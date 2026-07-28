Nutrition Vieillir en bonne santé : les aliments qui comptent le plus agissent d'abord sur les jambes, pas sur le cœur Par Fabrice Crozier | Publié le 28/07/2026 à 14:21 Monter un escalier sans s'arrêter, porter ses courses, se souvenir d'un rendez-vous pris la veille. Ces trois gestes ordinaires servent aujourd'hui de critères scientifiques pour dire si quelqu'un vieillit bien. Après trente ans de suivi, très peu de personnes les réussissent tous une fois passé 70 ans. Partager : W f X in @

Neuf personnes sur dix passent à côté de l'essentiel Une équipe de nutritionnistes de l'université Harvard a suivi 105 000 adultes pendant trente ans, en relevant ce qu'ils mangeaient tous les quatre ans.



Le résultat tient en un chiffre : moins d'une personne sur dix a réuni, à 70 ans, l'ensemble des conditions retenues par les chercheurs : mémoire intacte, capacités physiques préservées, moral solide et aucune maladie chronique déclarée. Les autres ont vieilli comme on vieillit d'ordinaire, avec une case ou deux en moins.



Vivre longtemps et vieillir en bonne santé ne se recouvrent donc pas.

Ce qui compte vraiment dans l'assiette



Il s'agit des fruits, des légumes, des céréales complètes, des fruits à coque, des légumes secs, des produits laitiers allégés et des huiles végétales. À l'autre bout, les apports élevés en sel, en viandes rouges ou transformées, en boissons sucrées et en graisses industrielles vont avec des résultats moins bons.



Les repères français traduisent tout cela en quantités simples. Cinq fruits et légumes par jour, une petite poignée d'amandes ou de noix non salées chaque jour, des lentilles ou des pois chiches au moins deux fois par semaine, du poisson deux fois par semaine dont un poisson gras.



Côté frein, Santé publique France fixe deux plafonds hebdomadaires faciles à retenir dans ses



Un mot sur les plats industriels, que les chercheurs ont comptés à part. Les plus gros consommateurs de produits ultra-transformés avaient une probabilité inférieure d'un tiers de vieillir en bonne santé.



Ces repères français ne sortent pas de nulle part. Ils reposent sur le même corpus scientifique que l'étude américaine, avec l'avantage d'être exprimés en portions plutôt qu'en scores.



Reste la question que tout le monde se pose passé 60 ans : est-il trop tard ? Les participants avaient 53 ans en moyenne quand leur alimentation a commencé à être relevée, et l'association se lit encore plus nettement lorsque les chercheurs déplacent la barre à 75 ans. Les aliments que l'étude associe le plus nettement à ce vieillissement réussi tiennent en quelques familles, et aucune n'est exotique.Il s'agit des fruits, des légumes, des céréales complètes, des fruits à coque, des légumes secs, des produits laitiers allégés et des huiles végétales. À l'autre bout, les apports élevés en sel, en viandes rouges ou transformées, en boissons sucrées et en graisses industrielles vont avec des résultats moins bons.Les repères français traduisent tout cela en quantités simples., une petite poignée d'amandes ou de noix non salées chaque jour, des lentilles ou des pois chiches au moins deux fois par semaine, du poisson deux fois par semaine dont un poisson gras.Côté frein, Santé publique France fixe deux plafonds hebdomadaires faciles à retenir dans ses recommandations pour les adultes : 500 grammes de viande rouge et 150 grammes de charcuterie, soit environ trois tranches de jambon.Un mot sur les plats industriels, que les chercheurs ont comptés à part. Les plus gros consommateurs de produits ultra-transformés avaient une probabilité inférieure d'un tiers de vieillir en bonne santé.Ces repères français ne sortent pas de nulle part. Ils reposent sur le même corpus scientifique que l'étude américaine, avec l'avantage d'être exprimés en portions plutôt qu'en scores.Reste la question que tout le monde se pose passé 60 ans : est-il trop tard ? Les participants avaient 53 ans en moyenne quand leur alimentation a commencé à être relevée, et l'association se lit encore plus nettement lorsque les chercheurs déplacent la barre à 75 ans.

Atteindre 70 ans ne suffit pas Ce que l'étude appelle vieillir en bonne santé n'a rien d'une formule vague. Il faut cocher cinq cases en même temps : avoir soufflé ses 70 bougies, n'avoir déclaré aucune des grandes maladies chroniques comme un cancer, un diabète ou un infarctus, garder la mémoire, garder les capacités physiques et garder le moral.



Prises une par une, ces cases se remplissent plutôt bien. Un tiers des participants gardaient leur mémoire, un peu plus d'un quart leurs capacités physiques, un peu plus d'un quart leur équilibre psychique.



Prises ensemble, elles deviennent rares. Neuf mille sept cent soixante et onze personnes ont validé les cinq, soit 9,3 % de la cohorte, selon les résultats parus dans la revue Nature Medicine.



C'est en regardant case par case que l'alimentation révèle son terrain. Les participants qui mangeaient le mieux conservaient leurs capacités physiques 2,3 fois plus souvent que ceux qui mangeaient le moins bien, et leur moral deux fois plus souvent.



Sur la seule absence de maladie chronique, l'écart existe aussi mais il est nettement plus modeste. Autrement dit, l'assiette pèse d'abord sur la capacité à marcher, à porter, à sortir de chez soi.



Ce sont exactement les gestes que mesurait le questionnaire de l'étude : monter un étage, marcher plusieurs centaines de mètres, passer l'aspirateur, se baisser, porter ses commissions.

Onze ans sans gêne après 65 ans



La Drees publie chaque année l'espérance de vie sans incapacité, qui compte les années vécues sans être gêné par un problème de santé dans les gestes du quotidien. À 65 ans, une femme peut compter sur 11,8 années de ce type, un homme sur 10,5. Ces chiffres, portant sur 2024, ont été publiés en janvier dernier.



Rapportés aux 23,6 et 19,9 années d'espérance de vie qui restent au même âge, ils placent la bascule vers 77 ans pour les femmes et 75 ans et demi pour les hommes. C'est à peu près la fenêtre d'âge sur laquelle porte l'étude américaine.

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La soustraction mérite d'être faite, parce qu'elle est rarement écrite noir sur blanc : une femme de 65 ans a devant elle 11,8 années avec une gêne déclarée, exactement autant que d'années sans gêne, et un homme du même âge en compte 9,4. L'écart entre les sexes se lit d'ailleurs mieux ainsi. Les femmes ont près de quatre années de vie de plus que les hommes à 65 ans, mais leur avance se réduit à un peu plus d'un an dès qu'on ne compte que les années sans gêne.



Un point de cette publication mérite enfin l'attention. L'indicateur français n'a gagné que quatre mois pour les femmes et un mois pour les hommes depuis 2019, après une décennie de progression bien plus rapide. La tendance longue, elle, reste favorable. Depuis 2008, la part des années vécues sans gêne après 65 ans est passée de 45 % à 50 % chez les femmes et de 48 % à 53 % chez les hommes.



C'est donc le rythme qui a changé, pas le sens. Les cinq dernières années ont vu la progression s'arrêter presque net, à un âge où les habitudes prises depuis vingt ans commencent à se voir.



Deux réserves accompagnent enfin les résultats américains : en premier lieu, la cohorte est composée de professionnels de santé, mieux informés et mieux suivis que la moyenne. En second lieu, les chercheurs n'ont imposé aucun régime à personne. Ils se sont contentés de relever des habitudes tous les quatre ans et observé ce qui suivait, ce qui donne des associations et non une preuve.



La convergence n'en reste pas moins nette. Les huit façons de manger qu'ils ont comparées se recoupent toutes sur les mêmes gestes, ceux-là mêmes que les repères français répètent depuis vingt ans. La vraie question n'est donc plus de savoir quoi mettre dans son assiette. Elle est de savoir à quel âge on décide que le sujet nous concerne, et les données situent ce moment bien plus tôt que la retraite. En France, cette réalité porte un autre nom.La Drees publie chaque année l'espérance de vie sans incapacité, qui compte les années vécues sans être gêné par un problème de santé dans les gestes du quotidien. À 65 ans, une femme peut compter surde ce type, un homme sur 10,5. Ces chiffres, portant sur 2024, ont été publiés en janvier dernier.Rapportés aux 23,6 et 19,9 années d'espérance de vie qui restent au même âge, ils placent la bascule vers 77 ans pour les femmes et 75 ans et demi pour les hommes. C'est à peu près la fenêtre d'âge sur laquelle porte l'étude américaine.La soustraction mérite d'être faite, parce qu'elle est rarement écrite noir sur blanc : une femme de 65 ans a devant elle, exactement autant que d'années sans gêne, et un homme du même âge en compte 9,4. L'écart entre les sexes se lit d'ailleurs mieux ainsi. Les femmes ont près de quatre années de vie de plus que les hommes à 65 ans, mais leur avance se réduit à un peu plus d'un an dès qu'on ne compte que les années sans gêne.Un point de cette publication mérite enfin l'attention. L'indicateur français n'a gagné que quatre mois pour les femmes et un mois pour les hommes depuis 2019, après une décennie de progression bien plus rapide. La tendance longue, elle, reste favorable. Depuis 2008, la part des années vécues sans gêne après 65 ans est passée de 45 % à 50 % chez les femmes et de 48 % à 53 % chez les hommes.C'est donc le rythme qui a changé, pas le sens. Les cinq dernières années ont vu la progression s'arrêter presque net, à un âge où les habitudes prises depuis vingt ans commencent à se voir.Deux réserves accompagnent enfin les résultats américains : en premier lieu, la cohorte est composée de professionnels de santé, mieux informés et mieux suivis que la moyenne. En second lieu, les chercheurs n'ont imposé aucun régime à personne. Ils se sont contentés de relever des habitudes tous les quatre ans et observé ce qui suivait, ce qui donne des associations et non une preuve.La convergence n'en reste pas moins nette. Les huit façons de manger qu'ils ont comparées se recoupent toutes sur les mêmes gestes, ceux-là mêmes que les repères français répètent depuis vingt ans. La vraie question n'est donc plus de savoir quoi mettre dans son assiette. Elle est de savoir à quel âge on décide que le sujet nous concerne, et les données situent ce moment bien plus tôt que la retraite.

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