Votre café du matin pourrait protéger votre cerveau — mais seulement si vous évitez cette variante que des millions de Français boivent chaque jour

Ce qu'il faut retenir
- Une vaste étude publiée en février 2026 observe un lien entre consommation de café ou de thé et santé du cerveau — mais une catégorie de boissons chaudes n'offre aucun bénéfice
- 1,4 million de personnes vivent avec Alzheimer ou une maladie apparentée en France, et aucun traitement curatif n'existe
- Les doses optimales et les limites de l'étude sont détaillées plus bas — ainsi que les précautions pour les personnes sous traitement
- Il ne s'agit pas d'un lien de cause à effet prouvé : l'étude est observationnelle
131 000 personnes suivies pendant 43 ans : ce que révèle l'étude Harvard
C'est l'une des plus vastes études jamais menées sur le sujet. Publiée le 9 février 2026 dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), elle a été conduite par le Dr Daniel Wang, professeur à la Harvard Medical School, à partir des données de 131 821 professionnels de santé américains.
Les participants, issus de deux grandes cohortes de référence (la Nurses' Health Study et la Health Professionals Follow-Up Study), ont déclaré leur consommation alimentaire tous les deux à quatre ans pendant jusqu'à 43 ans. Leur santé cognitive a été évaluée régulièrement — à la fois par des tests objectifs et par leur propre ressenti.
Au cours du suivi, 11 033 participants ont développé une forme de démence. Les chercheurs ont alors comparé les profils selon leur consommation de café, de thé et de décaféiné. Et le résultat est net : les personnes qui consommaient le plus de café ou de thé caféiné présentaient un risque de démence inférieur de 18 % par rapport à celles qui en buvaient peu ou pas.
Les buveurs réguliers de café déclaraient aussi moins de troubles cognitifs ressentis (7,8 % contre 9,5 %) et obtenaient de meilleurs scores aux tests de mémoire.
Les participants, issus de deux grandes cohortes de référence (la Nurses' Health Study et la Health Professionals Follow-Up Study), ont déclaré leur consommation alimentaire tous les deux à quatre ans pendant jusqu'à 43 ans. Leur santé cognitive a été évaluée régulièrement — à la fois par des tests objectifs et par leur propre ressenti.
Au cours du suivi, 11 033 participants ont développé une forme de démence. Les chercheurs ont alors comparé les profils selon leur consommation de café, de thé et de décaféiné. Et le résultat est net : les personnes qui consommaient le plus de café ou de thé caféiné présentaient un risque de démence inférieur de 18 % par rapport à celles qui en buvaient peu ou pas.
Les buveurs réguliers de café déclaraient aussi moins de troubles cognitifs ressentis (7,8 % contre 9,5 %) et obtenaient de meilleurs scores aux tests de mémoire.
Le décaféiné hors jeu : pourquoi la caféine semble faire la différence
C'est la surprise de l'étude — et l'information que la plupart des articles grand public relèguent en fin de texte. Le café décaféiné n'a montré aucune association significative avec une réduction du risque de démence ni avec une meilleure performance cognitive.
Ce résultat suggère que c'est bien la caféine qui joue un rôle central dans l'effet observé, et non les autres composants du café (les polyphénols, par exemple, sont présents aussi dans le décaféiné). Les chercheurs avancent plusieurs hypothèses : la caféine pourrait limiter l'accumulation de protéines toxiques (les « plaques amyloïdes ») associées à la maladie d'Alzheimer, réduire l'inflammation cérébrale et améliorer la sensibilité à l'insuline dans le cerveau.
La dose optimale observée :
Ce résultat suggère que c'est bien la caféine qui joue un rôle central dans l'effet observé, et non les autres composants du café (les polyphénols, par exemple, sont présents aussi dans le décaféiné). Les chercheurs avancent plusieurs hypothèses : la caféine pourrait limiter l'accumulation de protéines toxiques (les « plaques amyloïdes ») associées à la maladie d'Alzheimer, réduire l'inflammation cérébrale et améliorer la sensibilité à l'insuline dans le cerveau.
La dose optimale observée :
☕ Café caféiné
Dose optimale observée
2 à 3 tasses par jour
Réduction du risque de démence (association)
Jusqu'à -18 %
🍵 Thé caféiné
Dose optimale observée
1 à 2 tasses par jour
Réduction du risque de démence (association)
Jusqu'à -14 %
❌ Café décaféiné
Effet observé sur le risque de démence
Aucune association significative
Ce que l'étude ne prouve pas — et pourquoi c'est important
Aussi impressionnante soit-elle par sa taille et sa durée, cette étude reste observationnelle. Elle met en évidence une association statistique, mais elle ne prouve pas que le café protège le cerveau. Il est possible que les personnes qui boivent du café aient d'autres habitudes de vie (activité physique, alimentation, vie sociale) qui contribuent elles aussi à préserver leurs fonctions cognitives.
Le Dr Wang lui-même appelle à la prudence : « Bien que nos résultats soient encourageants, il est important de rappeler que l'ampleur de l'effet reste modeste et qu'il existe de nombreuses autres façons de protéger ses fonctions cognitives en vieillissant. »
Susan Kohlhaas, directrice de recherche chez Alzheimer's Research UK, précise elle aussi que « cette recherche ne prouve pas que le café ou le thé protège le cerveau » et qu'il faut investir davantage dans la recherche pour identifier les véritables facteurs de réduction du risque.
En France, 1,4 million de personnes vivent aujourd'hui avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, selon France Alzheimer. 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Il n'existe à ce jour aucun traitement curatif.
Pour en savoir plus sur la prévention de la démence, le site de Santé publique France met à disposition des informations actualisées sur les maladies neurodégénératives.
Le Dr Wang lui-même appelle à la prudence : « Bien que nos résultats soient encourageants, il est important de rappeler que l'ampleur de l'effet reste modeste et qu'il existe de nombreuses autres façons de protéger ses fonctions cognitives en vieillissant. »
Susan Kohlhaas, directrice de recherche chez Alzheimer's Research UK, précise elle aussi que « cette recherche ne prouve pas que le café ou le thé protège le cerveau » et qu'il faut investir davantage dans la recherche pour identifier les véritables facteurs de réduction du risque.
En France, 1,4 million de personnes vivent aujourd'hui avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, selon France Alzheimer. 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Il n'existe à ce jour aucun traitement curatif.
Pour en savoir plus sur la prévention de la démence, le site de Santé publique France met à disposition des informations actualisées sur les maladies neurodégénératives.
Faut-il changer ses habitudes ? Ce qu'il faut retenir pour les seniors
Si vous buvez déjà 2 à 3 tasses de café caféiné par jour ou 1 à 2 tasses de thé, cette étude suggère que votre habitude pourrait être bénéfique pour votre santé cognitive — sans qu'il faille en augmenter la dose. Au-delà de trois tasses, aucun bénéfice supplémentaire n'a été observé.
Si vous avez opté pour le décaféiné par précaution (hypertension, troubles du rythme cardiaque, anxiété, insomnie), cette étude ne constitue en aucun cas une raison de revenir au café classique sans en parler à votre médecin. La caféine a aussi des effets indésirables bien documentés : troubles du sommeil, tachycardie, aggravation de l'anxiété.
Ce qu'il faut retenir :
Si vous avez opté pour le décaféiné par précaution (hypertension, troubles du rythme cardiaque, anxiété, insomnie), cette étude ne constitue en aucun cas une raison de revenir au café classique sans en parler à votre médecin. La caféine a aussi des effets indésirables bien documentés : troubles du sommeil, tachycardie, aggravation de l'anxiété.
Ce qu'il faut retenir :
- L'étude observe une association, pas un lien de cause à effet
- La caféine semble jouer un rôle, pas les autres composants du café
- 2 à 3 tasses de café ou 1 à 2 tasses de thé par jour : c'est la dose associée au bénéfice maximal
- Ne modifiez pas votre consommation sans avis médical si vous êtes sous traitement cardiaque, antihypertenseur ou anxiolytique
- Le café ne remplace ni l'activité physique, ni la stimulation intellectuelle, ni le lien social — tous reconnus comme des facteurs de protection cognitive
Sources :
- JAMA, "Coffee and Tea Intake, Dementia Risk, and Cognitive Function", Zhang Y et al., 9 février 2026 (DOI : 10.1001/jama.2025.27259)
- Santé publique France, "Maladie d'Alzheimer et autres démences", données consultées en février 2026
- France Alzheimer, "Prévalence de la maladie d'Alzheimer : 1,4 million de malades en 2025", septembre 2025
- Fondation Vaincre Alzheimer, données épidémiologiques 2025
- JAMA, "Coffee and Tea Intake, Dementia Risk, and Cognitive Function", Zhang Y et al., 9 février 2026 (DOI : 10.1001/jama.2025.27259)
- Santé publique France, "Maladie d'Alzheimer et autres démences", données consultées en février 2026
- France Alzheimer, "Prévalence de la maladie d'Alzheimer : 1,4 million de malades en 2025", septembre 2025
- Fondation Vaincre Alzheimer, données épidémiologiques 2025