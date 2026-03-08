Retraite

Retraite : vous avez jusqu'au 31 mars pour corriger cette erreur fréquente qui efface des trimestres sur votre relevé

Chaque 31 mars, l'Assurance retraite met à jour les relevés de millions de Français — et chaque année, des milliers d'erreurs passent inaperçues. Celles qui ne sont pas signalées à temps finissent par amputer la pension, parfois de plusieurs dizaines d'euros par mois, à vie.



Ce qu'il faut retenir

Le 31 mars 2026, les trimestres cotisés en 2025 seront reportés sur votre relevé de carrière — c'est le moment de vérifier Plus d'une pension sur dix liquidée en 2024 contenait une erreur, pour un manque à gagner global estimé à 900 millions d'euros Certaines erreurs peuvent être corrigées en ligne, mais la démarche et les délais varient selon votre âge Un contexte LFSS 2026 rend la vérification encore plus urgente pour les futurs retraités nés entre 1964 et 1968

Pourquoi le 31 mars est une date clé pour votre retraite au plus tard le 31 mars, selon le calendrier officiel publié par



Concrètement, les trimestres cotisés en 2025 vont apparaître sur les relevés dans les prochains jours. C'est à ce moment précis que les erreurs deviennent visibles — ou qu'elles se figent dans le système si personne ne les détecte.



Le problème : la plupart des assurés ne consultent leur relevé qu'au moment de demander leur retraite, parfois des années après l'apparition de l'anomalie. Or, plus une erreur est ancienne, plus elle est difficile à corriger. Les justificatifs se perdent, les employeurs disparaissent, les archives deviennent introuvables.



Cette année, la vérification est d'autant plus importante que la LFSS 2026 a modifié les paramètres de départ pour les générations 1964 à 1968 : l'âge légal est désormais fixé à 62 ans et 9 mois (au lieu de 63 ans) et la durée d'assurance requise passe à 170 trimestres pour la génération 1964. Un seul trimestre manquant sur le relevé peut décaler un départ de trois mois ou déclencher une décote définitive. Chaque année, l'Assurance retraite reporte les trimestres acquis au cours de l'année précédente sur le relevé de carrière de chaque assuré. Cette mise à jour intervient, selon le calendrier officiel publié par l'Assurance retraite Concrètement, les trimestres cotisés en 2025 vont apparaître sur les relevés dans les prochains jours. C'est à ce moment précis que les erreurs deviennent visibles — ou qu'elles se figent dans le système si personne ne les détecte.Le problème : la plupart des assurés ne consultent leur relevé qu'au moment de demander leur retraite, parfois des années après l'apparition de l'anomalie. Or, plus une erreur est ancienne, plus elle est difficile à corriger. Les justificatifs se perdent, les employeurs disparaissent, les archives deviennent introuvables.Cette année, la vérification est d'autant plus importante que laa modifié les paramètres de départ pour les générations 1964 à 1968 : l'âge légal est désormais fixé à(au lieu de 63 ans) et la durée d'assurance requise passe àpour la génération 1964. Un seul trimestre manquant sur le relevé peut décaler un départ de trois mois ou déclencher une décote définitive.

Plus d'une pension sur dix est mal calculée : les chiffres officiels Le dernier rapport de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale, publié en mai 2025, dresse un constat sans appel : 10,5 % des pensions liquidées en 2024 contenaient au moins une erreur ayant un impact financier. C'est en baisse par rapport à 2023 (12,4 %), mais le niveau reste jugé inacceptable par l'institution.



Le manque à gagner cumulé pour les retraités est estimé à 900 millions d'euros sur la seule année 2024. Ces erreurs sont le plus souvent au détriment de l'assuré : trimestres oubliés, salaires non reportés, majorations pour enfants non appliquées, points Agirc-Arrco manquants.



La Cour pointe aussi un problème structurel : chaque Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, l'organisme régional qui gère votre dossier) applique ses propres procédures de contrôle. Résultat : selon votre région, votre dossier est plus ou moins bien vérifié. L'harmonisation nationale reste insuffisante.



Autre constat préoccupant : le mécanisme de liquidation provisoire, censé accélérer le premier versement de pension, fige parfois des erreurs qui deviennent définitives faute de régularisation ultérieure.

Les cinq erreurs les plus fréquentes à traquer sur votre relevé

Erreur n°1 Fréquence élevée ⚠️ Trimestres d'activité manquants Petits emplois, CDD, intérim, jobs d'été en début de carrière : ces périodes ne sont pas toujours transmises par l'employeur. Une année vide sur le relevé alors que vous avez travaillé = alerte immédiate. Erreur n°2 Souvent invisible ⚠️ Périodes assimilées oubliées Chômage indemnisé, arrêt maladie, congé maternité, service militaire : ces périodes valident des trimestres sans cotisation. Elles sont transmises par la CPAM, France Travail ou le ministère des Armées — et se perdent régulièrement entre organismes. Erreur n°3 Femmes surtout 👥 Majorations pour enfants non appliquées Jusqu'à 8 trimestres par enfant pour les salariées du privé (4 au titre de la maternité, 4 au titre de l'éducation). Ces trimestres n'apparaissent pas toujours sur le relevé, surtout pour les naissances antérieures aux années 2000. Erreur n°4 Carrières mixtes 📊 Doublons ou trous entre régimes Salarié puis indépendant, passage par la fonction publique, multi-employeurs la même année : les échanges de données entre caisses créent des zones de flou. Certaines périodes comptées en doublon sont ensuite supprimées sans prévenir. Erreur n°5 Impact sur la pension 💶 Salaires de référence erronés Le montant de votre pension de base est calculé sur la moyenne de vos 25 meilleures années. Si un salaire annuel est mal reporté ou tronqué, il peut être exclu du calcul — et votre pension s'en trouve diminuée sans que vous le sachiez.



Pour chacune de ces erreurs, un seul réflexe : comparer votre relevé, ligne par ligne, avec vos bulletins de paie, attestations France Travail et relevés de points Agirc-Arrco. Toutes les erreurs ne se voient pas au premier coup d'œil. Voici les cinq anomalies les plus courantes, celles qui coûtent le plus cher si elles ne sont pas corrigées avant la liquidation.Pour chacune de ces erreurs, un seul réflexe : comparer votre relevé, ligne par ligne, avec vos bulletins de paie, attestations France Travail et relevés de points Agirc-Arrco.

Comment vérifier et corriger votre relevé avant qu'il ne soit trop tard « Ma carrière », puis consultez votre Relevé de Situation Individuelle (le RIS, c'est-à-dire le document qui récapitule vos droits dans tous les régimes).



La procédure de correction dépend ensuite de votre âge.

55 ans et plus En ligne ✅ Service « Corriger ma carrière » Accessible directement depuis votre compte retraite sur info-retraite.fr . Vous signalez les anomalies, joignez vos justificatifs (bulletins de paie, attestations), et toutes vos caisses sont informées en une seule démarche. Moins de 55 ans Par régime 📝 Contacter chaque caisse séparément Le service en ligne « Corriger ma carrière » n'est pas encore accessible. Vous devez contacter directement chaque régime de retraite concerné (CNAV, Agirc-Arrco, MSA, etc.) avec vos justificatifs. Les coordonnées sont disponibles dans la rubrique « Mes régimes de retraite » de votre compte.



Dans tous les cas, conservez précieusement vos bulletins de paie, vos attestations France Travail, vos relevés de points complémentaires et tout document prouvant une activité ou une période assimilée. Ce sont les seules preuves qui permettront de faire corriger une erreur — et plus les documents sont anciens, plus ils sont irremplaçables.



La démarche est gratuite et peut être effectuée à tout moment dans l'année. Mais le moment le plus stratégique est maintenant, dans les jours qui suivent la mise à jour du 31 mars, quand les données fraîches viennent d'être reportées et que les éventuelles anomalies sont les plus faciles à détecter. La démarche de vérification commence sur le site info-retraite.fr . Connectez-vous avec FranceConnect, accédez à la rubrique, puis consultez votre Relevé de Situation Individuelle (le RIS, c'est-à-dire le document qui récapitule vos droits dans tous les régimes).La procédure de correction dépend ensuite de votre âge.Dans tous les cas, conservez précieusement vos bulletins de paie, vos attestations France Travail, vos relevés de points complémentaires et tout document prouvant une activité ou une période assimilée. Ce sont les seules preuves qui permettront de faire corriger une erreur — et plus les documents sont anciens, plus ils sont irremplaçables.La démarche est gratuite et peut être effectuée à tout moment dans l'année. Mais le moment le plus stratégique est, dans les jours qui suivent la mise à jour du 31 mars, quand les données fraîches viennent d'être reportées et que les éventuelles anomalies sont les plus faciles à détecter.

Sources :

- Assurance retraite, « La prise en compte de ma carrière », lassuranceretraite.fr, consulté le 8 mars 2026

- Cour des comptes, « La Sécurité sociale — Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale », mai 2025

- Service-public.gouv.fr, « Info Retraite — Corriger ma carrière », fiche R64410

- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, articles 104 et 105

Pour aller plus loin :



- Retraite : 1 pension sur 10 comporte une erreur, voici comment vérifier et corriger votre relevé de carrière

- Retraite carrière longue : le piège du 1er septembre 2026 que beaucoup ignorent