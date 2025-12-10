Saint-Malo : quand la mer soigne et rééduque

Le programme inclut :

6 séances de kinésithérapie individuelle (massage ou rééducation en cabine)

6 séances encadrées de rééducation en piscine d’eau de mer, avec présence du kinésithérapeute dans l’eau

9 soins d’hydrothérapie en cabine, parmi : bain jets aux algues, affusions dynamiques, drainage marin ou douche sous-marine

3 enveloppements d’algues reminéralisants et détoxifiants

Au-delà des soins ciblés, le séjour s’accompagne d’un accès à l’ensemble des espaces bien-être :

Parcours Aquatonic®, un circuit d’eau de mer chauffée pour stimuler la circulation

Hammam, pour favoriser détente et relâchement

Sauna, idéal pour purifier le corps

Espace Forme, salle de cardio-musculation, Brouillard Marin, piscine de détente

Oxygénation Matinale, pour réveiller corps et esprit

Séjour classique :

En demi-pension

Version Premium :

Le programme « Mer & Rééducation » des Thermes de Saint-Malo propose une approche globale : soigner le corps, apaiser l’esprit et restaurer un véritable équilibre intérieur. Il comprend 6 jours de soins intensifs, soit 24 soins personnalisés, destinés à renforcer la mobilité, la souplesse et la posture.Une prise en charge complète qui s’appuie sur l’expertise des kinésithérapeutes spécialisés des Thermes Marins, pour retrouver amplitude, stabilité et énergie.« La rééducation en piscine d’eau de mer, avec un kinésithérapeute à vos côtés, est l’un des composants les plus pointus du séjour. Elle offre un travail personnalisé tout en douceur, soutenu par la portance et la richesse minérale de l’eau », explique l’équipe de rééducation des Thermes Marins.À la croisée de la santé préventive, de la mobilité fonctionnelle et du bien-être haut de gamme, ce séjour répond aux attentes croissantes d’expériences où soin, beauté et santé se rejoignent.La mer devient un véritable partenaire thérapeutique, offrant un accompagnement global et durable.7 jours / 6 nuits ; 6 jours de soinsÀ partir de 2 364 € au Grand Hôtel des Thermes 5*À partir de 1 376 € dans un établissement partenairePour prolonger et intensifier les effets du programme : 12 jours ; 48 soinsUne immersion idéale pour toutes celles et ceux qui recherchent un mieux-être profond, durable et encadré par des experts. Ici, la mer devient soin, mouvement et renaissance.