Actualité Médicale Soins des personnes âgées : ce décret qui va tout changer dans leur suivi à domicile Par Régis Mayer | Publié le 28/12/2025 à 08:57 Consulter directement une infirmière pour votre diabète, votre vaccination grippe ou un bilan de santé, sans passer par le médecin ? C'est désormais possible. Un décret publié le 26 décembre 2025 élargit considérablement le rôle des infirmier(e)s, une réforme qui devrait faciliter l'accès aux soins des seniors, notamment dans les déserts médicaux. Partager : W f X in @

Accès direct aux infirmier(e)s : fini le passage obligatoire chez le médecin Jusqu'à présent, les infirmiers ne pouvaient intervenir que sur prescription médicale, même pour des actes courants. Cette époque est révolue. Le décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025, publié au Journal officiel le 26 décembre, instaure un accès direct aux soins infirmiers pour certaines situations courantes.



Concrètement, vous pourrez désormais consulter directement une infirmière libérale sans ordonnance préalable pour des besoins de prévention, d'éducation à la santé, de suivi de plaies simples ou de surveillance clinique. Une avancée majeure pour les seniors qui peinent parfois à obtenir un rendez-vous chez leur médecin traitant, particulièrement dans les zones où les praticiens se font rares.



Cette réforme reconnaît officiellement ce que les professionnels appellent le « rôle propre » de l'infirmier : sa capacité à évaluer une situation, prendre des décisions et initier des soins dans son domaine de compétence. Un changement de paradigme dans un système de santé longtemps centré exclusivement sur le médecin.

Consultation infirmière, diagnostic, projet de soins : les nouvelles missions Le décret crée officiellement la « consultation infirmière », une nouveauté qui va bien au-delà du simple acte technique. L'infirmier pourra désormais réaliser un bilan clinique complet : évaluation de votre état de santé, de vos antécédents, de vos habitudes de vie. Il pourra poser un « diagnostic infirmier », c'est-à-dire identifier vos besoins de santé spécifiques dans son champ de compétences, et élaborer un projet de soins personnalisé.



Pour les seniors, cette évolution est particulièrement significative. Le texte souligne explicitement le rôle des infirmiers dans l'évaluation et le maintien de l'autonomie des personnes âgées, ainsi que dans la prévention, l'évaluation et le soulagement de la douleur, notamment en fin de vie.



Autre avancée : les infirmiers sont désormais reconnus pour leur capacité à repérer des situations de maltraitance ou de souffrance psychique, et à assurer des soins relationnels apportant un soutien psychologique aux patients. Une dimension essentielle pour les personnes âgées isolées.

Plaies, brûlures, vaccination grippe : ce que l'infirmière peut faire sans ordonnance sans prescription médicale préalable concernent directement le quotidien des seniors :

Soins des plaies et brûlures légères : l'infirmier pourra prendre en charge directement ces situations courantes, les traiter et en suivre l'évolution

: l'infirmier pourra prendre en charge directement ces situations courantes, les traiter et en suivre l'évolution Vaccination sans ordonnance : tous les vaccins obligatoires à partir de 11 ans (hors patients immunodéprimés), et surtout les vaccins contre la grippe et le Covid-19 dès 5 ans

: tous les vaccins obligatoires à partir de 11 ans (hors patients immunodéprimés), et surtout les vaccins contre la dès 5 ans Prévention des chutes : l'infirmier pourra concevoir et conduire des démarches d'éducation thérapeutique et de prévention adaptées

: l'infirmier pourra concevoir et conduire des démarches d'éducation thérapeutique et de prévention adaptées Suivi des maladies chroniques : évaluation clinique et adaptation des soins dans le cadre de son rôle propre Le décret accorde également aux infirmiers un droit de prescription pour certains produits de santé et examens complémentaires. La liste précise sera définie par arrêté ministériel dans les prochains mois. Les actes que les infirmiers pourront réaliserconcernent directement le quotidien des seniors :Le décret accorde également aux infirmiers unpour certains produits de santé et examens complémentaires. La liste précise sera définie par arrêté ministériel dans les prochains mois.

En EHPAD et à domicile : un meilleur accès aux soins pour les plus fragiles Cette réforme s'inscrit dans un contexte plus large de renforcement du rôle des infirmiers auprès des personnes âgées. Un autre décret de septembre 2025 avait déjà officialisé la fonction d'infirmier coordonnateur en EHPAD, chargé de coordonner l'équipe soignante et d'améliorer la qualité des soins.



Pour les seniors vivant à domicile, le nouveau cadre renforce la place de l'infirmier libéral comme premier contact de proximité. Cela concerne particulièrement les patients chroniques, les sorties d'hospitalisation et les situations où l'offre médicale est limitée. Dans les zones sous-dotées en médecins, l'infirmier devient un maillon essentiel du parcours de soins.



La ministre de la Santé Stéphanie Rist a salué une « avancée majeure pour la profession infirmière » qui « reconnaît et sécurise enfin les pratiques infirmières du quotidien ». L'ensemble du dispositif devra être opérationnel au plus tard le 30 juin 2026.

Ce qui ne change pas : les limites de la réforme Malgré ces avancées, certaines situations restent conditionnées à une prescription ou un protocole établi par un médecin. C'est le cas des soins postopératoires complexes, des actes d'anesthésie ou de la pose de sondes. Les patients immunodéprimés devront toujours passer par leur médecin pour les vaccinations.



Les syndicats de médecins généralistes ont accueilli cette réforme sans inquiétude particulière, tout en restant vigilants. Comme l'a souligné le vice-président de MG France, Yohan Saynac, « ce décret n'est pas une réponse au manque de médecins dans les déserts médicaux », mais il peut « fluidifier des prises en soin de patients ».



La Fédération Nationale des Infirmiers a pour sa part rappelé que cette loi représente « un point de départ », mais qu'elle devra être complétée par les arrêtés d'application et financée à hauteur des enjeux pour garantir son impact réel sur l'accès aux soins.

Sources

- Décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025, Légifrance, 26 décembre 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053165854

- Loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier, Vie-publique.fr, 1er juillet 2025, https://www.vie-publique.fr/loi/297628-loi-du-27-juin-2025-sur-la-profession-dinfirmier

- Communiqué de l'Ordre National des Infirmiers, 26 décembre 2025, https://www.ordre-infirmiers.fr/l-ordre-national-des-infirmiers-se-felicite-de-la-parution-ce-jour-du-decret-ndeg-2025-1306-du-24

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