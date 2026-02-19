Retraite 2026 : le gouffre méconnu entre 891 € de pension moyenne et 1 326 € en carrière complète

Le dossier de presse de l'Assurance retraite confirme aussi les conséquences concrètes des mesures votées dans la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2026. La suspension de la réforme des retraites
, adoptée par le Parlement, gèle le calendrier de relèvement de l'âge légal de départ jusqu'en janvier 2028. Concrètement, l'âge légal reste bloqué à 62 ans et 9 mois
pour la génération 1964, au lieu des 63 ans initialement prévus. Cette suspension permet à cette génération de partir dès le dernier trimestre 2026
au lieu du début 2027.
Ce décalage provoque un afflux massif de dossiers : l'Assurance retraite anticipe 64 000 demandes supplémentaires
sur le dernier trimestre 2026, soit un pic d'activité de +40 %
par rapport à la normale. Renaud Villard a assuré que les caisses se mettent en capacité d'absorber cette vague de manière transparente pour les usagers, mais rappelle qu'il est recommandé de déposer son dossier 4 à 5 mois avant la date prévue de départ
.
Autre changement majeur : le calcul des pensions des mères
évolue. La retraite de base sera désormais calculée sur les 24 meilleures années
pour les mères d'un enfant, et les 23 meilleures années
pour les mères de deux enfants ou plus — au lieu des 25 meilleures années actuellement. Selon Renaud Villard, 200 000 femmes par an
seront concernées, avec un gain moyen estimé à +1,3 %
sur la pension. Cette mesure entre en vigueur pour les retraites prenant effet à compter du 1er janvier 2027
.
Enfin, les trimestres enfants
(deux trimestres par enfant pour la naissance ou l'adoption) seront désormais pris en compte dans le calcul de la carrière longue
. L'Assurance retraite estime que cette mesure ouvrira le dispositif de départ anticipé à environ 12 000 femmes supplémentaires par an
, dès septembre 2026. Des formulaires de réversion préremplis seront également envoyés à partir de mars 2026
.