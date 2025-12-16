Espérance de vie : 13 ans d'écart entre les plus pauvres et les plus riches, le fossé se creuse

Un gouffre de 13 ans chez les hommes et 9 ans chez les femmes
Les chiffres dévoilés par l'Insee pour la période 2020-2024 sont vertigineux. Il existe une corrélation directe et implacable entre la richesse et la longévité.
Le constat est particulièrement violent chez les hommes :
Le constat est particulièrement violent chez les hommes :
- Les 5 % les plus aisés vivent en moyenne jusqu'à 85 ans.
- Les 5 % les plus modestes ne vivent en moyenne que 72 ans.
Une double peine : risque de décès précoce et aggravation des écarts
La précarité frappe fort autour de la cinquantaine, âge charnière où les maladies chroniques liées aux conditions de vie apparaissent. À cet âge, un homme modeste a sept fois plus de risques de mourir dans l'année qu'un homme aisé. Pour les femmes, ce risque est multiplié par six à 55 ans.
Plus inquiétant encore, la situation se dégrade. En comparant la période actuelle (2020-2024) avec la précédente (2012-2016), l'Insee note que le fossé s'élargit :
Plus inquiétant encore, la situation se dégrade. En comparant la période actuelle (2020-2024) avec la précédente (2012-2016), l'Insee note que le fossé s'élargit :
- Chez les hommes, l'écart est passé de 12,7 à 13 ans.
- Chez les femmes, il a progressé de 8,3 à 8,7 ans.
Renoncement aux soins, pénibilité et fracture territoriale : les causes
Comment expliquer une telle différence ? Le manque d'argent limite directement l'accès à la santé. Environ 3,2 % des plus modestes déclarent renoncer à des examens médicaux pour raisons financières, soit près du double de la moyenne nationale.
Les modes de vie et la pénibilité professionnelle jouent aussi un rôle clé :
Pour en savoir plus, retrouvez tous les chiffres détaillés de l'étude dans notre article précédent
Les modes de vie et la pénibilité professionnelle jouent aussi un rôle clé :
- 21 % des personnes peu ou pas diplômées fument quotidiennement, contre seulement 13 % des diplômés du supérieur.
- Les cadres sont statistiquement moins exposés aux risques professionnels et à l'usure physique que les ouvriers.
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Sources :
- Insee Première n° 2085 : « De 2012-2016 à 2020-2024, l'écart d'espérance de vie entre les personnes modestes et aisées s'est accru » (décembre 2025)
- Insee Documents de travail n° 2025-24 : « L'espérance de vie par niveau de vie jusqu'en 2020-2024 »