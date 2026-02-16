Alzheimer : cette IA révèle les gènes qui perturbent le cerveau malade

Cette étude ne débouche pas sur un traitement immédiat. Elle ne permet pas non plus, à ce stade, de prédire qui développera la maladie. Mais elle constitue une étape fondamentale : pour la première fois, les scientifiques disposent d'une carte montrant quels gènes en dirigent d'autres dans le cerveau touché par Alzheimer, cellule par cellule.



Les gènes-pivots identifiés pourraient devenir des cibles pour des médicaments plus ciblés ou des outils de diagnostic précoce. L'outil SIGNET pourrait aussi servir à étudier d'autres maladies complexes, comme certains cancers, des maladies auto-immunes ou des troubles psychiatriques.



Pour les familles touchées par Alzheimer en France, cette avancée s'inscrit dans une série de découvertes récentes qui transforment progressivement la compréhension de la maladie. Si les applications cliniques restent lointaines, chaque pièce du puzzle génétique rapproche la recherche d'interventions plus efficaces.



👉 Précision importante : il ne s'agit pas, à ce stade, de gènes qui « déclenchent » Alzheimer. L'étude établit des associations et des mécanismes de régulation entre gènes dans le cerveau malade, sans prétendre identifier une cause unique. Mais en cartographiant pour la première fois ces réseaux invisibles, les chercheurs ouvrent une voie nouvelle pour comprendre — et peut-être un jour freiner — la progression de cette maladie qui touche près de 1,4 million de Français.