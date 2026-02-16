Alzheimer : cette IA révèle les gènes qui perturbent le cerveau malade

Ce qu'il faut retenir
- Une équipe de l'Université de Californie à Irvine a créé les cartes les plus détaillées jamais réalisées des interactions entre gènes dans le cerveau touché par Alzheimer
- Leur système d'IA, SIGNET, identifie pour la première fois des relations de cause à effet entre gènes — et non de simples corrélations
- Les perturbations les plus importantes sont observées dans les neurones excitateurs, avec près de 6 000 interactions génétiques recâblées
- Des centaines de « gènes-pivots », potentiellement impliqués dans la progression de la maladie, pourraient devenir des cibles pour de futurs traitements
- Les résultats ont été validés sur un échantillon indépendant de cerveaux humains
Une cartographie inédite du cerveau Alzheimer
Des chercheurs de l'Université de Californie à Irvine (UCI) viennent de réaliser une avancée majeure dans la compréhension de la maladie d'Alzheimer. Leur équipe, dirigée par les professeurs Min Zhang et Dabao Zhang, a créé les cartes les plus détaillées jamais produites montrant comment les gènes se contrôlent mutuellement à l'intérieur du cerveau des personnes atteintes.
Pour y parvenir, ils ont développé un système d'intelligence artificielle baptisé SIGNET. Contrairement aux outils classiques qui se contentent de repérer quels gènes « bougent ensemble », SIGNET va plus loin : il identifie quels gènes commandent réellement les autres. C'est la différence entre observer que deux événements se produisent en même temps et comprendre lequel provoque l'autre.
L'étude, publiée le 12 février 2026 dans la revue Alzheimer's & Dementia, a été menée sur les échantillons cérébraux de 272 personnes ayant participé à deux grandes études américaines sur le vieillissement. Le financement provient en partie de l'Institut national américain du vieillissement et de l'Institut national du cancer.
Pour y parvenir, ils ont développé un système d'intelligence artificielle baptisé SIGNET. Contrairement aux outils classiques qui se contentent de repérer quels gènes « bougent ensemble », SIGNET va plus loin : il identifie quels gènes commandent réellement les autres. C'est la différence entre observer que deux événements se produisent en même temps et comprendre lequel provoque l'autre.
L'étude, publiée le 12 février 2026 dans la revue Alzheimer's & Dementia, a été menée sur les échantillons cérébraux de 272 personnes ayant participé à deux grandes études américaines sur le vieillissement. Le financement provient en partie de l'Institut national américain du vieillissement et de l'Institut national du cancer.
Pourquoi cette découverte était attendue
La maladie d'Alzheimer est la première cause de démence dans le monde. En France, près de 1,4 million de personnes vivent avec Alzheimer ou une maladie apparentée, selon France Alzheimer. Chaque année, environ 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués dans le pays. Aux États-Unis, les projections prévoient près de 14 millions de malades d'ici 2060.
Bien que la recherche ait déjà identifié plusieurs gènes liés à la maladie — comme APOE, un facteur de risque génétique connu, ou APP, impliqué dans la formation des plaques toxiques qui détruisent les neurones —, les scientifiques ne comprenaient pas encore comment ces gènes perturbent concrètement le fonctionnement du cerveau au niveau de chaque type de cellule.
Jusqu'ici, les outils disponibles ne pouvaient montrer que des corrélations : tel gène et tel autre semblent évoluer ensemble. Mais corrélation ne signifie pas causalité. L'innovation de SIGNET est précisément de dépasser cette limite. Le système combine deux types de données génétiques — le séquençage de l'ARN cellule par cellule et le séquençage du génome complet — pour établir de véritables relations de cause à effet entre gènes. Des boucles de rétroaction, ignorées par les méthodes classiques, sont désormais prises en compte.
Bien que la recherche ait déjà identifié plusieurs gènes liés à la maladie — comme APOE, un facteur de risque génétique connu, ou APP, impliqué dans la formation des plaques toxiques qui détruisent les neurones —, les scientifiques ne comprenaient pas encore comment ces gènes perturbent concrètement le fonctionnement du cerveau au niveau de chaque type de cellule.
Jusqu'ici, les outils disponibles ne pouvaient montrer que des corrélations : tel gène et tel autre semblent évoluer ensemble. Mais corrélation ne signifie pas causalité. L'innovation de SIGNET est précisément de dépasser cette limite. Le système combine deux types de données génétiques — le séquençage de l'ARN cellule par cellule et le séquençage du génome complet — pour établir de véritables relations de cause à effet entre gènes. Des boucles de rétroaction, ignorées par les méthodes classiques, sont désormais prises en compte.
Des milliers d'interactions génétiques recâblées
Les résultats de cette cartographie sont frappants. L'équipe a construit des réseaux de régulation génétique — c'est-à-dire des cartes montrant quel gène commande quel autre — pour six grands types de cellules cérébrales : les neurones excitateurs, les neurones inhibiteurs, les astrocytes, les microglies, les oligodendrocytes et les cellules des vaisseaux sanguins du cerveau.
C'est dans les neurones excitateurs, les cellules nerveuses qui envoient les signaux d'activation dans le cerveau, que les perturbations observées sont les plus spectaculaires. Près de 6 000 interactions entre gènes y apparaissent profondément recâblées au fur et à mesure que la maladie progresse. Comme si tout le câblage génétique de ces cellules clés était reconfiguré par la maladie.
Les chercheurs ont également identifié des centaines de « gènes-pivots » : des gènes qui fonctionnent comme des chefs d'orchestre, commandant l'activité de nombreux autres gènes. Ces gènes centraux sont associés à des changements potentiellement nocifs dans le cerveau. Ils pourraient devenir, à terme, des cibles pour de futurs traitements ou un diagnostic plus précoce.
Autre découverte notable : le gène APP, déjà connu pour son lien avec Alzheimer, s'est révélé exercer un contrôle puissant sur d'autres gènes dans les neurones inhibiteurs. Un rôle de régulateur qui n'avait jamais été mis en évidence jusqu'ici et qui ouvre un nouveau champ de recherche.
👉 Pour renforcer la fiabilité de leurs conclusions, les chercheurs ont vérifié leurs résultats sur un échantillon indépendant de cerveaux humains. Cette validation croisée renforce la confiance dans le fait que les réseaux identifiés reflètent de véritables mécanismes biologiques, et non de simples artefacts statistiques.
C'est dans les neurones excitateurs, les cellules nerveuses qui envoient les signaux d'activation dans le cerveau, que les perturbations observées sont les plus spectaculaires. Près de 6 000 interactions entre gènes y apparaissent profondément recâblées au fur et à mesure que la maladie progresse. Comme si tout le câblage génétique de ces cellules clés était reconfiguré par la maladie.
Les chercheurs ont également identifié des centaines de « gènes-pivots » : des gènes qui fonctionnent comme des chefs d'orchestre, commandant l'activité de nombreux autres gènes. Ces gènes centraux sont associés à des changements potentiellement nocifs dans le cerveau. Ils pourraient devenir, à terme, des cibles pour de futurs traitements ou un diagnostic plus précoce.
Autre découverte notable : le gène APP, déjà connu pour son lien avec Alzheimer, s'est révélé exercer un contrôle puissant sur d'autres gènes dans les neurones inhibiteurs. Un rôle de régulateur qui n'avait jamais été mis en évidence jusqu'ici et qui ouvre un nouveau champ de recherche.
👉 Pour renforcer la fiabilité de leurs conclusions, les chercheurs ont vérifié leurs résultats sur un échantillon indépendant de cerveaux humains. Cette validation croisée renforce la confiance dans le fait que les réseaux identifiés reflètent de véritables mécanismes biologiques, et non de simples artefacts statistiques.
Ce que cela change pour les malades et leurs proches
Cette étude ne débouche pas sur un traitement immédiat. Elle ne permet pas non plus, à ce stade, de prédire qui développera la maladie. Mais elle constitue une étape fondamentale : pour la première fois, les scientifiques disposent d'une carte montrant quels gènes en dirigent d'autres dans le cerveau touché par Alzheimer, cellule par cellule.
Les gènes-pivots identifiés pourraient devenir des cibles pour des médicaments plus ciblés ou des outils de diagnostic précoce. L'outil SIGNET pourrait aussi servir à étudier d'autres maladies complexes, comme certains cancers, des maladies auto-immunes ou des troubles psychiatriques.
Pour les familles touchées par Alzheimer en France, cette avancée s'inscrit dans une série de découvertes récentes qui transforment progressivement la compréhension de la maladie. Si les applications cliniques restent lointaines, chaque pièce du puzzle génétique rapproche la recherche d'interventions plus efficaces.
👉 Précision importante : il ne s'agit pas, à ce stade, de gènes qui « déclenchent » Alzheimer. L'étude établit des associations et des mécanismes de régulation entre gènes dans le cerveau malade, sans prétendre identifier une cause unique. Mais en cartographiant pour la première fois ces réseaux invisibles, les chercheurs ouvrent une voie nouvelle pour comprendre — et peut-être un jour freiner — la progression de cette maladie qui touche près de 1,4 million de Français.
Les gènes-pivots identifiés pourraient devenir des cibles pour des médicaments plus ciblés ou des outils de diagnostic précoce. L'outil SIGNET pourrait aussi servir à étudier d'autres maladies complexes, comme certains cancers, des maladies auto-immunes ou des troubles psychiatriques.
Pour les familles touchées par Alzheimer en France, cette avancée s'inscrit dans une série de découvertes récentes qui transforment progressivement la compréhension de la maladie. Si les applications cliniques restent lointaines, chaque pièce du puzzle génétique rapproche la recherche d'interventions plus efficaces.
👉 Précision importante : il ne s'agit pas, à ce stade, de gènes qui « déclenchent » Alzheimer. L'étude établit des associations et des mécanismes de régulation entre gènes dans le cerveau malade, sans prétendre identifier une cause unique. Mais en cartographiant pour la première fois ces réseaux invisibles, les chercheurs ouvrent une voie nouvelle pour comprendre — et peut-être un jour freiner — la progression de cette maladie qui touche près de 1,4 million de Français.
Sources :
- Université de Californie à Irvine, communiqué du 12 février 2026
- Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, février 2026 (DOI : 10.1002/alz.71053)
- ScienceDaily, 15 février 2026
- Université de Californie à Irvine, communiqué du 12 février 2026
- Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, février 2026 (DOI : 10.1002/alz.71053)
- ScienceDaily, 15 février 2026