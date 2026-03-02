Argent et patrimoine

Retraite : même avec 300 000 € de côté, votre pension fond chaque année sans que vous le sachiez

Un chiffre circule sur les réseaux et dans la presse financière : il faudrait 300 000 € d'épargne pour compléter sa retraite. Pourtant, le vrai danger n'est pas le capital que vous n'avez pas. C'est celui que le système vous retire en silence, année après année, par un mécanisme que personne ne prend la peine d'expliquer.



Ce qu'il faut retenir

Le capital « idéal » de 300 000 € environ que préconisent certains médias repose sur un calcul incomplet qui omet le vrai problème Un mécanisme officiel, documenté par le Conseil d'Orientation des Retraites, réduit progressivement la part de salaire conservée à la retraite — y compris pour ceux qui ont déjà liquidé leurs droits Les retraités du privé subissent en 2026 un double effet ciseaux inédit, et la suite de cet article détaille les démarches pour limiter les dégâts

Le piège du chiffre rond : pourquoi « 300 000 € » ne veut rien dire Depuis quelques semaines, un montant fait le tour des rédactions : 300 000 €. C'est le capital qu'il faudrait accumuler pour compléter sa pension de 1 000 € par mois pendant trente ans. Le calcul est mathématiquement juste — 1 000 € × 12 mois × 30 ans = 360 000 € — mais il repose sur une hypothèse extrême : un rendement de zéro, comme si l'argent dormait sous un matelas pendant trois décennies.



En réalité, un capital placé même à 2 % par an réduit considérablement le besoin initial. Et surtout, ce chiffre n'a aucun sens universel : tout dépend de l'écart entre votre pension réelle et vos besoins réels. Un ancien cadre parisien qui touchait 4 000 € net n'a pas les mêmes besoins qu'une ancienne aide-soignante dans le Cantal avec 1 200 € de pension.



Mais le vrai problème est ailleurs. Car pendant que les médias financiers débattent du montant d'épargne « idéal », un phénomène documenté par les pouvoirs publics grignote silencieusement le pouvoir d'achat de 17,2 millions de retraités — qu'ils aient 300 000 € de côté ou pas un centime.

Le taux de remplacement : la promesse qui fond au soleil



Le 54 % aujourd'hui à 45 % en 2070. En clair : les retraités de demain conserveront moins de la moitié de leur dernier salaire.



Mais cette érosion ne concerne pas que les futures générations. Elle frappe déjà les retraités actuels. Génération 1955 Retraités actuels 📊 Taux de remplacement net (non-cadre privé, carrière complète) ~75 % Génération 1970 Départs en cours 📉 Taux de remplacement projeté (non-cadre privé) ~67 % Génération 2000 Projection COR ⚠️ Taux de remplacement projeté (scénario central) < 45 % 30 points de moins qu'un retraité né en 1955 — à carrière équivalente. Ce n'est pas une hypothèse pessimiste : c'est le scénario de référence du COR, fondé sur une croissance de la productivité de 0,7 % par an et un taux de chômage stabilisé à 7 %.



Le mécanisme est implacable : les pensions sont indexées sur les prix (l'inflation), tandis que les salaires progressent plus vite grâce aux gains de productivité. Résultat : chaque année, les retraités décrochent un peu plus par rapport aux actifs — sans que rien ne change sur leur relevé de pension. Le « taux de remplacement », c'est la part de votre dernier salaire que votre pension est censée couvrir. C'est le chiffre clé de votre niveau de vie à la retraite. Et c'est précisément ce chiffre qui s'effondre, génération après génération.Le rapport annuel du Conseil d'Orientation des Retraites (COR) , publié en juin 2025, est formel : dans son scénario central, le taux de remplacement moyen passe de. En clair : les retraités de demain conserveront moins de la moitié de leur dernier salaire.Mais cette érosion ne concerne pas que les futures générations. Elle frappe déjà les retraités actuels.Concrètement, un salarié non-cadre né en 2000 conserveraqu'un retraité né en 1955 — à carrière équivalente. Ce n'est pas une hypothèse pessimiste : c'est le scénario de référence du COR, fondé sur une croissance de la productivité deet un taux de chômage stabilisé àLe mécanisme est implacable : les pensions sont indexées sur les prix (l'inflation), tandis que les salaires progressent plus vite grâce aux gains de productivité. Résultat : chaque année, les retraités décrochent un peu plus par rapport aux actifs — sans que rien ne change sur leur relevé de pension.

2026 : le double gel qui ampute votre pension



Côté retraite de base : les pensions ont été revalorisées de +0,9 % au 1er janvier 2026, comme l'a confirmé le 1 000 €, cela représente 9 € de plus par mois. À titre de comparaison, la revalorisation était de +5,3 % en 2024 et de +2,2 % en 2025.



Côté retraite complémentaire Agirc-Arrco : c'est pire. Faute d'accord entre les organisations patronales et syndicales le 17 octobre 2025, les pensions complémentaires sont gelées à 0 % depuis le 1er novembre 2025. C'est une première depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco. La valeur du point reste figée à 1,4386 € jusqu'à l'automne 2026 au minimum.



Or la retraite complémentaire Agirc-Arrco représente 40 à 60 % de la pension totale d'un ancien salarié du privé. Le gel de cette part massive annule l'essentiel de la maigre hausse de la pension de base. 2024 Base + complémentaire 📈 Revalorisation retraite de base +5,3 % 📈 Revalorisation Agirc-Arrco +1,6 % 2025 Base + complémentaire 📊 Revalorisation retraite de base +2,2 % 📊 Revalorisation Agirc-Arrco (nov. 2024) +1,6 % 2026 Base + complémentaire ⚠️ Revalorisation retraite de base +0,9 % 🔒 Revalorisation Agirc-Arrco (nov. 2025) 0 % (gel) 1 500 € nets au total (environ 1 000 € de base + 500 € de complémentaire), le gain réel en 2026 se limite à 9 € par mois — soit 0,6 % de hausse sur l'ensemble de sa pension, alors que les prix continuent de progresser. Pour les anciens salariés du privé, l'année 2026 cumule deux mauvaises nouvelles qui illustrent parfaitement ce mécanisme d'érosion.: les pensions ont été revalorisées deau 1er janvier 2026, comme l'a confirmé le site officiel Info Retraite . Pour une pension de base de, cela représente. À titre de comparaison, la revalorisation était deen 2024 et deen 2025.: c'est pire. Faute d'accord entre les organisations patronales et syndicales le 17 octobre 2025, les pensions complémentaires sont gelées àdepuis le 1er novembre 2025. C'est une première depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco. La valeur du point reste figée àjusqu'à l'automne 2026 au minimum.Or la retraite complémentaire Agirc-Arrco représentede la pension totale d'un ancien salarié du privé. Le gel de cette part massive annule l'essentiel de la maigre hausse de la pension de base.Résultat concret : pour un retraité du privé percevantau total (environ 1 000 € de base + 500 € de complémentaire), le gain réel en 2026 se limite à— soitde hausse sur l'ensemble de sa pension, alors que les prix continuent de progresser.

L'érosion invisible : -5,5 % en treize ans pour un non-cadre



Les chiffres parlent d'eux-mêmes : entre 2012 et 2025, un retraité non-cadre du privé a perdu 5,5 % de pouvoir d'achat en euros constants. Un ancien cadre, c'est encore pire : -9,9 % sur la même période. Autrement dit, leur pension achète aujourd'hui moins qu'il y a treize ans.



Ce décrochage s'explique par un mécanisme précis : les droits acquis au régime général et les pensions déjà liquidées sont indexés sur les prix, pas sur les salaires. Les mesures de sous-indexation ponctuelles, les hausses différées, les gels partiels comme celui de l'Agirc-Arrco en 2025 — tout cela s'additionne, année après année, dans un mouvement imperceptible au mois le mois mais dévastateur sur la durée.



La 1 541 € par mois. Or 37 % des retraités sont au minimum de pension. Pour cette population, parler d'épargne de 300 000 € relève de la fiction pure. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Le panorama annuel de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) documente la dégradation depuis des années.Les chiffres parlent d'eux-mêmes : entre 2012 et 2025, un retraité non-cadre du privé a perdude pouvoir d'achat en euros constants. Un ancien cadre, c'est encore pire :sur la même période. Autrement dit, leur pension achète aujourd'hui moins qu'il y a treize ans.Ce décrochage s'explique par un mécanisme précis : les droits acquis au régime général et les pensions déjà liquidées sont indexés sur les prix, pas sur les salaires. Les mesures de sous-indexation ponctuelles, les hausses différées, les gels partiels comme celui de l'Agirc-Arrco en 2025 — tout cela s'additionne, année après année, dans un mouvement imperceptible au mois le mois mais dévastateur sur la durée.La DREES révèle un autre chiffre qui met en perspective l'illusion du chiffre « 300 000 € » : la pension moyenne nette en France s'établit à. Ordes retraités sont au minimum de pension. Pour cette population, parler d'épargne de 300 000 € relève de la fiction pure.

Ce que coûte vraiment un complément de retraite 500 €/mois Complément modeste 💶 Capital nécessaire sur 25 ans (rendement 0 %) 150 000 € 📈 Capital nécessaire sur 25 ans (rendement ~3 %) ~105 000 € 1 000 €/mois Complément confortable 💶 Capital nécessaire sur 25 ans (rendement 0 %) 300 000 € 📈 Capital nécessaire sur 25 ans (rendement ~3 %) ~210 000 € 2 000 €/mois Complément élevé 💶 Capital nécessaire sur 25 ans (rendement 0 %) 600 000 € 📈 Capital nécessaire sur 25 ans (rendement ~3 %) ~420 000 €



Attention : ces projections ne tiennent pas compte de l'inflation future, qui réduit le pouvoir d'achat réel du capital constitué. Avec une inflation annuelle de 2 %, 100 000 € aujourd'hui n'en vaudront que 67 000 € dans vingt ans en pouvoir d'achat réel. Reste la question légitime : pour ceux qui veulent — et peuvent — se constituer un complément, combien faut-il réellement mettre de côté ? La réponse dépend de trois variables : le montant mensuel visé, la durée de versement, et le rendement de l'épargne.Le rendement change tout. Mais il comporte aussi des risques : les placements les plus rémunérateurs (actions, unités de compte) exposent le capital à des pertes, surtout à l'approche de la retraite. Le Plan d'Épargne Retraite (PER) , encadré par la loi, permet de déduire les versements de l'impôt sur le revenu — mais depuis le 1er janvier 2026, les versements effectués après 70 ans ne sont plus déductibles.Attention : ces projections ne tiennent pas compte de l'inflation future, qui réduit le pouvoir d'achat réel du capital constitué. Avec une inflation annuelle deaujourd'hui n'en vaudront quedans vingt ans en pouvoir d'achat réel.

Trois démarches pour limiter l'érosion de votre pension



1. Vérifier votre estimation personnalisée sur info-retraite.fr

Le simulateur officiel



2. Contrôler votre taux de CSG et vos prélèvements sociaux

En février 2026, certains retraités ont constaté une pension nette inférieure à celle de 2025, malgré la revalorisation de 0,9 %. La raison : le changement de tranche de CSG (Contribution Sociale Généralisée, le prélèvement social sur les pensions), recalculé chaque année en fonction du Revenu Fiscal de Référence (RFR, le revenu figurant sur l'avis d'impôt). Vérifiez votre avis d'impôt 2025 et comparez avec le barème en vigueur sur



3. Si vous êtes encore en activité : simuler l'impact d'un départ différé

Chaque trimestre cotisé au-delà de l'âge légal génère une surcote de 1,25 % par trimestre sur la pension de base. Pour un salarié dont la pension de base serait de 1 200 €, quatre trimestres de surcote représentent 60 € de plus par mois à vie. C'est un levier puissant que le COR lui-même identifie comme l'un des rares à effet positif sur le taux de remplacement. Face à ce mécanisme structurel, l'inaction est le pire ennemi. Voici trois actions concrètes, accessibles dès maintenant.Le simulateur officiel « Mon estimation retraite » permet de connaître le montant prévisionnel de votre pension, tous régimes confondus. Il est gratuit et accessible avec FranceConnect. Un relevé à jour permet de repérer d'éventuelles erreurs de carrière — des trimestres oubliés, un emploi non déclaré — qui pourraient amputer votre pension.En février 2026, certains retraités ont constaté une pension netteà celle de 2025, malgré la revalorisation de 0,9 %. La raison : le changement de tranche de CSG (Contribution Sociale Généralisée, le prélèvement social sur les pensions), recalculé chaque année en fonction du Revenu Fiscal de Référence (RFR, le revenu figurant sur l'avis d'impôt). Vérifiez votre avis d'impôt 2025 et comparez avec le barème en vigueur sur lassuranceretraite.fr Chaque trimestre cotisé au-delà de l'âge légal génère une surcote desur la pension de base. Pour un salarié dont la pension de base serait de, quatre trimestres de surcote représentent. C'est un levier puissant que le COR lui-même identifie comme l'un des rares à effet positif sur le taux de remplacement.

Sources :

- DREES, « Les retraités et les retraites — Édition 2025 », juillet 2025

- Conseil d'Orientation des Retraites (COR), Rapport annuel, juin 2025

- Info Retraite, revalorisation de la retraite de base en 2026

- Agirc-Arrco, communiqué du conseil d'administration, 17 octobre 2025

- UNSA Retraités, analyse du rapport du COR 2025

Pour aller plus loin :



- Hausse CSG 2026 : votre PER va perdre jusqu'à 4 000 € quand l'assurance-vie y échappe

- 12,7 millions de titulaires du PER et un encours moyen de 11 000 € : l'illusion d'un succès qui profite surtout aux assureurs