Argent et patrimoine Timbre, gaz, frais bancaires : voici toutes les hausses qui vous attendent au 1er janvier 2026 Par Régis Mayer | Publié le 22/12/2025 à 08:32 Le passage à la nouvelle année s'accompagne habituellement de mauvaises surprises pour le porte-monnaie des Français. Entre le timbre vert qui bondit de près de 10%, le gaz dont l'abonnement explose et les frais bancaires en hausse, le pouvoir d'achat des retraités est mis à rude épreuve. Seule consolation : les péages restent sages et l'électricité devrait se stabiliser. Partager : W f X in @

Le timbre postal : +9,35% pour la lettre verte Le prix du timbre poursuit son envolée. Au 1er janvier 2026, La Poste relève ses tarifs d'affranchissement de 7,4% en moyenne. La lettre verte, la plus utilisée par les particuliers, passe de 1,39 euro à 1,52 euro, soit une augmentation de 9,35%. En trois ans, ce timbre a bondi de plus de 30%, passant de 1,16 euro début 2023 à son niveau actuel.



Les autres tarifs suivent la même tendance. La lettre recommandée de 20 grammes coûte désormais 6,11 euros contre 5,74 euros auparavant (+6,5%). La lettre "services plus" grimpe de 3,15 à 3,47 euros (+10,2%). La e-lettre rouge pour les envois urgents passe de 1,49 à 1,60 euro. Les colis Colissimo augmentent de 3,4% en moyenne.



La Poste justifie ces hausses par la nécessité d'assurer la pérennité du service universel postal. Le groupe perd chaque année 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en raison de la chute des envois de courrier. Astuce : les timbres achetés avant le 31 décembre 2025 restent valables sans complément d'affranchissement en 2026.

Gaz : le prix du kWh baisse mais l'abonnement explose Situation paradoxale pour les 11 millions de foyers chauffés au gaz. D'un côté, le prix du kilowattheure baisse légèrement en janvier 2026, passant à 0,1019 euro TTC pour le chauffage (contre 0,1034 euro en décembre 2025), soit une diminution de 0,87%. De l'autre, le prix de l'abonnement grimpe significativement.



Pour un foyer chauffé au gaz, l'abonnement mensuel passe à 28,66 euros. Cette hausse s'explique notamment par l'intégration d'un mécanisme de soutien à la filière biométhane française dans la structure des prix. Le Sénat a par ailleurs voté un amendement prévoyant une hausse de l'accise sur le gaz de 4,40 euros par mégawattheure. Si cette mesure est définitivement adoptée, elle ajouterait environ 5,28 euros TTC de taxes supplémentaires pour chaque tranche de 1 000 kWh consommés.



Au final, malgré la baisse du prix du kWh, les factures des ménages chauffés au gaz pourraient augmenter de 50 à 80 euros par an selon les estimations.

Frais bancaires : des hausses parfois spectaculaires Les banques n'ont pas attendu pour revoir leurs grilles tarifaires à la hausse. Selon MoneyVox, les frais de tenue de compte augmentent de 4,2% en moyenne au 1er janvier 2026. Mais certains établissements pratiquent des hausses bien plus importantes.



À La Banque Postale, qui compte 11 millions de clients, les frais de tenue de compte passent de 22,80 à 25,20 euros par an (+10,5%). La carte Visa Classic grimpe à 47,60 euros, la Visa Premier à 141,20 euros. Les frais de transfert de PEL/CEL explosent : de 55 à 75 euros, soit +36,4%.



Chez BNP Paribas, le chèque de banque passe de 9,90 à 15 euros (+51%). La mise en place d'un virement permanent via un conseiller, autrefois gratuite, coûtera 5 euros. Au CIC, les frais de tenue de compte augmentent de 2,27% et les cartes bancaires de 1 à 3 euros selon les gammes.



Rappel : les personnes en situation de fragilité financière bénéficient de l'Offre Clientèle Fragile à moins de 12 euros par an. Comparez les tarifs sur tarifs-bancaires.gouv.fr.

Électricité : fin de l'ARENH, quelles conséquences ? L'année 2026 marque un tournant majeur pour l'électricité avec la fin du dispositif ARENH (Accès régulé à l'électricité nucléaire historique) au 31 décembre 2025. Ce système obligeait EDF à céder une partie de sa production nucléaire à 42 euros le mégawattheure. Il disparaît.



Bonne nouvelle toutefois : les cours actuels de l'électricité sur les marchés de gros oscillent autour de 60 euros le mégawattheure, soit les prix les plus bas en Europe selon la CRE. Le tarif réglementé devrait donc rester globalement stable début 2026.



Un amendement voté au Sénat prévoit même une baisse de 3 euros par mégawattheure sur l'accise électricité, ce qui représenterait une économie de 35 à 50 euros par an pour un foyer chauffé à l'électricité. En contrepartie, l'accise sur le gaz augmenterait. L'objectif affiché : inciter les Français à abandonner les chaudières à gaz au profit des pompes à chaleur.

Péages autoroutiers : une hausse limitée à 0,86% Pour les automobilistes, c'est la bonne nouvelle de ce début d'année. Les tarifs des péages n'augmentent que de 0,86% en moyenne au 1er février 2026, la plus faible hausse depuis 2021. C'est bien inférieur aux années précédentes : +4,75% en 2023 et +3% en 2024.



Cette hausse reste également en dessous de l'inflation attendue pour 2026 (1,3% selon la Banque de France). Les augmentations varient selon les réseaux : +0,82% chez Vinci Autoroutes, +0,94% chez APRR, +1% chez SAPN. Concrètement, un trajet Marseille-Lyon passera de 28 à 28,23 euros.



Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, a salué cette hausse contenue. Les abonnés au télépéage peuvent bénéficier de remises allant jusqu'à 40% à partir de 20 trajets identiques par mois.

Ce qu'il faut retenir pour votre budget 2026 En résumé, voici l'impact sur votre porte-monnaie :

Timbre vert : 1,52 euro (+9,35%)

1,52 euro (+9,35%) Gaz : kWh en légère baisse mais abonnement en hausse, facture globale attendue en augmentation

kWh en légère baisse mais abonnement en hausse, facture globale attendue en augmentation Frais bancaires : +4,2% en moyenne, jusqu'à +36% sur certains services

+4,2% en moyenne, jusqu'à +36% sur certains services Électricité : stable, possible baisse si l'amendement du Sénat est adopté

stable, possible baisse si l'amendement du Sénat est adopté Péages : +0,86% au 1er février Pour limiter l'impact de ces hausses, pensez à acheter vos timbres avant le 31 décembre, comparez les offres d'énergie via le comparateur du médiateur national de l'énergie, et vérifiez si une banque en ligne ne serait pas plus avantageuse pour vous. Pour limiter l'impact de ces hausses, pensez à acheter vos timbres avant le 31 décembre, comparez les offres d'énergie via le comparateur du médiateur national de l'énergie, et vérifiez si une banque en ligne ne serait pas plus avantageuse pour vous.

Sources

- Service-public.fr, Nouveaux tarifs pour les timbres et les colis, décembre 2025

- Commission de régulation de l'énergie (CRE), Prix repère du gaz janvier 2026, décembre 2025

- FranceTransactions.com, Hausses des frais bancaires au 1er janvier 2026, novembre 2025

- MoneyVox, Tarifs La Banque Postale 2026, octobre 2025

- Ministère des Transports, Hausse des péages 2026, décembre 2025

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