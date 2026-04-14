Retraite

Retraite : ce sondage où 52% des retraités accepteraient de baisser leur pension ne dit pas tout

Par Fabrice Crozier | Publié le 14/04/2026 à 08:48 | mis à jour le 15/04/2026 à 10:31

Un sondage Ifop fait le tour des rédactions depuis dimanche : 52 % des retraités se disent prêts à réduire leur pension pour éponger la dette publique. Le chiffre est repris partout, commenté partout, et présenté partout comme un tournant historique. Reste un détail que personne ne souligne : le commanditaire de l'enquête est une association militante, et ses propres conclusions disent l'inverse de ce que le chiffre suggère.



Sommaire

Le chiffre que tous les médias reprennent Qui a commandé ce sondage et pourquoi Ce que le sondage révèle vraiment sur votre pension Votre pension vaut-elle plus que votre salaire d'avant ? Pourquoi ce sondage arrive maintenant

Le chiffre que tous les médias reprennent 52 %. C'est la proportion de retraités qui, interrogés par l'Ifop entre le 30 mars et le 1er avril 2026, se déclarent favorables à une baisse de leurs pensions pour contribuer à la réduction de la dette publique.



Chez les plus de 65 ans, le chiffre monte même à 53 %. Le sondage, réalisé auprès de 1 500 personnes représentatives de la population française, a été révélé par La Tribune Dimanche le 12 avril.



En 48 heures, RMC, Le Figaro, TF1, CNews et une dizaine de sites l'ont repris, souvent avec le même angle : les retraités « acceptent » de se serrer la ceinture.



Sauf que ce résumé passe à côté de l'essentiel. Car si vous avez comme moi lu le sondage jusqu'au bout, vous avez remarqué une chose que la plupart des articles ne mentionnent pas : le commanditaire de l'enquête ne recommande pas du tout de baisser les pensions.

Qui a commandé ce sondage et pourquoi L'enquête a été commandée par Les Actifs Anonymes, une association qui se présente elle-même comme « née d'une colère face à un État vorace et une bureaucratie infantilisante ». Son événement de restitution, baptisé « La Nuit de la liberté », s'est tenu le 13 avril à Paris.



Or c'est cette même association qui écrit, dans ses propres conclusions, que « la réduction ou la désindexation des pensions permettrait de diminuer rapidement le déficit, mais elle affecte directement le pouvoir d'achat des retraités et pèse sur la consommation ». Autrement dit, le commanditaire du sondage affirme que baisser les pensions serait une erreur économique.



Sa solution préférée ? Allonger la durée de cotisation et reculer l'âge légal de départ.



Le sondage ne posait donc pas une question neutre sur votre pension, il préparait un argumentaire politique en faveur du « travailler plus longtemps ». Et le chiffre des 52 % sert d'amortisseur : puisque les retraités eux-mêmes « acceptent », qui pourra s'y opposer ?

Ce que le sondage révèle vraiment sur votre pension



76 % des Français souhaitent la suppression des régimes spéciaux de retraite et leur alignement sur le régime général. 66 % veulent un plafonnement des pensions des fonctionnaires.



Et 62 % estiment que le niveau de vie des actifs devrait être supérieur à celui des retraités. Vous l'avez compris : la question n'est pas seulement « faut-il baisser les pensions ? », c'est « à qui le tour de faire un effort ? ».



Le résultat le plus révélateur est peut-être celui-ci : 91 % des Français considèrent que le travail ne paie pas assez en France.



Et seuls 19 % font confiance aux responsables politiques pour dire la vérité sur l'état des finances publiques. Le diagnostic est clair, mais la colère vise autant les décideurs que le système lui-même.

Ce que dit le sondage 📊 Les chiffres bruts 📊 Retraités favorables à une baisse 52 % (53 % chez les 65+) 📊 Fin des régimes spéciaux 76 % des Français 📊 Le travail ne paie pas assez 91 % des Français Ce qu'il ne dit pas ⚠️ Les angles morts ⚠️ Montant de la baisse envisagée Aucun chiffre proposé aux sondés ⚠️ Impact sur la consommation Non évoqué dans la question ⚠️ Alternative du commanditaire Travailler plus longtemps, pas baisser Derrière le chiffre-choc, d'autres résultats méritent qu'on s'y arrête, car ils dessinent un paysage bien plus contrasté que le « un retraité sur deux est d'accord » martelé depuis dimanche.des Français souhaitent la suppression desde retraite et leur alignement sur le régime général.veulent undes fonctionnaires.Etestiment que ledevrait être supérieur à celui des retraités. Vous l'avez compris : la question n'est pas seulement « faut-il baisser les pensions ? », c'est « à qui le tour de faire un effort ? ».Le résultat le plus révélateur est peut-être celui-ci :des Français considèrent que le travail ne paie pas assez en France.Et seulsfont confiance aux responsables politiques pour dire la vérité sur l'état des finances publiques. Le diagnostic est clair, mais la colère vise autant les décideurs que le système lui-même.

Votre pension vaut-elle plus que votre salaire d'avant ? DREES, publiée le 26 mars 2026 en partenariat avec l'Institut des politiques publiques, a mesuré pour la première fois la variation du niveau de vie au moment du départ à la retraite, en croisant les données individuelles des retraités avec les revenus de leur ménage.



Résultat : si la pension brute est en moyenne inférieure de 25 % au dernier salaire, le niveau de vie (qui intègre les revenus du conjoint, les aides, la baisse d'impôt) ne recule que de 9 % en médiane. Et 35 % des personnes parties à la retraite entre 2012 et 2020 ont vu leur niveau de vie augmenter après leur départ.

Sur le même sujet :

Retraite et pauvreté : l'étude qui contredit tout ce qu'on vous a dit sur votre niveau de vie

C'est ce décalage qui nourrit le ressentiment intergénérationnel, et c'est sur ce terreau que le sondage Ifop prospère.



Car pendant ce temps-là, le COR (Conseil d'orientation des retraites) chiffrait en juin 2025 le déficit du système de retraite à 5 milliards d'euros pour 2025, dans un pays dont la dette publique dépasse désormais 115 % du PIB. L'équation est brutale : les retraités vivent globalement mieux que ce que l'on croit, et la facture collective ne cesse de gonfler. Le sondage s'inscrit dans un contexte que nous connaissons bien sur SeniorActu. Une étude de la, publiée le 26 mars 2026 en partenariat avec l'Institut des politiques publiques, a mesuré pour la première fois la variation du niveau de vie au moment du départ à la retraite, en croisant les données individuelles des retraités avec les revenus de leur ménage.Résultat : si la pension brute est en moyenneau dernier salaire, le(qui intègre les revenus du conjoint, les aides, la baisse d'impôt) ne recule que deen médiane. Etdes personnes parties à la retraite entre 2012 et 2020 ont vu leur niveau de vieaprès leur départ.C'est ce décalage qui nourrit le ressentiment intergénérationnel, et c'est sur ce terreau que le sondage Ifop prospère.Car pendant ce temps-là, le(Conseil d'orientation des retraites) chiffrait en juin 2025 le déficit du système de retraite àpour 2025, dans un pays dont la dette publique dépasse désormais. L'équation est brutale : les retraités vivent globalement mieux que ce que l'on croit, et la facture collective ne cesse de gonfler.

Pourquoi ce sondage arrive maintenant Reste la question que personne ne pose dans les reprises médiatiques : pourquoi ce sondage sort-il en avril 2026, à douze mois de la présidentielle ?



La réforme des retraites qui devait porter l'âge légal de départ à 64 ans a été suspendue par la LFSS 2026. Cette suspension court jusqu'au 1er janvier 2028, donc bien après l'élection.



Mais les manœuvres de positionnement commencent maintenant. Et 68 % des Français se disent prêts à voter pour un candidat proposant une « thérapie de choc » fondée sur le déficit zéro et la baisse des dépenses publiques.



Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop Opinion, résume la dynamique en ces termes : les seniors « sont prêts à bouger à l'aube d'une présidentielle où les Français attendent un vrai reset ». Le mot « reset » dit tout.



Ce n'est pas un sondage d'opinion, c'est un sondage de préparation de campagne, et votre pension sert de variable d'ajustement dans un argumentaire qui nous dépasse tous.



Jugez-en plutôt : quand 81 % des Français se disent inquiets du niveau de la dette et que 87 % s'en préoccupent pour leurs enfants et petits-enfants, la question n'est plus de savoir si vous acceptez de baisser, mais de savoir qui décidera du montant, quand, et sur quels critères. C'est cette réponse que le sondage ne donne pas.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Un sondage Ifop publié le 12 avril 2026 indique que 52 % des retraités accepteraient une baisse de pension pour réduire la dette publique, mais le commanditaire (Les Actifs Anonymes) recommande lui-même de ne pas baisser les pensions.

accepteraient une baisse de pension pour réduire la dette publique, mais le commanditaire (Les Actifs Anonymes) recommande lui-même de ne pas baisser les pensions. Le sondage révèle aussi que 76 % des Français veulent la fin des régimes spéciaux, 66 % un plafonnement des pensions des fonctionnaires, et 91 % estiment que le travail ne paie pas assez.

des Français veulent la fin des régimes spéciaux, un plafonnement des pensions des fonctionnaires, et estiment que le travail ne paie pas assez. Selon la DREES (mars 2026), 35 % des retraités ont vu leur niveau de vie augmenter après leur départ, tandis que le COR évalue le déficit du système de retraite à 5 milliards d'euros pour 2025.

ont vu leur niveau de vie augmenter après leur départ, tandis que le COR évalue le déficit du système de retraite à pour 2025. La réforme des retraites est suspendue jusqu'au 1er janvier 2028, et ce sondage s'inscrit dans un contexte de pré-campagne présidentielle 2027.

Sources :

- Ifop pour Les Actifs Anonymes, « Les Français et les idées libérales », enquête du 30 mars au 1er avril 2026, publiée le 12 avril 2026

- La Tribune Dimanche, 12 avril 2026

- DREES / Institut des politiques publiques, « Niveau de vie des retraités : le taux de pauvreté baisse significativement lors du départ à la retraite », 26 mars 2026

- Conseil d'orientation des retraites (COR), Rapport annuel juin 2025

- vie-publique.fr, synthèse du rapport COR 2025

Pour aller plus loin :



- Retraite et pauvreté : l'étude qui contredit tout ce qu'on vous a dit sur votre niveau de vie