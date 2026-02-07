Retraite Simulateur retraite : ce que la mise à jour ne prend pas encore en compte Par Fabrice Crozier | Publié le 07/02/2026 à 15:44 Des millions de futurs retraités nés entre 1964 et 1968 ont fait leur simulation après la mise à jour du 28 janvier. Une estimation encore partielle, qui n'intègre pas encore plusieurs mesures récentes ni certains ajustements techniques.

Ce qu'il faut retenir

Le simulateur « Mon estimation retraite » intègre depuis le 28 janvier 2026 la suspension de la réforme (âges et trimestres ajustés pour les générations 1964-1968) et le calcul sur les 23 ou 24 meilleures années pour les mères Trois mesures votées dans la LFSS 2026 ne sont pas encore intégrées : les 2 trimestres « enfant » pour les carrières longues, la bonification pour les femmes fonctionnaires et le nouveau parcours cumul emploi-retraite La surcote parentale — dispositif créé par la réforme 2023 — fait aussi l'objet d'une mise à jour technique non encore déployée dans le simulateur Les actualisations manquantes sont annoncées avant l'été 2026, une fois les décrets d'application publiés Si vous êtes mère en carrière longue, parent éligible à la surcote ou candidat au cumul emploi-retraite, votre simulation actuelle peut sous-estimer vos droits

Un simulateur à jour… mais pas complet 28 janvier 2026, le simulateur « Mon estimation retraite » — accessible depuis le portail 1964 à 1968.



Concrètement, un assuré né en 1964 voit son âge légal figé à 62 ans et 9 mois (au lieu de 63 ans) et ses trimestres ramenés à 170 (au lieu de 171). Pour les personnes nées entre janvier et mars 1965, le gain atteint même deux trimestres et jusqu'à six mois de départ anticipé. L'outil intègre aussi le calcul du revenu annuel moyen sur les 23 ou 24 meilleures années pour les mères affiliées à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV, retraite des salariés du privé), à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et à la CAVIMAC. Selon Vie-publique.fr, cette mesure bénéficiera à 50 % des femmes liquidant leur retraite en 2026.



Mais cette mise à jour, aussi bienvenue soit-elle, reste incomplète. Trois mesures votées par le Parlement dans la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2026 — le budget de la Sécu adopté le 16 décembre 2025 — n'apparaissent pas encore dans les résultats. Et un dispositif plus ancien, la surcote parentale (issue de la réforme 2023), fait aussi l'objet d'un ajustement technique non encore déployé. Pour certains profils, l'écart entre l'estimation affichée et la pension réelle peut être significatif. Le, le simulateur « Mon estimation retraite » — accessible depuis le portail info-retraite.fr — a été actualisé pour intégrer la suspension de la réforme des retraites. L'Agirc-Arrco et Service-Public.fr l'ont confirmé début février : l'outil prend désormais en compte l'ajustement de l'âge légal de départ et du nombre de trimestres requis pour les générationsConcrètement, un assuré né en 1964 voit son âge légal figé à(au lieu de 63 ans) et ses trimestres ramenés à(au lieu de 171). Pour les personnes nées entre janvier et mars 1965, le gain atteint même deux trimestres et jusqu'à six mois de départ anticipé. L'outil intègre aussi le calcul du revenu annuel moyen sur lespour les mères affiliées à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV, retraite des salariés du privé), à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et à la CAVIMAC. Selon Vie-publique.fr, cette mesure bénéficiera àliquidant leur retraite en 2026.Mais cette mise à jour, aussi bienvenue soit-elle, reste. Trois mesures votées par le Parlement dans la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2026 — le budget de la Sécu adopté le 16 décembre 2025 — n'apparaissent pas encore dans les résultats. Et un dispositif plus ancien, la surcote parentale (issue de la réforme 2023), fait aussi l'objet d'un ajustement technique non encore déployé. Pour certains profils, l'écart entre l'estimation affichée et la pension réelle peut être significatif.

Ce qui manque dans le simulateur : trois mesures LFSS 2026 et un ajustement technique Trois mesures de la LFSS 2026, pas encore intégrées :



1. Les 2 trimestres « enfant » pour les carrières longues

La LFSS 2026 prévoit que les trimestres liés à la naissance ou à l'éducation d'un enfant pourront être comptabilisés — dans la limite de 2 trimestres — pour ouvrir le droit à un départ anticipé pour carrière longue. Cette mesure prend effet au 1er septembre 2026. Selon Vie-publique.fr, plus de 13 000 femmes nées à partir de 1970 en seront bénéficiaires. Si vous êtes mère et que vous avez commencé à travailler avant 20 ans, votre âge de départ réel peut être avancé de 6 mois par rapport à ce qu'affiche le simulateur aujourd'hui.



2. La bonification pour les femmes fonctionnaires

Un trimestre de bonification supplémentaire par enfant né à partir de 2004 après recrutement dans la fonction publique. Mesure votée dans la LFSS 2026, non encore intégrée. Les femmes fonctionnaires concernées peuvent voir leur durée d'assurance augmentée, ce qui modifie à la fois leur âge de départ et le montant de leur pension.



3. Le parcours cumul emploi-retraite

La LFSS 2026 refond entièrement le dispositif de cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2027. Le nouveau système fonctionne en trois niveaux selon votre âge : avant l'âge légal, votre pension sera réduite du montant de vos revenus dès le premier euro ; entre l'âge légal et 67 ans, la pension sera diminuée de 50 % au-delà d'un seuil d'environ 7 000 € de revenus annuels ; après 67 ans, le cumul redevient libre. Un nouveau parcours de simulation est annoncé « dans les prochaines semaines » par l'Union Retraite. En attendant, toute simulation intégrant un projet de reprise d'activité après la retraite est potentiellement faussée.



Et un ajustement technique en attente :



4. La surcote parentale (mise à jour)

Ce dispositif n'est pas nouveau : il a été créé par la réforme des retraites de 2023. Il permet aux parents qui continuent de travailler au-delà de l'âge légal, alors qu'ils ont le nombre de trimestres requis, de bénéficier d'une majoration de leur pension. Chaque trimestre supplémentaire donne droit à une hausse de 1,25 % du montant de la pension, dans la limite de 5 % (soit 4 trimestres). Le simulateur doit cependant être ajusté pour tenir compte des nouveaux paramètres liés à la suspension de la réforme (notamment l'évolution de l'âge légal pour les générations 1964-1968). Cette mise à jour technique est prévue avant l'été 2026.

Ce que le simulateur intègre et ce qui manque encore ✅ Déjà intégré 📅 Ajustement âge légal générations 1964-1968 Depuis le 28/01/2026 🧮 Trimestres requis réduits (170 pour 1964) Depuis le 28/01/2026 👥 23 ou 24 meilleures années pour les mères Depuis le 28/01/2026 ⚠️ Pas encore intégré 👶 2 trimestres enfant pour carrière longue (LFSS 2026) Prévu avant l'été 2026 ⚖️ Bonification femmes fonctionnaires (LFSS 2026) Prévu avant l'été 2026 💼 Parcours simulation cumul emploi-retraite (LFSS 2026) En attente décrets (application 01/01/2027) 📈 Surcote parentale — ajustement technique (réforme 2023) Prévu avant l'été 2026



Les mesures manquantes dépendent de décrets d'application qui n'ont pas encore été publiés. Tant que ces textes réglementaires ne sont pas parus, les caisses de retraite ne peuvent pas mettre à jour l'outil. Service-Public.fr indique qu'une actualisation interviendra « courant 2026 », l'Agirc-Arrco précise « avant l'été ». Les mesures manquantes dépendent dequi n'ont pas encore été publiés. Tant que ces textes réglementaires ne sont pas parus, les caisses de retraite ne peuvent pas mettre à jour l'outil. Service-Public.fr indique qu'une actualisation interviendra, l'Agirc-Arrco précise

Qui est concerné et que faire en attendant incomplète :

Mères en carrière longue (début d'activité avant 20 ans + enfants) : les 2 trimestres « enfant » pourraient avancer votre date de départ, mais le simulateur ne les intègre pas encore.

(début d'activité avant 20 ans + enfants) : les 2 trimestres « enfant » pourraient avancer votre date de départ, mais le simulateur ne les intègre pas encore. Parents ayant dépassé l'âge légal avec tous leurs trimestres : la surcote parentale — créée par la réforme 2023, pas par la LFSS 2026 — existe déjà, mais son calcul dans le simulateur doit être ajusté aux nouveaux paramètres post-suspension. La majoration peut atteindre 5 % de votre pension.

: la surcote parentale — créée par la réforme 2023, pas par la LFSS 2026 — existe déjà, mais son calcul dans le simulateur doit être ajusté aux nouveaux paramètres post-suspension. La majoration peut atteindre de votre pension. Femmes fonctionnaires ayant eu un enfant après 2004 : le trimestre de bonification supplémentaire n'est pas pris en compte.

: le trimestre de bonification supplémentaire n'est pas pris en compte. Futurs retraités envisageant un cumul emploi-retraite à partir de 2027 : les nouvelles règles ne sont pas encore simulables. L'enjeu est de taille : pour ceux qui souhaitaient retravailler après la retraite, la pension pourrait être fortement réduite s'ils partent avant l'âge légal. En attendant la mise à jour complète, plusieurs solutions existent. Les simulateurs d'âge légal et de départ anticipé pour carrière longue — accessibles sans connexion sur



Le simulateur reste un outil précieux pour se projeter. Mais tant que les décrets ne sont pas publiés et les mises à jour déployées, gardez en tête que le montant affiché est un plancher, pas un plafond : si vous êtes concerné par les mesures manquantes, votre pension réelle pourrait être supérieure à l'estimation. Si vous faites partie de l'un de ces profils, votre estimation actuelle peut être, plusieurs solutions existent. Les simulateurs d'âge légal et de départ anticipé pour carrière longue — accessiblessur service-public.gouv.fr — intègrent déjà les nouveaux âges. Pour une estimation personnalisée tenant compte des mesures pas encore intégrées, vous pouvez aussi contacter un conseiller retraite via la messagerie de votre espace personnel sur info-retraite.fr ou prendre rendez-vous avec votre Carsat (Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail, caisse régionale retraite).Le simulateur reste un outil précieux pour se projeter. Mais tant que les décrets ne sont pas publiés et les mises à jour déployées, gardez en tête que le montant affiché est un, pas un plafond : si vous êtes concerné par les mesures manquantes, votre pension réelle pourrait êtreà l'estimation.

Sources :

- Service-Public.fr, « Un simulateur actualisé pour préparer votre retraite », 5 février 2026

- Agirc-Arrco, « Mon estimation retraite : un simulateur fiable et à jour », 2 février 2026

- Info-Retraite.fr, « Mise à jour du service Mon estimation retraite », février 2026

- Vie-publique.fr, « Loi de financement de la sécurité sociale 2026 », 6 janvier 2026

Pour aller plus loin :



- Simulateur retraite : cette nouvelle date de départ que 3,5 millions ignorent

- Simulateur Info-Retraite : pourquoi le montant affiché peut être différent de votre pension réelle





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