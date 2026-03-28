Argent et patrimoine

Retraite et pauvreté : l'étude qui contredit tout ce qu'on vous a dit sur votre niveau de vie

Pendant des années, l'équation semblait implacable : prendre sa retraite, c'est voir ses revenus chuter et glisser vers la précarité. Une étude inédite de la DREES publiée le 26 mars 2026 renverse cette certitude — et les chiffres méritent qu'on s'y arrête.



Le taux de pauvreté baisse de 4,1 points à la liquidation des droits — un résultat stable sur huit ans de données Ce sont les profils les plus fragiles (chômeurs, invalides) qui en bénéficient le plus — mais les inégalités ne disparaissent pas pour autant 35 % des actifs encore en emploi voient leur niveau de vie augmenter à la retraite — et ce n'est pas anecdotique

La retraite qui protège : les chiffres de la DREES



Un an plus tard, une fois la pension liquidée : 8,3 %.



La baisse est de 4,1 points de pourcentage. Et elle se retrouve de façon constante sur l'ensemble des cohortes étudiées entre 2012 et 2020 — jamais inférieure à 3,2 points, jamais supérieure à 4,7 points.



C'est le résultat central de l'étude publiée jeudi 26 mars 2026 par la Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques (DREES), réalisée en partenariat avec l'Institut des politiques publiques (IPP).



Pour la première fois, les chercheurs ont croisé les données de l'échantillon inter-régimes de retraités avec l'échantillon démographique permanent de l'INSEE. Ce croisement inédit permet de relier les parcours individuels de carrière aux revenus réels du ménage — avant et après le départ.



Le résultat bouscule une idée reçue solidement ancrée : non, la retraite n'est pas systématiquement synonyme de dégradation financière. Pour une fraction significative des Français, elle constitue même un filet de protection.



Consulter l'étude complète sur drees.solidarites-sante.gouv.fr 12,4 %. C'est le taux de pauvreté des personnes qui allaient prendre leur retraite l'année suivante.Un an plus tard, une fois la pension liquidée :La baisse est de. Et elle se retrouve de façon constante sur l'ensemble des cohortes étudiées entre 2012 et 2020 — jamais inférieure à 3,2 points, jamais supérieure à 4,7 points.C'est le résultat central de l'étude publiée jeudi 26 mars 2026 par la, réalisée en partenariat avec l'Institut des politiques publiques (IPP).Pour la première fois, les chercheurs ont croisé les données de l'échantillon inter-régimes de retraités avec l'échantillon démographique permanent de l'INSEE. Ce croisement inédit permet de relier les parcours individuels de carrière aux revenus réels du ménage — avant et après le départ.Le résultat bouscule une idée reçue solidement ancrée : non, la retraite n'est pas systématiquement synonyme de dégradation financière. Pour une fraction significative des Français, elle constitue même un

Les chômeurs et invalides : les grands gagnants du système La baisse du taux de pauvreté s'observe dans tous les profils — mais elle n'est pas uniforme.



Les personnes qui étaient au chômage juste avant leur retraite affichent le recul le plus spectaculaire : leur taux de pauvreté passe de 22,5 % à 12,1 %, soit une chute de 10,4 points.



Leur niveau de vie médian augmente de 9 % à la liquidation des droits.



Pour les personnes en invalidité, la hausse médiane du niveau de vie est de 4 %.



L'explication tient en un mécanisme précis : ces personnes avaient des revenus souvent irréguliers ou plafonnés à des minima sociaux insuffisants. Le passage à la retraite leur ouvre l'accès à un revenu de remplacement plus stable — et, pour certains, à l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), dont le montant dépasse structurellement le RSA.



C'est le système de retraite qui fonctionne, davantage que les minima sociaux eux-mêmes, comme le souligne Patrick Aubert, auteur de l'étude pour l'IPP-Drees.

Avant la retraite Taux de pauvreté 👤 Ensemble des futurs retraités 12,4 % 📉 Personnes au chômage 22,5 % 🩺 Personnes en invalidité Nettement supérieur à la moyenne Après la retraite Taux de pauvreté 👤 Ensemble des nouveaux retraités 8,3 % (−4,1 points) 📈 Anciens chômeurs 12,1 % (−10,4 points) ⭐ 35 % des actifs en emploi Niveau de vie en hausse

Le paradoxe du niveau de vie : baisse de revenu, pas de niveau de vie pension avec la baisse du niveau de vie.



Ce sont deux réalités différentes.



Pour la moitié des personnes encore en emploi à leur départ, la pension représente moins de 75 % du dernier revenu d'activité. Un écart qui paraît important. Mais le niveau de vie, lui, intègre l'ensemble des revenus du ménage, les prestations sociales reçues et les impôts payés — une fois ces éléments pris en compte, la baisse médiane n'est plus que de 9 %.



Et pour 35 % des actifs encore en emploi juste avant leur départ, le niveau de vie augmente à la retraite.



Ce résultat est statistiquement solide : il se répète sur chaque cohorte étudiée entre 2012 et 2020, quelles que soient les conditions économiques de l'époque.

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Espérance de vie : 13 ans d'écart entre les plus pauvres et les plus riches, le fossé se creuse La confusion vient d'un amalgame fréquent : confondre la baisse de laavec la baisse duCe sont deux réalités différentes.Pour la moitié des personnes encore en emploi à leur départ, la pension représente moins de 75 % du dernier revenu d'activité. Un écart qui paraît important. Mais le niveau de vie, lui, intègre l'ensemble des revenus du ménage, les prestations sociales reçues et les impôts payés — une fois ces éléments pris en compte, la baisse médiane n'est plus que deEt pourdes actifs encore en emploi juste avant leur départ, le niveau de vie augmente à la retraite.Ce résultat est statistiquement solide : il se répète sur chaque cohorte étudiée entre 2012 et 2020, quelles que soient les conditions économiques de l'époque.

Ce que l'étude ne dit pas : les inégalités restent bien là Le tableau serait trop beau s'il s'arrêtait là. La DREES le précise sans ambiguïté : si le taux de pauvreté diminue dans l'absolu pour tous les groupes, les inégalités persistantes ne s'effacent pas.



Un exemple chiffré l'illustre parfaitement. Les personnes qui ont atteint le taux plein grâce à une carrière complète affichent une baisse de pauvreté de 4,8 points après leur départ. Celles qui ont attendu l'âge d'annulation de la décote bénéficient d'une baisse de 6,3 points — légèrement supérieure. Mais leur taux de pauvreté avant la retraite était déjà 13 points plus élevé. L'écart reste donc quasiment intact une fois à la retraite.



Autrement dit : la retraite protège de la pauvreté sans effacer les trajectoires passées. Elle atténue les inégalités, elle ne les corrige pas.



La proportion de personnes considérées comme modestes — avec un niveau de vie entre 60 % et 90 % du médian — augmente de 3,9 points à la retraite. C'est le pendant de la baisse de pauvreté : des personnes sortent de la grande précarité mais entrent dans la catégorie fragile.



Restent aussi plus exposés après la retraite les personnes sorties précocement de l'emploi et, de façon marquée, les personnes nées à l'étranger — dont les parcours fragmentés génèrent des pensions structurellement plus basses.

Ce que vous pouvez anticiper avant de liquider vos droits



Premier point : le taux de remplacement (le rapport entre la pension et le dernier revenu) n'est pas le bon indicateur pour évaluer votre futur niveau de vie. Ce qui compte, c'est l'ensemble des ressources du ménage : la pension du conjoint, les économies constituées, les aides sociales auxquelles vous pourrez accéder, et la fiscalité allégée une fois à la retraite.



Deuxième point : les personnes qui ont traversé des périodes de chômage, de temps partiel subi ou d'invalidité peuvent s'attendre à une amélioration réelle à la liquidation — sous réserve d'avoir validé les trimestres nécessaires et, le cas échéant, de demander l'Aspa si leurs revenus restent sous le seuil de pauvreté.



Troisième point : 28 % des nouveaux retraités descendent d'un cran dans l'échelle des niveaux de vie après leur départ. Ce sont principalement les actifs à revenus élevés dont la pension ne compense pas le salaire perdu. Pour eux, la préparation patrimoniale — épargne, rachat de trimestres, retraite progressive — reste indispensable.



La retraite n'est pas un saut dans le vide. Elle peut être un filet — si l'on comprend pour qui il est tendu, et pour qui il ne l'est pas.



Pour toute question sur votre droit à la retraite et vos trimestres validés, la plateforme L'étude de la DREES n'est pas un satisfecit pour le système de retraite français. C'est un outil de lecture pour anticiper.Premier point : le(le rapport entre la pension et le dernier revenu) n'est pas le bon indicateur pour évaluer votre futur niveau de vie. Ce qui compte, c'est l'ensemble des ressources du ménage : la pension du conjoint, les économies constituées, les aides sociales auxquelles vous pourrez accéder, et la fiscalité allégée une fois à la retraite.Deuxième point : les personnes qui ont traversé des périodes de chômage, de temps partiel subi ou d'invalidité peuvent s'attendre à une amélioration réelle à la liquidation — sous réserve d'avoir validé les trimestres nécessaires et, le cas échéant, de demander l'Aspa si leurs revenus restent sous le seuil de pauvreté.Troisième point :descendent d'un cran dans l'échelle des niveaux de vie après leur départ. Ce sont principalement les actifs à revenus élevés dont la pension ne compense pas le salaire perdu. Pour eux, la préparation patrimoniale — épargne, rachat de trimestres, retraite progressive — reste indispensable.La retraite n'est pas un saut dans le vide. Elle peut être un filet — si l'on comprend pour qui il est tendu, et pour qui il ne l'est pas.Pour toute question sur votre droit à la retraite et vos trimestres validés, la plateforme lassuranceretraite.fr propose un accès gratuit à votre relevé de carrière.

Ce qu'il faut retenir

Une étude inédite DREES/IPP publiée le 26 mars 2026 démontre que le taux de pauvreté baisse de 4,1 points au moment de la liquidation des droits à la retraite — un résultat stable sur toutes les cohortes 2012-2020. Les bénéficiaires les plus nets sont les anciens chômeurs : leur taux de pauvreté chute de 22,5 % à 12,1 % grâce à un revenu de remplacement plus stable que les minima sociaux. 35 % des actifs encore en emploi voient leur niveau de vie augmenter à la retraite — parce que la fiscalité, les revenus du ménage et les aides sociales s'ajoutent à la pension. Les inégalités ne disparaissent pas : les personnes qui étaient les plus pauvres restent relativement plus pauvres, même si leur situation s'améliore dans l'absolu. 28 % des nouveaux retraités descendent d'un cran dans l'échelle des niveaux de vie — principalement les actifs à hauts revenus dont la pension ne compense pas le salaire perdu.

Sources :

- DREES, Études et Résultats n°1369, Patrick Aubert (IPP-Drees), "Niveau de vie des retraités : le taux de pauvreté baisse significativement lors du départ à la retraite", 26 mars 2026

- Institut des politiques publiques (IPP), données croisées EIR/EDP, INSEE, 2026

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