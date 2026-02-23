Retraite

Webinaires retraite gratuits : la majorité des seniors méconnaissent cette formation qui peut débloquer des centaines d'euros de pension

Dans les centres d'information retraite, la même question revient chaque matin : pourquoi ma pension complémentaire s'arrête-t-elle là ? Des milliers de retraités découvrent qu'ils sont passés à côté de droits méconnus, de majorations oubliées, de démarches jamais effectuées. Une formation gratuite existe pourtant — mais elle reste dans l'ombre.



Ce qu'il faut retenir

L'Agirc-Arrco propose des webinaires gratuits pour optimiser sa pension complémentaire Ces formations révèlent des majorations et aides méconnues qui peuvent représenter plusieurs centaines d'euros par an L'inscription se fait en ligne en quelques clics, sans justificatif Les sessions durent 45 minutes et permettent de poser des questions personnalisées aux experts



Quand la pension complémentaire cache ses secrets

Le mécanisme des régimes complémentaires Agirc-Arrco peut représenter jusqu'à 60 % de la pension totale d'un ancien cadre. Pourtant, des milliers de retraités touchent moins que leur dû, faute de connaître les subtilités du système.



La pension complémentaire ne se calcule pas comme la retraite de base. Elle fonctionne par points acquis tout au long de la carrière, avec des majorations familiales, des bonifications pour carrières longues et des dispositifs de solidarité. Autant de mécanismes que les relevés de pension n'expliquent jamais clairement.



Prenons les majorations pour enfants : un retraité ayant élevé 3 enfants ou plus bénéficie d'une majoration de 10 % sur les droits acquis depuis 2012 — plafonnée à 2 367 € par an depuis le 1er novembre 2025. Pour chaque enfant encore à charge au moment du départ, la majoration atteint 5 % par enfant sur la totalité des points. Or ces droits ne sont pas toujours appliqués automatiquement : il faut les demander et fournir les justificatifs.



Dans cette zone grise, certains retraités passent à côté de 200 à 500 € supplémentaires par an. Le piège se referme souvent au moment de la liquidation — c'est-à-dire la mise en paiement de la retraite — car une fois les droits calculés, la révision devient plus complexe.

La formation gratuite que les organismes ne mettent pas en avant 45 minutes et permettent de comprendre comment optimiser sa pension complémentaire.



Au programme : calcul des points, majorations familiales, pension de réversion — c'est-à-dire la pension versée au conjoint survivant — cumul emploi-retraite et dispositifs d'aide sociale. Les participants peuvent poser leurs questions en direct grâce à un tchat privé intégré à chaque session.



👉 En 2026, trois webinaires sont encore programmés (il y en avait 4 mais le premier à eu lieu le 10 février, donc c'est déjà trop tard si vous l'avez raté) :

19 mars (« Découvrir mes services en ligne »),

(« Découvrir mes services en ligne »), 11 juin (« Mes périodes non travaillées »)

(« Mes périodes non travaillées ») et 17 ou 19 novembre (« L'essentiel de ma retraite »). Une aubaine pour éviter les erreurs coûteuses. Mais ces formations restent confidentielles. Aucune publicité dans les médias, pas de courrier automatique aux retraités. Seuls les initiés, ceux qui fouillent le site



👉 Bonne nouvelle pour les retardataires : les replays de chaque session sont disponibles gratuitement sur la L'Agirc-Arrco organise pourtant des webinaires gratuits pour décrypter ces mécanismes complexes. Ces sessions en ligne, animées par des conseillers retraite, durent environet permettent de comprendre comment optimiser sa pension complémentaire.Au programme : calcul des points, majorations familiales, pension de réversion — c'est-à-dire la pension versée au conjoint survivant — cumul emploi-retraite et dispositifs d'aide sociale. Les participants peuvent poser leurs questions en direct grâce à un tchat privé intégré à chaque session.👉 En, trois webinaires sont encore programmés (il y en avait 4 mais le premier à eu lieu le 10 février, donc c'est déjà trop tard si vous l'avez raté) :Une aubaine pour éviter les erreurs coûteuses. Mais ces formations restent confidentielles. Aucune publicité dans les médias, pas de courrier automatique aux retraités. Seuls les initiés, ceux qui fouillent le site agirc-arrco.fr , découvrent cette opportunité.👉 Bonne nouvelle pour les retardataires : les replays de chaque session sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube officielle de l'Agirc-Arrco

Sur le terrain : des droits qui échappent aux radars Marie, ancienne secrétaire de direction, a ainsi découvert grâce à un webinaire qu'elle avait droit à une majoration pour enfants sur sa pension complémentaire. 85 euros de plus par mois qu'elle ne percevait pas depuis deux ans.



Et les cas sont légion : pensions de réversion mal calculées, trimestres non validés, droits familiaux oubliés. Certains retraités cumulent plusieurs erreurs. La complexité du système joue contre eux, et les organismes de retraite n'ont pas les moyens de vérifier chaque dossier individuellement.



Les webinaires révèlent aussi des dispositifs d'aide sociale méconnus : l'action sociale Agirc-Arrco peut financer des aides à domicile, des séjours de répit, des équipements pour bien vieillir. Des prestations qui peuvent représenter parfois jusqu'à plusieurs milliers d'euros d'économies.

Comment s'inscrire : la marche à suivre 5 minutes.

Étape 1 S'inscrire 💻 Se rendre sur le portail Agirc-Arrco Rubrique « Webinaires retraite » 📝 Choisir une session dans le calendrier 4 dates en 2026 Étape 2 Préparer 📄 Rassembler ses relevés de pension Relevé Agirc-Arrco + avis d'impôt 📧 Lien de connexion envoyé par e-mail 24h avant la session Étape 3 Participer ⏱️ Session en ligne de 45 minutes Gratuite et sans engagement 📞 Tchat privé pour questions personnalisées Réponses des conseillers en direct

Ne pas hésiter à participer même si l'on pense tout connaître de sa pension. Les règles évoluent, de nouveaux dispositifs apparaissent. Avec le gel de la revalorisation Agirc-Arrco depuis le 1er novembre 2025, vérifier que l'on perçoit bien la totalité de ses droits n'a jamais été aussi important. Chaque euro manquant pèse d'autant plus quand la pension ne progresse pas.



Pour ceux qui ne peuvent pas assister en direct, tous les replays restent accessibles sur la chaîne YouTube Agirc-Arrco. Les supports de formation sont également téléchargeables après chaque session. Sachez que l'inscription aux webinaires se fait entièrement en ligne sur le portail Agirc-Arrco, qu'aucun justificatif ne vous est demandé et que la démarche prend moins deNe pas hésiter à participer même si l'on pense tout connaître de sa pension. Les règles évoluent, de nouveaux dispositifs apparaissent. Avec le gel de la revalorisation Agirc-Arrco depuis le, vérifier que l'on perçoit bien la totalité de ses droits n'a jamais été aussi important. Chaque euro manquant pèse d'autant plus quand la pension ne progresse pas.Pour ceux qui ne peuvent pas assister en direct, tous les replays restent accessibles sur la chaîne YouTube Agirc-Arrco. Les supports de formation sont également téléchargeables après chaque session.

Sources :

- Agirc-Arrco, page « M'inscrire aux webinaires retraite », consultée le 22 février 2026

- Agirc-Arrco, fiche « Les majorations liées aux enfants », mise à jour novembre 2025

- service-public.gouv.fr, rubrique retraites complémentaires, février 2026

Pour aller plus loin :



- Augmentation retraite Agirc-Arrco 2026 : dates, gel et montants à connaître

- Gel Agirc-Arrco : jusqu'à 115 € de perte cumulée par retraité, voici combien vous pourriez récupérer si la justice tranche