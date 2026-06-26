Traitement hormonal de la ménopause : ce bilan gratuit que votre médecin ne vous a pas encore proposé

En 2025, 496 245 femmes étaient sous traitement hormonal en France, soit 4,4 % des femmes de 45 à 60 ans. C'est encore loin du pic de 6,6 % mesuré en 2012, mais la courbe a changé de sens après dix ans de recul ininterrompu.



Les nouvelles utilisatrices, celles qui commencent le traitement pour la première fois, ont retrouvé leur niveau de 2012 avec 107 949 initiations dans l'année. Nous ne parlons pas d'un frémissement statistique.



Le problème est dans le profil de ces femmes. EPI-PHARE le formule sans ambiguïté : les nouvelles utilisatrices sont socialement plus favorisées que celles qui ne sont pas traitées.



Elles consultent davantage, participent plus aux dépistages des cancers, et présentent moins d'antécédents cardio-métaboliques et de cancers que les non-utilisatrices. Celles qui accèdent au traitement sont déjà les mieux suivies médicalement.



La géographie confirme cette fracture. Les taux d'initiation sont plus élevés dans le Sud, en Île-de-France et dans le Nord que dans le centre de la France, l'Ouest et les outre-mer.



51 % des initiations passent par un gynécologue libéral, 25 % par un généraliste. Quand vous vivez dans un département où le gynécologue de ville a disparu, la conversation sur le traitement hormonal n'a tout simplement pas lieu.



La ménopause touche 17 millions de Françaises, et 500 000 nouvelles femmes y entrent chaque année. Nous sommes toutes et tous concernés, directement ou par l'entourage, et la frontière entre celles qui se soignent et celles qui endurent en silence tient souvent à un seul facteur : avoir pu en parler à un professionnel qui connaît le sujet.