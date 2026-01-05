Actualité Médicale Santé 2026 : les 4 résolutions qui fonctionnent vraiment après 50 ans (et le bilan gratuit que personne ne réclame) Par Régis Mayer | Publié le 05/01/2026 à 06:00 Chaque année, 80% des Français abandonnent leurs bonnes résolutions avant la fin de l'hiver. Pourtant, après 50 ans, quelques engagements bien choisis peuvent transformer durablement votre quotidien. Le secret ? Miser sur des objectifs réalistes et profiter des dispositifs de prévention gratuits encore méconnus. Partager : W f X in @

Le piège de janvier : pourquoi 8 Français sur 10 échouent avant février Faire plus de sport, mieux manger, arrêter de fumer... Les bonnes résolutions fleurissent chaque 1er janvier. Mais les chiffres sont implacables : 80% des résolutions sont abandonnées avant la fin de l'hiver, selon plusieurs études. Plus inquiétant encore, une personne sur quatre jette l'éponge après seulement 7 jours.



La raison principale ? Des objectifs trop ambitieux, déconnectés de la réalité quotidienne. Vouloir courir cinq fois par semaine alors qu'on ne pratiquait aucune activité physique, ou se priver brutalement de tous les plaisirs alimentaires : ces changements radicaux sont voués à l'échec.



La bonne nouvelle, c'est qu'après 50 ans, les priorités évoluent naturellement. Selon le dernier Baromètre Sport-Santé 2025 publié par la FFEPGV en partenariat avec Ipsos, la résolution numéro un des 60 ans et plus n'est pas le sport, mais de passer plus de temps avec leur famille et leurs amis (37% des répondants). L'activité physique arrive en deuxième position (29%), suivie par le souhait de se ressourcer et de prendre soin de son corps.

Les 4 résolutions réalistes qui changent vraiment la donne après 50 ans Bouger un peu plus chaque jour, sans viser la performance. L'objectif n'est pas de devenir marathonien, mais d'intégrer le mouvement dans le quotidien. Marcher davantage, prendre l'escalier, jardiner : selon l'OCDE, 27% des adultes français ne pratiquent pas suffisamment d'activité physique. Quelques minutes par jour suffisent pour inverser la tendance. Préserver le lien social. Pour les 60 ans et plus, c'est LA priorité de 2026. Passer du temps avec ses proches (+6 points par rapport à l'an dernier selon le baromètre Ipsos) contribue directement au bien-être mental et à la prévention de l'isolement. Profiter des dépistages gratuits. Entre 50 et 74 ans, deux dépistages essentiels sont pris en charge à 100% : la mammographie tous les 2 ans pour les femmes et le test de dépistage du cancer colorectal pour tous. Ces examens permettent de détecter précocement des maladies, quand la prise en charge est la plus efficace. Réclamer son bilan de prévention gratuit. Ce dispositif encore méconnu, proposé par l'Assurance Maladie, permet un rendez-vous de 30 à 45 minutes avec un professionnel de santé pour faire le point sur ses habitudes de vie. Il est accessible aux 45-50 ans, 60-65 ans et 70-75 ans, sans aucun frais à avancer. Plutôt que de viser la révolution, misez sur l'évolution progressive. Voici les quatre engagements recommandés par les experts pour 2026 :

Mon Bilan Prévention : le rendez-vous santé gratuit que 21 millions de Français ignorent « Mon Bilan Prévention » reste largement sous-utilisé. Pourtant, il s'adresse à quatre tranches d'âge clés : 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans et 70-75 ans.



Concrètement, ce bilan permet d'échanger avec un médecin, une sage-femme, un infirmier ou un pharmacien sur plusieurs thématiques : alimentation, sommeil, activité physique, santé mentale, addictions, vaccinations à jour ou encore suivi bucco-dentaire. À l'issue de ce rendez-vous, le professionnel de santé propose des actions adaptées à votre situation personnelle.



Pour en bénéficier, rien de plus simple : consultez l'annuaire des professionnels réalisant ces bilans sur le site pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie, sans avance de frais. Un seul bilan est possible par tranche d'âge, alors autant en profiter dès maintenant. Lancé en 2024 et généralisé sur tout le territoire, le dispositifreste largement sous-utilisé. Pourtant, il s'adresse à quatre tranches d'âge clés : 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans et 70-75 ans.Concrètement, ce bilan permet d'échanger avec un médecin, une sage-femme, un infirmier ou un pharmacien sur plusieurs thématiques : alimentation, sommeil, activité physique, santé mentale, addictions, vaccinations à jour ou encore suivi bucco-dentaire. À l'issue de ce rendez-vous, le professionnel de santé propose des actions adaptées à votre situation personnelle.Pour en bénéficier, rien de plus simple : consultez l'annuaire des professionnels réalisant ces bilans sur le site sante.fr , ou demandez directement à votre médecin traitant. Le bilan est, sans avance de frais. Un seul bilan est possible par tranche d'âge, alors autant en profiter dès maintenant.

La méthode des petits pas : le secret de ceux qui tiennent leurs résolutions Les 18% de Français qui parviennent à tenir leurs résolutions toute l'année partagent un point commun : ils avancent progressivement, une marche à la fois. Les spécialistes estiment qu'il faut environ 21 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne durable.



Plutôt que de vous imposer trois séances de sport par semaine dès janvier, commencez par une seule. Au bout d'un mois, ajoutez-en une deuxième. Ce rythme progressif évite le découragement, première cause d'abandon des bonnes résolutions.



Autre conseil des experts : ne vous culpabilisez pas en cas d'écart. Manquer une séance ou craquer sur un repas ne signifie pas que tout est à jeter. L'essentiel est de reprendre le lendemain, sans attendre la semaine suivante. La flexibilité est la clé d'une résolution durable.



Enfin, privilégiez les résolutions du matin. Les engagements programmés en fin de journée sont plus souvent sacrifiés aux imprévus et à la fatigue. En plaçant vos nouveaux rituels tôt dans la journée, vous augmentez significativement vos chances de succès.

2026, l'année où la prévention devient une priorité nationale Le Panorama de la santé 2025 publié par l'OCDE est formel : la France peut mieux faire en matière de prévention. Alors que les pays de l'OCDE consacrent en moyenne 3,4% de leurs dépenses de santé à la prévention, la France n'y dédie que 2,3%.



Pourtant, les enjeux sont considérables. Selon ce même rapport, 3 millions de décès auraient pu être évités en 2023 dans l'ensemble des pays de l'OCDE grâce à une meilleure prévention et un meilleur accès aux soins. Les maladies cardiovasculaires et les cancers représentent près de la moitié des décès.



La bonne nouvelle : l'espérance de vie en France atteint désormais 83 ans, soit 1,9 an au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Mais pour vieillir en bonne santé, les comportements quotidiens comptent autant que l'accès aux soins. C'est tout le sens des bilans de prévention et des dépistages gratuits : agir avant l'apparition des maladies plutôt que de les traiter une fois installées.



En 2026, plutôt que de multiplier les résolutions impossibles, concentrez-vous sur l'essentiel : maintenir le lien social, bouger un peu plus, et profiter des dispositifs de prévention mis à votre disposition. Des objectifs réalistes, accessibles, et qui peuvent véritablement changer votre quotidien.

Sources

- Baromètre Sport-Santé FFEPGV/Ipsos, 15e édition, décembre 2025

- Ameli.fr, Bonnes résolutions 2026 : des actions simples pour prendre soin de sa santé, janvier 2026

- OCDE, Panorama de la santé 2025, novembre 2025

- Santé publique France, Les bilans de prévention aux âges clés de la vie, 2024

Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > Alzheimer : 30 injections, une autopsie huit ans plus tard, et une découverte que personne n'attendait Ce gel à base de tissu placentaire pourrait un jour réparer votre cœur après un infarctus