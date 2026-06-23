Sondage Ifop : un jeune sur trois a une idée très précise de ce qu'il faut faire à votre pension

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Retraite : ce sondage où 52% des retraités accepteraient de baisser leur pension ne dit pas tout

Retournons le tableau.Chez les 18-24 ans,se disent favorables à une réduction des pensions de retraite. Près d'un jeune adulte sur trois considère que couper dans les pensions versées est une piste acceptable pour rééquilibrer le système.Ce chiffre, enfoui dans les pages du baromètre, n'apparaît dans aucun titre de presse cette semaine. Je le mets en regard du 5 % des retraités, et la fracture saute aux yeux : le fossé entre les générations ne porte plus sur le montant des cotisations, il porte sur la légitimité même des pensions en cours de versement.Le baromètre confirme la tendance :des sondés anticipent une hausse des tensions entre générations à cause du financement du modèle social. Chez les moins de 35 ans, la proportion monte àEn face,des Français s'attendent à une hausse de la solidarité intergénérationnelle, surtout parmi les plus de 65 ans. Les deux ne sont pas contradictoires, mais le rapport de force est clair.Plus desavent désormais qu'il y a davantage de décès que de naissances en France. La bascule démographique n'est plus abstraite, et ses conséquences sur les retraites non plus.n'ont pas confiance dans la capacité du système à leur garantir une pension suffisante. Quand une génération entière paie des cotisations pour un contrat auquel elle ne croit plus, la patience a une date d'expiration.