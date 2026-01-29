Actualité Médicale Démence : +64% de cas d'ici 2050, ce qui attend les retraités français Par Fabrice Crozier | Publié le 29/01/2026 à 18:21 Alzheimer Europe vient de publier un rapport alarmant : le nombre de personnes atteintes de démence va bondir de 64% d'ici 2050 sur le continent. En France, 1,4 million de malades sont déjà concernés. Et ce n'est qu'un début.

Ce qu'il faut retenir

12,1 millions de personnes vivent avec une démence en Europe en 2025 Ce chiffre atteindra 19,9 millions en 2050, soit une hausse de 64% En France, 1,4 million de personnes sont touchées aujourd'hui, 2,2 millions en 2050 Les femmes représentent 2/3 des malades et assurent 70% des heures de soins La démence est la 7e cause de décès mondiale et la 3e en Europe 40% des cas pourraient être évités en agissant sur 12 facteurs de risque modifiables

Un rapport européen qui sonne l'alarme mercredi 28 janvier 2026, et il a de quoi faire réfléchir. Alzheimer Europe, l'organisation qui fédère les associations nationales dédiées à la maladie d'Alzheimer dans 36 pays européens, vient de publier son rapport « 12,1 millions de personnes vivent aujourd'hui avec une forme de démence sur le continent européen.



D'ici 2050, ce nombre atteindra 19,9 millions. Autrement dit, une hausse spectaculaire de 64% en seulement 25 ans. Pour les pays de l'Union européenne seuls (UE27), l'augmentation sera de 58%, passant de 9 millions à plus de 14 millions de malades. Ces projections s'appuient sur les données de population des Nations Unies (UN World Population Prospects 2024) et sur l'analyse d'études épidémiologiques récentes.



« L'ampleur du défi posé par la démence en Europe est considérable », a déclaré Jean Georges, directeur exécutif d'Alzheimer Europe, lors de la publication du rapport. L'organisation appelle les décideurs européens et nationaux à agir « maintenant », en investissant massivement dans les systèmes de santé et de protection sociale, avant qu'il ne soit trop tard. Le chiffre est tombé comme un pavé dans la marre, et il a de quoi faire réfléchir. Alzheimer Europe, l'organisation qui fédère les associations nationales dédiées à la maladie d'Alzheimer dans 36 pays européens, vient de publier son rapport « The Prevalence of Dementia in Europe 2025 ». Le constat est sans appel :vivent aujourd'hui avec une forme de démence sur le continent européen.D'ici 2050, ce nombre atteindra. Autrement dit, une hausse spectaculaire deen seulement 25 ans. Pour les pays de l'Union européenne seuls (UE27), l'augmentation sera de 58%, passant de 9 millions à plus de 14 millions de malades. Ces projections s'appuient sur les données de population des Nations Unies (UN World Population Prospects 2024) et sur l'analyse d'études épidémiologiques récentes., a déclaré Jean Georges, directeur exécutif d'Alzheimer Europe, lors de la publication du rapport. L'organisation appelle les décideurs européens et nationaux à agir, en investissant massivement dans les systèmes de santé et de protection sociale, avant qu'il ne soit trop tard.

La France en première ligne Les retraités français ne sont pas épargnés par cette vague démographique. Selon France Alzheimer, 1,4 million de personnes vivent actuellement avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée dans l'Hexagone. Si l'on compte les proches aidants mobilisés au quotidien, ce sont plus de 3,5 millions de Français qui sont directement concernés par cette réalité.



Les projections pour 2050 sont tout aussi préoccupantes : le nombre de malades devrait atteindre 2 236 682 personnes, soit 3,31% de la population française contre 1,83% aujourd'hui. Cette explosion s'explique principalement par le vieillissement accéléré de la population. La tranche d'âge des plus de 85 ans va plus que doubler entre 2025 et 2050, et c'est précisément dans cette catégorie que l'incidence de la démence est la plus élevée.



France Alzheimer déplore d'ailleurs « l'inertie politique » face à cet enjeu majeur de santé publique. L'association réclame une véritable surveillance épidémiologique nationale pour mieux anticiper les besoins en termes de soins, d'accompagnement et de dispositifs d'aide aux familles. Sans données fiables, impossible de planifier efficacement les ressources médicales et sociales.

Les chiffres clés : 2025 versus 2050 2025 Situation actuelle 🌍 Malades en Europe (total) 12,1 millions 🇫🇷 Malades en France 1,4 million 📊 Part de la population française 1,83% 2050 Projections 🌍 Malades en Europe (total) 19,9 millions (+64%) 🇫🇷 Malades en France 2,2 millions (+60%) 📊 Part de la population française 3,31%

Les femmes, premières victimes de cette épidémie silencieuse Un autre enseignement majeur du rapport mérite une attention particulière : les femmes paient un tribut disproportionné. Elles représentent environ deux tiers des personnes atteintes de démence en Europe. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), elles assurent également 70% des heures de soins aux malades, le plus souvent en tant qu'aidantes familiales non rémunérées.



Cette surreprésentation féminine s'explique par plusieurs facteurs convergents. D'abord, une espérance de vie plus longue : les femmes vivent en moyenne 6 ans de plus que les hommes en France, et l'âge reste le premier facteur de risque de démence. Ensuite, une plus grande exposition à la dépression, reconnue comme facteur de risque : pour 2 hommes touchés par un épisode dépressif, on compte 3 à 4 femmes.



Les chercheurs pointent aussi la chute brutale des œstrogènes après la ménopause, ces hormones jouant un rôle protecteur pour le cerveau. Enfin, le niveau d'éducation historiquement plus faible chez les femmes des générations aujourd'hui âgées pourrait également jouer un rôle, la stimulation intellectuelle étant un facteur de protection reconnu. La bonne nouvelle : avec l'accès massif des femmes aux études supérieures depuis les années 1960, cette inégalité pourrait se réduire dans les décennies à venir.

40% des cas pourraient être évités : la prévention, clé de l'espoir 40% des cas de démence pourraient être évités ou retardés en agissant sur 12 facteurs de risque modifiables tout au long de la vie. Ce chiffre pourrait même atteindre 45% avec les deux nouveaux facteurs identifiés en 2024 (cholestérol LDL élevé et perte de vision non traitée).



Ces facteurs se répartissent à différents âges de la vie. Chez les jeunes : le niveau d'éducation. En milieu de vie (45-65 ans) : l'hypertension, l'obésité, la perte auditive non corrigée, les traumatismes crâniens, la consommation excessive d'alcool et le diabète. Plus tard (65 ans et +) : le tabagisme, la dépression, l'isolement social, l'inactivité physique et la pollution atmosphérique.



« Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour agir », insistent les experts. La démence, dont la maladie d'Alzheimer représente 60 à 70% des cas, est actuellement la 7e cause de décès dans le monde et la 3e en Europe. En 2019, son coût économique mondial était estimé à 1 300 milliards de dollars, un chiffre qui devrait atteindre 2 800 milliards d'ici 2030 selon Face à ces chiffres alarmants, une lueur d'espoir émerge des travaux scientifiques récents. Selon la Commission Lancet, qui fait référence en la matière,en agissant sur 12 facteurs de risque modifiables tout au long de la vie. Ce chiffre pourrait même atteindre 45% avec les deux nouveaux facteurs identifiés en 2024 (cholestérol LDL élevé et perte de vision non traitée).Ces facteurs se répartissent à différents âges de la vie. Chez les jeunes : le niveau d'éducation. En milieu de vie (45-65 ans) : l'hypertension, l'obésité, la perte auditive non corrigée, les traumatismes crâniens, la consommation excessive d'alcool et le diabète. Plus tard (65 ans et +) : le tabagisme, la dépression, l'isolement social, l'inactivité physique et la pollution atmosphérique., insistent les experts. La démence, dont la maladie d'Alzheimer représente, est actuellement laet la 3e en Europe. En 2019, son coût économique mondial était estimé à, un chiffre qui devrait atteindre 2 800 milliards d'ici 2030 selon l'OMS

Ce que réclament les associations face à l'urgence Face à ces projections préoccupantes, Alzheimer Europe lance un appel pressant aux décideurs politiques européens et nationaux. L'organisation demande un Plan d'action européen coordonné sur la démence, avec un financement dédié et sanctuarisé. Elle réclame aussi une mission de recherche spécifique, dotée de moyens à la hauteur de l'enjeu sanitaire et économique.



« Les systèmes de santé et de protection sociale doivent disposer des capacités et des infrastructures nécessaires pour fournir des soins et un accompagnement de qualité, du diagnostic jusqu'à la fin de vie », insiste le rapport. Ce constat intervient alors que les propositions budgétaires de l'UE s'orientent davantage vers la défense et la compétitivité économique, au détriment de la santé et de la recherche.



En France, France Alzheimer pointe du doigt l'absence de plan national ambitieux depuis la fin du Plan maladies neurodégénératives en 2019. La feuille de route 2021-2022 qui lui a succédé manquait cruellement de moyens et de calendrier précis. La stratégie nationale 2024-2028 promise n'a toujours pas vu le jour. Les familles attendent désormais des actes concrets des pouvoirs publics, pas de nouvelles promesses.

Sources :

- Alzheimer Europe, « The Prevalence of Dementia in Europe 2025 », 28 janvier 2026

- France Alzheimer et maladies apparentées, « Prévalence de la maladie d'Alzheimer », mars 2025

- Organisation mondiale de la santé (OMS), « Principaux repères sur la démence », mars 2025

- The Lancet Commission, « Dementia prevention, intervention, and care », juillet 2020





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