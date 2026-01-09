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Tempête Goretti : 266 000 foyers sans électricité, les 5 réflexes qui peuvent sauver la vie des seniors isolés

La tempête Goretti balaie le nord-ouest de la France ce vendredi 9 janvier 2026 avec des rafales dépassant 200 km/h. Plus de 266 000 foyers sont privés d'électricité en Normandie, et les seniors isolés sont particulièrement vulnérables. Voici les gestes essentiels et les numéros à connaître.



Une tempête exceptionnelle qui frappe durement le quart nord-ouest Qualifiée de « bombe météorologique » par les spécialistes, la tempête Goretti a frappé la France dans la nuit du 8 au 9 janvier 2026. Des rafales atteignant 213 km/h ont été enregistrées dans la Manche, le département le plus touché, placé en vigilance rouge jusqu'à 3 heures du matin.



Ce vendredi matin, 32 départements restent en vigilance orange pour vents violents : la quasi-totalité de la Bretagne, de la Normandie, des Hauts-de-France et de l'Île-de-France sont concernées. Six départements côtiers sont également en alerte orange pour risque de vagues-submersion.



Les conséquences sont déjà lourdes. Selon Enedis, plus de 82 200 foyers sont privés d'électricité dans la seule Manche, et 266 000 en Normandie. En Bretagne, 21 000 foyers étaient encore coupés à 6 heures ce matin. Les établissements scolaires sont fermés dans plusieurs départements, les trains à l'arrêt en Normandie et dans une partie des Hauts-de-France.

Pourquoi les seniors isolés sont les plus vulnérables Les personnes âgées vivant seules cumulent plusieurs facteurs de risque en cas de tempête prolongée.



Premier danger : la coupure de courant. Sans électricité, le chauffage s'arrête, le réfrigérateur ne fonctionne plus, et surtout, les équipements médicaux peuvent cesser de fonctionner. Les seniors sous oxygénothérapie ou sous respirateur à domicile sont particulièrement exposés. Les patients à haut risque vital doivent être inscrits auprès de leur Agence Régionale de Santé (ARS) pour être prévenus en priorité des coupures.



Deuxième danger : l'isolement. En cas de panne téléphonique couplée à la coupure électrique, impossible d'appeler les secours. Les téléalarmes cessent de fonctionner. Les proches qui vivent loin ne peuvent pas joindre leur parent âgé.



Troisième danger : la chute de température. Une maison sans chauffage peut perdre plusieurs degrés en quelques heures. L'hypothermie guette les organismes fragilisés, surtout chez les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas se déplacer pour se réchauffer.

Les 5 réflexes à adopter immédiatement 1. Ne sortez pas. Les rafales peuvent projeter des objets, faire tomber des arbres ou des lignes électriques. Ne touchez jamais à un fil tombé au sol. Restez confiné dans un lieu sûr, loin des fenêtres.



2. Préparez un kit d'urgence. Si ce n'est pas déjà fait, rassemblez : une lampe torche avec piles, une radio à piles, de l'eau en bouteille, des médicaments essentiels, une couverture chaude, et un téléphone portable chargé. Le gouvernement recommande un



3. Prévenez un proche. Appelez un voisin, un ami ou un membre de votre famille pour leur signaler votre situation. Convenez d'un horaire pour un appel de vérification régulier.



4. Conservez la chaleur. Fermez les volets, tirez les rideaux, concentrez-vous dans une seule pièce. Couvrez-vous avec plusieurs couches de vêtements et une couverture. Évitez d'utiliser des chauffages d'appoint au gaz ou au pétrole sans ventilation : risque d'intoxication au monoxyde de carbone.



5. Préservez vos équipements médicaux. Si vous êtes sous oxygène ou sous respirateur, vérifiez votre autonomie de batterie. En cas de coupure prolongée, contactez immédiatement votre prestataire médical ou le 15 (SAMU). Les rafales peuvent projeter des objets, faire tomber des arbres ou des lignes électriques. Ne touchez jamais à un fil tombé au sol. Restez confiné dans un lieu sûr, loin des fenêtres.Si ce n'est pas déjà fait, rassemblez : une lampe torche avec piles, une radio à piles, de l'eau en bouteille, des médicaments essentiels, une couverture chaude, et un téléphone portable chargé. Le gouvernement recommande un kit d'autonomie de 72 heures Appelez un voisin, un ami ou un membre de votre famille pour leur signaler votre situation. Convenez d'un horaire pour un appel de vérification régulier.Fermez les volets, tirez les rideaux, concentrez-vous dans une seule pièce. Couvrez-vous avec plusieurs couches de vêtements et une couverture. Évitez d'utiliser des chauffages d'appoint au gaz ou au pétrole sans ventilation : risque d'intoxication au monoxyde de carbone.Si vous êtes sous oxygène ou sous respirateur, vérifiez votre autonomie de batterie. En cas de coupure prolongée, contactez immédiatement votre prestataire médical ou le(SAMU).

Les numéros à connaître et le registre des personnes vulnérables 15 (SAMU) ou le 18 (pompiers). Si les lignes téléphoniques sont coupées, rendez-vous directement au centre de secours le plus proche de votre domicile, où un sapeur-pompier sera présent pour vous accueillir, comme l'a rappelé la préfecture de Seine-Maritime.



Pour suivre l'évolution de la vigilance météo, consultez le site Enedis au 09 72 67 50 XX (remplacez XX par votre numéro de département).



Le registre des personnes vulnérables existe dans chaque commune. Il permet au CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de contacter régulièrement les personnes âgées isolées en cas de crise (canicule, grand froid, tempête). L'inscription est gratuite et confidentielle. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou sur le portail



À retenir : si vous connaissez une personne âgée isolée dans les zones touchées, appelez-la régulièrement. En cas d'absence de réponse prolongée et inquiétante, n'hésitez pas à alerter la mairie ou les services de secours. En cas d'urgence vitale, composez le(SAMU) ou le(pompiers). Si les lignes téléphoniques sont coupées, rendez-vous directement au centre de secours le plus proche de votre domicile, où un sapeur-pompier sera présent pour vous accueillir, comme l'a rappelé la préfecture de Seine-Maritime.Pour suivre l'évolution de la vigilance météo, consultez le site vigilance.meteofrance.fr . Pour signaler une panne électrique ou connaître les délais de rétablissement, contactezau 09 72 67 50 XX (remplacez XX par votre numéro de département).existe dans chaque commune. Il permet au CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de contacter régulièrement les personnes âgées isolées en cas de crise (canicule, grand froid, tempête). L'inscription est gratuite et confidentielle. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou sur le portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr si vous connaissez une personne âgée isolée dans les zones touchées, appelez-la régulièrement. En cas d'absence de réponse prolongée et inquiétante, n'hésitez pas à alerter la mairie ou les services de secours.

Sources :

- Météo-France, vigilance du 9 janvier 2026

- Enedis, bilan des coupures 9 janvier 2026

- Préfecture de Seine-Maritime, communiqué 8 janvier 2026

- France Bleu Cotentin / Normandie, direct du 9 janvier 2026

- Portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr