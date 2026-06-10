Vacances 2026 : cette ruée sur septembre donne raison aux retraités, s'ils réservent les premiers

La plateforme hôtelière SiteMinder a publié le 9 juin son analyse de 300 000 réservations dans les hôtels français pour des séjours prévus entre juin et septembre. Sur l'ensemble de la saison, les réservations progressent de 6 % et les nuitées de 7,3 %, tandis que le prix moyen par nuit recule de 2,3 %, à 276,13 €.



Jusqu'ici, rien d'anormal. C'est en regardant mois par mois que le basculement saute aux yeux.



Septembre enregistre +18,7 % de réservations, la plus forte hausse de toute la saison. C'est aussi le seul mois où les tarifs repartent à la hausse, à 292,61 € la nuit en moyenne (+2,9 %), ce qui en fait pour l'instant le mois le plus cher de l'été 2026.



Pendant ce temps-là, juillet fait le chemin inverse. Les réservations y progressent de 10,4 % mais les prix s'effritent de 4,3 %, à 270,79 € la nuit, et août voit ses réservations reculer légèrement (-1,2 %), même si les nuitées y gagnent 3 %, signe de séjours qui s'allongent.



Le mouvement dépasse nos frontières, puisque septembre affiche la plus forte progression de réservations d'Europe (+11,7 % en moyenne), avec des pointes à +29,8 % en Suisse, +17,5 % en Allemagne et +15,8 % en Italie. Les tarifs européens de septembre grimpent eux aussi de 3,8 %, meilleure performance de la saison.



Autrement dit, le continent entier vient de découvrir ce que les retraités français pratiquent depuis toujours : la mer encore chaude, les sites vidés des foules et la lumière douce de l'arrière-saison.