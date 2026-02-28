Votre café du matin pourrait protéger votre cerveau — mais seulement si vous évitez cette variante que des millions de Français boivent chaque jour

C'est l'une des plus vastes études jamais menées sur le sujet. Publiée le 9 février 2026 dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), elle a été conduite par le Dr Daniel Wang, professeur à la Harvard Medical School, à partir des données de 131 821 professionnels de santé américains.



Les participants, issus de deux grandes cohortes de référence (la Nurses' Health Study et la Health Professionals Follow-Up Study), ont déclaré leur consommation alimentaire tous les deux à quatre ans pendant jusqu'à 43 ans. Leur santé cognitive a été évaluée régulièrement — à la fois par des tests objectifs et par leur propre ressenti.



Au cours du suivi, 11 033 participants ont développé une forme de démence. Les chercheurs ont alors comparé les profils selon leur consommation de café, de thé et de décaféiné. Et le résultat est net : les personnes qui consommaient le plus de café ou de thé caféiné présentaient un risque de démence inférieur de 18 % par rapport à celles qui en buvaient peu ou pas.



Les buveurs réguliers de café déclaraient aussi moins de troubles cognitifs ressentis (7,8 % contre 9,5 %) et obtenaient de meilleurs scores aux tests de mémoire.