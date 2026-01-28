Retraite Simulateur retraite : cette nouvelle date de départ que 3,5 millions ignorent Par Fabrice Crozier | Publié le 28/01/2026 à 16:00 | mis à jour le 02/02/2026 à 17:41 Depuis la suspension de la réforme des retraites, des millions de futurs retraités ignorent que leur date de départ a changé. Un simulateur officiel, récemment mis à jour, permet de connaître sa nouvelle échéance.

Ce qu'il faut retenir

Le simulateur « Mon estimation retraite » sur info-retraite.fr est désormais à jour de la suspension de la réforme Les personnes nées entre 1964 et 1968 sont concernées par cette suspension Les nés en 1964 peuvent partir à 62 ans et 9 mois au lieu de 63 ans, avec 170 trimestres au lieu de 171 Les nés entre janvier et mars 1965 gagnent 6 mois sur leur âge de départ La suspension s'applique aux retraites prenant effet à partir du 1er septembre 2026 Environ 3,5 millions de Français sont concernés par ces nouvelles règles

Le simulateur officiel enfin actualisé avec la suspension de la réforme « Mon estimation retraite », accessible sur le portail officiel



Jusqu'à présent, un message d'avertissement s'affichait à chaque simulation, indiquant que le simulateur ne prenait pas en compte la suspension de la réforme des retraites. Ce temps est révolu. L'outil inter-régimes, développé par l'Agirc-Arrco pour le compte de l'ensemble des régimes de retraite, affiche maintenant les véritables dates de départ et les montants de pension actualisés.



Cette mise à jour concerne le même simulateur accessible depuis plusieurs plateformes : le compte retraite sur info-retraite.fr, l'espace personnel de l'Assurance retraite (lassuranceretraite.fr) et les comptes Agirc-Arrco. Tous renvoient vers le même outil unifié, qui centralise les droits de tous les régimes. Concrètement, que vous vous connectiez depuis l'un ou l'autre de ces sites, vous accédez au même service « Mon estimation retraite » qui consolide l'ensemble de vos droits acquis tout au long de votre carrière. C'est une nouvelle attendue par des millions de futurs retraités. Le service en ligne, accessible sur le portail officiel info-retraite.fr , intègre désormais les nouvelles règles issues de la loi de financement de la Sécurité sociale 2026.Jusqu'à présent, un message d'avertissement s'affichait à chaque simulation, indiquant que le simulateur ne prenait pas en compte la suspension de la réforme des retraites. Ce temps est révolu. L'outil inter-régimes, développé par l'Agirc-Arrco pour le compte de l'ensemble des régimes de retraite, affiche maintenant leset lesCette mise à jour concerne le même simulateur accessible depuis plusieurs plateformes : le compte retraite sur info-retraite.fr, l'espace personnel de l'Assurance retraite (lassuranceretraite.fr) et les comptes Agirc-Arrco. Tous renvoient vers le même outil unifié, qui centralise les droits de tous les régimes. Concrètement, que vous vous connectiez depuis l'un ou l'autre de ces sites, vous accédez au même service « Mon estimation retraite » qui consolide l'ensemble de vos droits acquis tout au long de votre carrière.

Pourquoi cette mise à jour change tout pour les générations 1964-1968 La suspension de la réforme des retraites, adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 16 décembre 2025, a bouleversé le calendrier de relèvement de l'âge légal. Les personnes nées entre 1964 et 1968 voient leur date de départ possible avancée de 3 mois par rapport aux règles précédentes. Pour certains, le gain atteint même 6 mois.



Concrètement, l'âge légal de départ à la retraite reste bloqué à 62 ans et 9 mois pour les personnes nées en 1964 et au premier trimestre 1965, au lieu de passer à 63 ans puis 63 ans et 3 mois comme prévu initialement. Le calendrier de montée progressive vers 64 ans est suspendu jusqu'au 1er janvier 2028.



La durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein est également réduite. Les assurés nés en 1964 doivent justifier de 170 trimestres au lieu de 171. Ceux nés entre janvier et mars 1965 bénéficient du même allègement : 170 trimestres au lieu de 172 prévus. Pour les personnes nées à partir d'avril 1965, la durée est fixée à 171 trimestres au lieu de 172.



Cette réduction peut sembler modeste sur le papier, mais elle représente un impact financier réel pour ceux dont la date de départ approche. Un trimestre de moins à cotiser, c'est potentiellement un trimestre de salaire en moins et un trimestre de pension en plus. Pour les assurés qui n'auraient pas atteint le nombre de trimestres requis, c'est aussi l'assurance d'éviter une décote sur leur pension.

Le nouveau calendrier de départ génération par génération 1er septembre 2026.

1964 Âge -3 mois / Durée -1 trim. 📅 Nouvel âge légal de départ 62 ans et 9 mois (au lieu de 63 ans) 📊 Trimestres requis pour le taux plein 170 trimestres (au lieu de 171) 1965 (jan-mars) Âge -6 mois / Durée -2 trim. 📅 Nouvel âge légal de départ 62 ans et 9 mois (au lieu de 63 ans 3 mois) 📊 Trimestres requis pour le taux plein 170 trimestres (au lieu de 172) 1965 (avril-déc) Âge -3 mois / Durée -1 trim. 📅 Nouvel âge légal de départ 63 ans (au lieu de 63 ans 3 mois) 📊 Trimestres requis pour le taux plein 171 trimestres (au lieu de 172) 1966 Âge -3 mois 📅 Nouvel âge légal de départ 63 ans et 3 mois (au lieu de 63 ans 6 mois) 📊 Trimestres requis pour le taux plein 172 trimestres (inchangé) 1967 Âge -3 mois 📅 Nouvel âge légal de départ 63 ans et 6 mois (au lieu de 63 ans 9 mois) 📊 Trimestres requis pour le taux plein 172 trimestres (inchangé) 1968 Âge -3 mois 📅 Nouvel âge légal de départ 63 ans et 9 mois (au lieu de 64 ans) 📊 Trimestres requis pour le taux plein 172 trimestres (inchangé)

Au total, environ 3,5 millions de Français sont concernés par ces nouvelles dispositions, selon les estimations du gouvernement. Les premiers bénéficiaires directs sont les personnes nées en 1964 qui ne bénéficient pas déjà du dispositif de carrière longue, soit environ 600 000 personnes. Ces assurés, qui devaient partir à la retraite à 63 ans en janvier 2027, pourront désormais être retraités dès octobre 2026.



Les personnes éligibles au dispositif de carrière longue sont également concernées par la suspension. Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans et cotisé 5 trimestres avant la fin de l'année civile de vos 20 ans, vous pouvez également bénéficier d'un avancement de votre date de départ. Le simulateur prend désormais en compte ces situations spécifiques. Voici le récapitulatif des nouvelles conditions de départ à la retraite, suite à la suspension de la réforme. Ces dispositions s'appliquent aux retraites prenant effet à compter duAu total, environsont concernés par ces nouvelles dispositions, selon les estimations du gouvernement. Les premiers bénéficiaires directs sont les personnes nées en 1964 qui ne bénéficient pas déjà du dispositif de carrière longue, soit environ 600 000 personnes. Ces assurés, qui devaient partir à la retraite à 63 ans en janvier 2027, pourront désormais être retraités dès octobre 2026.Les personnes éligibles au dispositif desont également concernées par la suspension. Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans et cotisé 5 trimestres avant la fin de l'année civile de vos 20 ans, vous pouvez également bénéficier d'un avancement de votre date de départ. Le simulateur prend désormais en compte ces situations spécifiques.

Comment utiliser le simulateur pour connaître votre situation



L'outil prend désormais en compte la réforme des retraites de 2023 et sa suspension pour les générations 1964 à 1968. Les résultats affichent plusieurs âges de départ possibles, avec pour chacun le nombre de trimestres enregistrés et le montant estimé de la pension. Les éventuelles décotes ou surcotes sont également précisées. Vous pouvez aussi simuler un départ à d'autres âges que ceux affichés en cliquant sur « Ajouter un âge de départ ».



Avant de lancer votre simulation, prenez le temps de vérifier que les informations de votre relevé de carrière sont complètes et à jour. Une erreur ou un oubli, comme un emploi non enregistré ou un congé maternité mal pris en compte, peut fausser votre estimation. En cas d'anomalie, vous pouvez demander une régularisation directement depuis votre compte retraite.



Attention : si vous prévoyez de partir à la retraite en 2026, vous devez déposer votre demande 4 mois avant la date d'effet souhaitée pour bénéficier de la garantie de versement dès le premier jour. Pour un départ au 1er septembre 2026, la demande doit donc être effectuée au plus tard en avril 2026. Sans ce délai, il faudra attendre plusieurs mois avant de percevoir votre retraite, avec un versement rétroactif.



Rappelons que cette suspension est temporaire et prévue jusqu'au 1er janvier 2028. Au-delà, le calendrier de la réforme pourrait reprendre, être modifié ou faire l'objet d'une nouvelle réforme selon les orientations du futur gouvernement après l'élection présidentielle de 2027. Dans ce contexte évolutif, la prudence reste de mise. Les assurés proches de la retraite ont intérêt à réaliser leur simulation dès maintenant pour anticiper les ajustements éventuels. Pour accéder au simulateur actualisé, connectez-vous à votre compte retraite sur info-retraite.fr via FranceConnect. Le service « Mon estimation retraite » vous permet d'obtenir en quelques clics une estimation personnalisée de votre âge de départ et du montant de votre pension, tous régimes confondus.L'outil prend désormais en compte la réforme des retraites de 2023sa suspension pour les générations 1964 à 1968. Les résultats affichent plusieurs âges de départ possibles, avec pour chacun le nombre de trimestres enregistrés et le montant estimé de la pension. Les éventuelles décotes ou surcotes sont également précisées. Vous pouvez aussi simuler un départ à d'autres âges que ceux affichés en cliquant sur « Ajouter un âge de départ ».Avant de lancer votre simulation, prenez le temps de vérifier que les informations de votre relevé de carrière sont complètes et à jour. Une erreur ou un oubli, comme un emploi non enregistré ou un congé maternité mal pris en compte, peut fausser votre estimation. En cas d'anomalie, vous pouvez demander une régularisation directement depuis votre compte retraite.: si vous prévoyez de partir à la retraite en 2026, vous devez déposer votre demandepour bénéficier de la garantie de versement dès le premier jour. Pour un départ au 1er septembre 2026, la demande doit donc être effectuée au plus tard en avril 2026. Sans ce délai, il faudra attendre plusieurs mois avant de percevoir votre retraite, avec un versement rétroactif.Rappelons que cette suspension est temporaire et prévue jusqu'au. Au-delà, le calendrier de la réforme pourrait reprendre, être modifié ou faire l'objet d'une nouvelle réforme selon les orientations du futur gouvernement après l'élection présidentielle de 2027. Dans ce contexte évolutif, la prudence reste de mise. Les assurés proches de la retraite ont intérêt à réaliser leur simulation dès maintenant pour anticiper les ajustements éventuels.

Sources :

- Info-retraite.fr, janvier 2026

- L'Assurance retraite, décembre 2025

- Loi de financement de la Sécurité sociale 2026, 16 décembre 2025





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