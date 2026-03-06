Nutrition

Longévité : jusqu'à 3 ans de vie en plus grâce à l'assiette, même avec de mauvais gènes

Une vaste étude internationale publiée en février 2026 révèle que bien manger pourrait ajouter jusqu'à 3 ans d'espérance de vie, même chez les personnes dont le profil génétique ne favorise pas la longévité. Vos gènes ne décident pas de tout.



Ce que révèle cette étude sur 103 000 personnes Peut-on vraiment gagner des années de vie en changeant ce qu'on met dans son assiette ? Et surtout : est-ce que ça fonctionne même quand les gènes ne jouent pas en notre faveur ?



C'est la question à laquelle des chercheurs ont tenté de répondre dans une étude de grande ampleur, publiée le 13 février 2026 dans la revue Science Advances. Ils ont suivi 103 649 personnes issues de la UK Biobank, une base de données médicale britannique, pendant plus de dix ans. Ce qu'ils ont observé remet en question l'idée selon laquelle la longévité serait avant tout une affaire de génétique.

Cinq régimes passés au crible Les chercheurs ont évalué l'alimentation réelle des participants en la comparant à cinq modèles reconnus pour leurs bénéfices sur la santé : le régime méditerranéen, le régime DASH (conçu pour réduire l'hypertension), un indice de qualité alimentaire globale (AHEI), un modèle végétal équilibré, et un régime axé sur la réduction du risque de diabète (DRRD).



Concrètement, ce que montre l'étude (et ce qu'elle ne prouve pas) : les personnes dont l'alimentation se rapprochait le plus de ces modèles avaient un risque de décès plus faible, estimé entre 18 % et 24 % de réduction selon le régime suivi. L'étude a aussi intégré un score polygénique de longévité, une mesure de la prédisposition génétique à vivre longtemps. Résultat : les bénéfices associés à une alimentation saine apparaissent dans tous les groupes génétiques, y compris les moins favorisés.

Êtes-vous concerné, même après 50 ans ? Si vous avez plus de 50 ans et que vous pensez que "de toute façon, c'est génétique", cette étude apporte un éclairage différent. Les participants avaient entre 40 et 69 ans au début du suivi. Ils n'avaient ni cancer ni maladie cardiovasculaire au moment de leur inclusion.



Autrement dit : les résultats s'appliquent à des adultes en relativement bonne santé, dans la tranche d'âge des lecteurs de SeniorActu. Le message est clair : même si votre famille n'a pas la réputation de vivre centenaire, votre assiette reste un levier concret.

Combien d'années de vie en plus, concrètement

👨 Hommes à 45 ans 📈 Gain d'espérance de vie estimé (association) +1,9 à 3 ans 📉 Réduction du risque de mortalité (association) -18 % à -24 % 👩 Femmes à 45 ans 📈 Gain d'espérance de vie estimé (association) +1,5 à 2,3 ans 📉 Réduction du risque de mortalité (association) -18 % à -24 %



Ces chiffres comparent les personnes dont l'alimentation était la plus proche des modèles sains à celles dont l'alimentation était la plus éloignée. L'un des cinq régimes, celui axé sur la réduction du risque de diabète, semblait même légèrement plus bénéfique chez les personnes au profil génétique le moins favorable.



Il s'agit d'une corrélation, non d'un lien de cause à effet. D'autres facteurs — génétique, mode de vie, accès aux soins — peuvent aussi expliquer ces résultats. Mais la tendance est cohérente sur les cinq régimes étudiés. Les chercheurs ont estimé l'espérance de vie à 45 ans en fonction de la qualité de l'alimentation. Les écarts sont significatifs.Ces chiffres comparent les personnes dont l'alimentation était la plus proche des modèles sains à celles dont l'alimentation était la plus éloignée. L'un des cinq régimes, celui axé sur la réduction du risque de diabète, semblait même légèrement plus bénéfique chez les personnes au profil génétique le moins favorable.Il s'agit d'une corrélation, non d'un lien de cause à effet. D'autres facteurs — génétique, mode de vie, accès aux soins — peuvent aussi expliquer ces résultats. Mais la tendance est cohérente sur les cinq régimes étudiés.

Ce que vous pouvez faire dès maintenant



En France, le Programme national nutrition santé (PNNS) propose des repères concrets adaptés à chaque âge, y compris après 55 ans. Les recommandations sont consultables gratuitement sur



L'Inserm rappelle que la nutrition est un levier majeur de prévention des maladies chroniques, à tout âge. Son Inutile de tout bouleverser du jour au lendemain. Les cinq régimes évalués dans l'étude partagent des points communs simples : davantage de fruits, de légumes, de légumineuses et de céréales complètes. Moins de boissons sucrées, de viande transformée et d'aliments ultra-transformés.En France, le Programme national nutrition santé (PNNS) propose des repères concrets adaptés à chaque âge, y compris après 55 ans. Les recommandations sont consultables gratuitement sur le site Manger Bouger L'Inserm rappelle que la nutrition est un levier majeur de prévention des maladies chroniques, à tout âge. Son dossier consacré à la nutrition et la santé fait le point sur les données disponibles.

Le piège du "tout est dans les gènes" La principale idée reçue, c'est le fatalisme génétique. "Dans ma famille, on ne vit pas vieux." Cette croyance peut conduire à négliger l'alimentation ou le mode de vie, en pensant que rien n'y changera.



Or, cette étude observationnelle suggère précisément l'inverse. Les bénéfices associés à une alimentation saine apparaissent dans tous les groupes génétiques. Même chez ceux dont le score de prédisposition à la longévité est le plus faible.



Reste une nuance essentielle : il s'agit d'une étude observationnelle, pas d'un essai clinique. Les chercheurs n'ont pas imposé de régime. Ils ont observé des habitudes sur dix ans. Ce sont des associations statistiques, pas des preuves définitives. Mais le signal est cohérent, robuste, et reproductible sur cinq modèles alimentaires différents.

Ce qu'il faut retenir

Une étude sur plus de 103 000 personnes, publiée en février 2026 dans Science Advances, observe une association entre alimentation saine et espérance de vie prolongée. Le gain estimé atteint jusqu'à 3 ans chez les hommes et 2,3 ans chez les femmes, à partir de 45 ans. Les bénéfices persistent même chez les personnes dont le profil génétique est défavorable à la longévité. Les cinq régimes étudiés partagent des principes simples : plus de végétaux, moins de sucre et de viande transformée. Il s'agit d'associations observées, pas d'un lien de cause à effet prouvé. Mais la tendance est cohérente et robuste.

Sources



- Lv Y. et al., Healthy dietary patterns, longevity genes, and life expectancy, Science Advances, 13 février 2026

- Inserm, Dossier Nutrition et santé

- Santé publique France, Manger Bouger, recommandations par âge