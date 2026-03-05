Retraite

Service militaire et retraite : ce document unique que vous devez réclamer avant qu'il ne soit trop tard

Un relevé de carrière ouvert sur un écran, une ligne vide en face de l'année 1978. Douze mois sous les drapeaux, effacés du dossier. Chaque trimestre absent, c'est une décote définitive sur la pension — et un départ repoussé de trois mois. Le mécanisme de validation existe, la loi le prévoit. Mais l'administration n'a jamais transmis les données.



Ce qu'il faut retenir

Des centaines de milliers de relevés de carrière ne mentionnent pas la période de service militaire — un problème de transmission informatique jamais corrigé Chaque trimestre manquant entraîne une pénalité définitive sur la pension et peut repousser la date de départ — y compris pour le dispositif carrière longue Un seul document officiel permet de débloquer la situation, mais il faut savoir où le demander et à qui le transmettre La démarche est gratuite et la régularisation rétroactive — à condition de l'engager avant la liquidation de vos droits

Des trimestres qui comptent… mais que personne n'a comptés



Le problème n'est pas que vos droits n'existent pas. Le problème, c'est que l'administration ne les a jamais enregistrés. Avant la dématérialisation des années 2000, les données du service national étaient consignées sur papier, puis archivées au Service historique de la Défense. Lors du passage aux systèmes informatiques, un grand nombre de dossiers n'ont tout simplement jamais été transmis aux caisses de retraite.



Résultat : des centaines de milliers d'anciens appelés — tous les hommes ayant effectué leur service avant sa suspension en 1997 — découvrent au moment de liquider leurs droits que leur pension sera amputée. Sans ces trimestres, c'est la décote qui s'applique. Et la décote, c'est définitif. Vous avez fait votre service militaire. Vous avez passé dix mois, douze mois, parfois dix-huit mois sous les drapeaux. Et pourtant, quand vous consultez votre relevé de carrière sur Info-Retraite.fr , la ligne correspondant à cette période affiche un zéro. Aucun trimestre.Le problème n'est pas que vos droits n'existent pas. Le problème, c'est que l'administration ne les a jamais enregistrés. Avant la dématérialisation des années 2000, les données du service national étaient consignées sur papier, puis archivées au Service historique de la Défense. Lors du passage aux systèmes informatiques, un grand nombre de dossiers n'ont tout simplement jamais été transmis aux caisses de retraite.Résultat : des centaines de milliers d'anciens appelés — tous les hommes ayant effectué leur service avant sa suspension en— découvrent au moment de liquider leurs droits que leur pension sera amputée. Sans ces trimestres, c'est la décote qui s'applique. Et la décote, c'est définitif.

La règle de calcul : 90 jours = 1 trimestre 90 jours d'incorporation sous les drapeaux donne droit à 1 trimestre, dans la limite de 4 trimestres par année civile. Ces trimestres sont dits « assimilés » — ils comptent dans la durée d'assurance au même titre qu'une année travaillée, même si aucune cotisation n'a été versée pendant cette période.



Concrètement, un service de 12 mois (la durée standard avant 1992) donne droit à 4 trimestres. Un service de 10 mois (la durée après la réforme de 1992) donne droit à 3 trimestres. Et si votre service s'est étalé sur deux années civiles, la règle de l'arrondi favorable peut parfois permettre de valider 5 trimestres au total.

Avant 1992 12 mois de service ✅ Trimestres validés 4 trimestres 📅 Générations concernées Nés avant 1970 Après 1992 10 mois de service ⚠️ Trimestres validés 3 trimestres 📅 Générations concernées Nés entre 1970 et 1979



Attention : les régimes de retraite complémentaire comme l'Agirc-Arrco n'accordent aucun point au titre du service national effectué depuis 1970. Les trimestres militaires ne jouent donc que sur la retraite de base. Le mécanisme de validation est pourtant simple. Chaque période ded'incorporation sous les drapeaux donne droit à, dans la limite de. Ces trimestres sont dits— ils comptent dans la durée d'assurance au même titre qu'une année travaillée, même si aucune cotisation n'a été versée pendant cette période.Concrètement, un service de(la durée standard avant 1992) donne droit à. Un service de(la durée après la réforme de 1992) donne droit à. Et si votre service s'est étalé sur deux années civiles, la règle de l'arrondi favorable peut parfois permettre de validerAttention : les régimes de retraite complémentaire comme l'Agirc-Arrcoau titre du service national effectué depuis. Les trimestres militaires ne jouent donc que sur la retraite de base.

Carrière longue : ces trimestres militaires qui peuvent avancer votre départ Pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes, les trimestres de service militaire représentent un levier particulièrement puissant. Dans le cadre du dispositif carrière longue, ils sont considérés comme « réputés cotisés » — c'est-à-dire qu'ils comptent au même titre que des trimestres effectivement travaillés — dans la limite de 4 trimestres.



Ce point est crucial. Pour bénéficier d'un départ anticipé, il faut avoir validé un nombre minimal de trimestres avant un âge précis (16, 18, 20 ou 21 ans selon votre génération) et totaliser une durée d'assurance complète de 167 à 172 trimestres selon votre génération. Si vous avez effectué votre service militaire à 18 ans, ces trimestres peuvent suffire à activer le dispositif.



Sans eux, un trimestre manquant suffit à bloquer le mécanisme. Vous restez à l'âge légal — actuellement gelé à 62 ans et 9 mois jusqu'en 2028 dans le cadre de la suspension votée par la LFSS 2026 — alors que vous auriez pu partir un ou deux ans plus tôt. Et même en dehors de la carrière longue, chaque trimestre militaire vous rapproche du taux plein et réduit le risque de décote.

Combien coûte un trimestre manquant 67 ans sans avoir validé tous vos trimestres. Son taux est fixe : 1,25 % de minoration sur la pension de base par trimestre manquant, dans la limite de 20 trimestres. Et cette réduction est définitive — elle s'applique chaque mois, à vie.

1 trimestre Décote 📉 Réduction de la pension – 1,25 % 💶 Perte estimée pour 1 500 € brut/mois – 19 € par mois 3 trimestres Décote 📉 Réduction de la pension – 3,75 % 💶 Perte estimée pour 1 500 € brut/mois – 56 € par mois 4 trimestres Décote 📉 Réduction de la pension – 5 % 💶 Perte estimée pour 1 500 € brut/mois – 75 € par mois



Sur une espérance de vie moyenne de 20 ans après le départ en retraite, la perte d'un seul trimestre représente plus de 4 500 €. Pour quatre trimestres — soit exactement ce que rapporte un service militaire de douze mois — le manque à gagner dépasse 18 000 €. C'est le prix d'une défaillance administrative que vous n'avez pas causée. La décote s'applique quand vous partez à la retraite avantsans avoir validé tous vos trimestres. Son taux est fixe :de minoration sur la pension de base par trimestre manquant, dans la limite de. Et cette réduction est— elle s'applique chaque mois, à vie.Sur une espérance de vie moyenne deaprès le départ en retraite, la perte d'un seul trimestre représente plus de. Pour quatre trimestres — soit exactement ce que rapporte un service militaire de douze mois — le manque à gagner dépasse. C'est le prix d'une défaillance administrative que vous n'avez pas causée.

Comment récupérer vos trimestres : la démarche pas à pas à vous de la déclencher — l'administration ne corrigera pas l'erreur d'elle-même.



➡️ Étape 1 : vérifier votre relevé de carrière. Connectez-vous à votre espace personnel sur



➡️ Étape 2 : demander votre état signalétique et des services. C'est le seul document reconnu par les caisses de retraite pour valider les trimestres militaires. Un simple certificat de présence ou une attestation de libération ne suffit pas. La demande se fait en ligne sur le site du



➡️ Étape 3 : transmettre le document à votre caisse. Une fois l'état signalétique reçu, envoyez-le à votre caisse de retraite de base — la Carsat ou la CNAV pour les salariés du privé — en précisant vos dates de service. La régularisation de votre relevé de carrière sera effectuée.



Le délai de traitement au Service historique de la Défense varie selon les centres et le volume de demandes — comptez plusieurs semaines à plusieurs mois.



Un doute sur votre centre d'archives ? Les dossiers sont répartis entre trois centres selon votre arme : Pau pour l'armée de terre et la gendarmerie, Dijon pour l'armée de l'air, et Toulon pour la Marine. La bonne nouvelle, c'est que la régularisation est possible, gratuite et rétroactive. Mais c'estde la déclencher — l'administration ne corrigera pas l'erreur d'elle-même.➡️Connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr ou sur Info-Retraite.fr. Repérez l'année ou les années de votre service militaire. Si la ligne affiche zéro trimestre ou n'existe tout simplement pas, vous êtes concerné.➡️C'estreconnu par les caisses de retraite pour valider les trimestres militaires. Un simple certificat de présence ou une attestation de libération ne suffit pas. La demande se fait en ligne sur le site du Service historique de la Défense (ministère des Armées). Vous aurez besoin de vos informations personnelles, de votre numéro de matricule (figurant sur votre livret militaire si vous l'avez conservé) et de vos dates d'incorporation et de libération.➡️Une fois l'état signalétique reçu, envoyez-le à votre caisse de retraite de base — la Carsat ou la CNAV pour les salariés du privé — en précisant vos dates de service. La régularisation de votre relevé de carrière sera effectuée.Le délai de traitement au Service historique de la Défense varie selon les centres et le volume de demandes — comptezUn doute sur votre centre d'archives ? Les dossiers sont répartis entre trois centres selon votre arme :pour l'armée de terre et la gendarmerie,pour l'armée de l'air, etpour la Marine.

Sources :

- L'Assurance retraite, FAQ « Service militaire et engagement volontaire », consulté le 5 mars 2026

- Info-Retraite.fr, « J'ai effectué mon service militaire ou j'ai été objecteur de conscience », consulté le 5 mars 2026

- Service-public.gouv.fr, « Retraite du salarié : qu'est-ce que la décote ? », vérifié le 1er janvier 2026

- Service historique de la Défense (ministère des Armées), « Demande de documents administratifs », consulté le 5 mars 2026

Pour aller plus loin :



- Retraite : 1 pension sur 10 comporte une erreur, voici comment vérifier et corriger votre relevé de carrière

- Retraite carrière longue : le piège du 1er septembre 2026 que beaucoup ignorent