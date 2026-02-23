Webinaires retraite gratuits : la majorité des seniors méconnaissent cette formation qui peut débloquer des centaines d'euros de pension

L'Agirc-Arrco organise pourtant des webinaires gratuits pour décrypter ces mécanismes complexes. Ces sessions en ligne, animées par des conseillers retraite, durent environ 45 minutes
et permettent de comprendre comment optimiser sa pension complémentaire.
Au programme : calcul des points, majorations familiales, pension de réversion — c'est-à-dire la pension versée au conjoint survivant — cumul emploi-retraite et dispositifs d'aide sociale. Les participants peuvent poser leurs questions en direct grâce à un tchat privé intégré à chaque session.
👉 En 2026
, trois webinaires sont encore programmés (il y en avait 4 mais le premier à eu lieu le 10 février, donc c'est déjà trop tard si vous l'avez raté) :
- 19 mars (« Découvrir mes services en ligne »),
- 11 juin (« Mes périodes non travaillées »)
- et 17 ou 19 novembre (« L'essentiel de ma retraite »).
Une aubaine pour éviter les erreurs coûteuses. Mais ces formations restent confidentielles. Aucune publicité dans les médias, pas de courrier automatique aux retraités. Seuls les initiés, ceux qui fouillent le site agirc-arrco.fr
, découvrent cette opportunité.
👉 Bonne nouvelle pour les retardataires : les replays de chaque session sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube officielle de l'Agirc-Arrco
.