Vacances 2026 : cette ruée sur septembre donne raison aux retraités, s'ils réservent les premiers

Un été qui ne ressemble plus aux précédents
Les Français repartent en vacances, et massivement : 64 % comptent partir cet été, soit 9 points de plus qu'en 2025, selon le baromètre OpinionWay pour Sofinco publié en avril. Mais ils partent autrement, puisque 61 % choisissent de rester en France.
L'étude Alliance France Tourisme confirme ce tropisme hexagonal avec 71 % de vacanciers qui privilégient la France, en hausse de 3 points sur 2025, pendant que les tour-opérateurs du Seto enregistrent déjà 9 % de réservations supplémentaires dans l'Hexagone pour cet été.
Le budget moyen reste pourtant serré, autour de 1 686 € par ménage, en hausse de seulement 88 € sur un an. Entre tensions internationales et coût des transports, chacun arbitre, raccourcit les distances et déplace ses dates.
Et c'est justement dans ce déplacement des dates que se cache la vraie nouveauté de l'été 2026. Elle vous concerne directement.
L'étude Alliance France Tourisme confirme ce tropisme hexagonal avec 71 % de vacanciers qui privilégient la France, en hausse de 3 points sur 2025, pendant que les tour-opérateurs du Seto enregistrent déjà 9 % de réservations supplémentaires dans l'Hexagone pour cet été.
Le budget moyen reste pourtant serré, autour de 1 686 € par ménage, en hausse de seulement 88 € sur un an. Entre tensions internationales et coût des transports, chacun arbitre, raccourcit les distances et déplace ses dates.
Et c'est justement dans ce déplacement des dates que se cache la vraie nouveauté de l'été 2026. Elle vous concerne directement.
La ruée sur septembre que les hôteliers viennent de chiffrer
La plateforme hôtelière SiteMinder a publié le 9 juin son analyse de 300 000 réservations dans les hôtels français pour des séjours prévus entre juin et septembre. Sur l'ensemble de la saison, les réservations progressent de 6 % et les nuitées de 7,3 %, tandis que le prix moyen par nuit recule de 2,3 %, à 276,13 €.
Jusqu'ici, rien d'anormal. C'est en regardant mois par mois que le basculement saute aux yeux.
Septembre enregistre +18,7 % de réservations, la plus forte hausse de toute la saison. C'est aussi le seul mois où les tarifs repartent à la hausse, à 292,61 € la nuit en moyenne (+2,9 %), ce qui en fait pour l'instant le mois le plus cher de l'été 2026.
Pendant ce temps-là, juillet fait le chemin inverse. Les réservations y progressent de 10,4 % mais les prix s'effritent de 4,3 %, à 270,79 € la nuit, et août voit ses réservations reculer légèrement (-1,2 %), même si les nuitées y gagnent 3 %, signe de séjours qui s'allongent.
Le mouvement dépasse nos frontières, puisque septembre affiche la plus forte progression de réservations d'Europe (+11,7 % en moyenne), avec des pointes à +29,8 % en Suisse, +17,5 % en Allemagne et +15,8 % en Italie. Les tarifs européens de septembre grimpent eux aussi de 3,8 %, meilleure performance de la saison.
Autrement dit, le continent entier vient de découvrir ce que les retraités français pratiquent depuis toujours : la mer encore chaude, les sites vidés des foules et la lumière douce de l'arrière-saison.
Jusqu'ici, rien d'anormal. C'est en regardant mois par mois que le basculement saute aux yeux.
Septembre enregistre +18,7 % de réservations, la plus forte hausse de toute la saison. C'est aussi le seul mois où les tarifs repartent à la hausse, à 292,61 € la nuit en moyenne (+2,9 %), ce qui en fait pour l'instant le mois le plus cher de l'été 2026.
Pendant ce temps-là, juillet fait le chemin inverse. Les réservations y progressent de 10,4 % mais les prix s'effritent de 4,3 %, à 270,79 € la nuit, et août voit ses réservations reculer légèrement (-1,2 %), même si les nuitées y gagnent 3 %, signe de séjours qui s'allongent.
Le mouvement dépasse nos frontières, puisque septembre affiche la plus forte progression de réservations d'Europe (+11,7 % en moyenne), avec des pointes à +29,8 % en Suisse, +17,5 % en Allemagne et +15,8 % en Italie. Les tarifs européens de septembre grimpent eux aussi de 3,8 %, meilleure performance de la saison.
Autrement dit, le continent entier vient de découvrir ce que les retraités français pratiquent depuis toujours : la mer encore chaude, les sites vidés des foules et la lumière douce de l'arrière-saison.
Votre avantage historique commence à se payer
Ce mois de septembre, c'était votre territoire. Libéré du calendrier scolaire, vous y trouviez à la fois le calme, des températures plus supportables que les pics de juillet et des tarifs d'arrière-saison.
Or deux de ces trois avantages tiennent toujours, mais le troisième s'érode sous vos yeux. Quand la demande bondit de près d'un cinquième, les prix suivent, et septembre est déjà passé devant juillet et août sur le tarif moyen à la nuit.
Les raisons de cette ruée se devinent sans peine. Les chaleurs de plus en plus précoces poussent les vacanciers à fuir le cœur de l'été, pendant que les hôteliers, dont le responsable France de SiteMinder explique qu'ils cherchent désormais à transformer la demande en revenus, ont fait de l'arrière-saison leur nouveau terrain de jeu commercial.
La clientèle qui pousse n'est d'ailleurs pas celle des familles françaises. La part des réservations domestiques recule de 27,8 % à 26,6 %, signe que ce sont les voyageurs internationaux qui investissent nos hôtels, avec des séjours qui s'allongent.
Nous voilà prévenus : l'arrière-saison à prix doux ne disparaît pas en 2026, mais elle cesse d'être un secret de retraités.
Or deux de ces trois avantages tiennent toujours, mais le troisième s'érode sous vos yeux. Quand la demande bondit de près d'un cinquième, les prix suivent, et septembre est déjà passé devant juillet et août sur le tarif moyen à la nuit.
Les raisons de cette ruée se devinent sans peine. Les chaleurs de plus en plus précoces poussent les vacanciers à fuir le cœur de l'été, pendant que les hôteliers, dont le responsable France de SiteMinder explique qu'ils cherchent désormais à transformer la demande en revenus, ont fait de l'arrière-saison leur nouveau terrain de jeu commercial.
La clientèle qui pousse n'est d'ailleurs pas celle des familles françaises. La part des réservations domestiques recule de 27,8 % à 26,6 %, signe que ce sont les voyageurs internationaux qui investissent nos hôtels, avec des séjours qui s'allongent.
Nous voilà prévenus : l'arrière-saison à prix doux ne disparaît pas en 2026, mais elle cesse d'être un secret de retraités.
Sur le même sujet :
Seniors en Vacances 2026 : comment partir dès 228 € grâce à l'ANCV
Seniors en Vacances 2026 : comment partir dès 228 € grâce à l'ANCV
Ce qui reste à jouer pour garder l'avantage
Le premier réflexe qui change la donne est la réservation anticipée, longtemps réservée aux familles qui verrouillent juillet dès janvier. Sur un mois de septembre dont les prix montent encore, chaque semaine d'attente se paie désormais en euros.
Juin reste par ailleurs une valeur sûre, monté en puissance ces dernières années avant que septembre ne prenne le relais, avec les mêmes atouts de calme. Reste que pour les budgets serrés, juillet et ses prix en baisse de 4,3 % peut redevenir jouable, à condition de viser les côtes de la Manche ou de l'Atlantique plutôt que les fournaises méditerranéennes.
Les recherches d'hébergement menées depuis décembre ciblent d'ailleurs massivement les littoraux, avec une percée du Nord-Ouest et du Centre-Est, exactement les zones où le cœur de l'été reste respirable.
Les revenus modestes disposent enfin d'un levier que beaucoup ignorent encore. Le programme Seniors en Vacances de l'ANCV, ouvert dès 60 ans (55 ans en situation de handicap), propose des séjours tout compris hors transport, incluant hébergement, repas, au moins une excursion et transferts depuis la gare, avec une aide financière pouvant atteindre 212 € sous condition de ressources.
J'y vois la vraie leçon de ces chiffres : votre liberté de calendrier reste votre meilleur atout face aux foules, à condition de l'utiliser désormais en stratège plutôt qu'en habitué. Septembre vous appartient encore, à condition de réserver maintenant avant les autres...
Juin reste par ailleurs une valeur sûre, monté en puissance ces dernières années avant que septembre ne prenne le relais, avec les mêmes atouts de calme. Reste que pour les budgets serrés, juillet et ses prix en baisse de 4,3 % peut redevenir jouable, à condition de viser les côtes de la Manche ou de l'Atlantique plutôt que les fournaises méditerranéennes.
Les recherches d'hébergement menées depuis décembre ciblent d'ailleurs massivement les littoraux, avec une percée du Nord-Ouest et du Centre-Est, exactement les zones où le cœur de l'été reste respirable.
Les revenus modestes disposent enfin d'un levier que beaucoup ignorent encore. Le programme Seniors en Vacances de l'ANCV, ouvert dès 60 ans (55 ans en situation de handicap), propose des séjours tout compris hors transport, incluant hébergement, repas, au moins une excursion et transferts depuis la gare, avec une aide financière pouvant atteindre 212 € sous condition de ressources.
J'y vois la vraie leçon de ces chiffres : votre liberté de calendrier reste votre meilleur atout face aux foules, à condition de l'utiliser désormais en stratège plutôt qu'en habitué. Septembre vous appartient encore, à condition de réserver maintenant avant les autres...