l’effort d’économies devra être redéfini : l’objectif de rationalisation des dépenses fiscales devra chercher d’autres leviers que celui-ci.



Le gouvernement pourrait être amené à revenir à la charge en proposant un mécanisme plus ciblé, moins symbolique, voire progressif.

Le maintien de l’abattement n’éteint pas le débat : l’exécutif a encore la possibilité de proposer, dans le cadre de la loi de finances ou d’études ultérieures, une réforme alternative — par exemple un rééchelonnement du plafond, une modulation selon les revenus, ou un ciblage des pensions les plus élevées. Par ailleurs, l’issue de l’examen au Sénat et d’éventuels arbitrages d’ici la version définitive du budget 2026 seront déterminants.



En définitive, cette décision illustre combien la fiscalité des retraités constitue un terrain politique et symbolique sensible. Elle ouvre un moment de pause pour l’exécutif, qui devra désormais composer entre ambition de maîtrise budgétaire et vigilance vis-à-vis d’un public pour lequel l’abattement de 10 % était devenu un acquis.









La rédaction vous conseille < > Retraite en danger : comment sauver son pouvoir d’achat ? Comment bien placer l’argent d’un héritage ? La Banque de France alerte : ne faites plus envoyer vos chéquiers par la Poste !