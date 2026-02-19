Retraite Retraite 2026 : le gouffre méconnu entre 891 € de pension moyenne et 1 326 € en carrière complète Par Fabrice Crozier | Publié le 19/02/2026 à 09:22 Plus de 15 millions de retraités du régime général, une pension moyenne brute qui plafonne à 891 € par mois et un écart persistant de 171 € entre hommes et femmes : le bilan officiel publié mercredi 18 février par l'Assurance retraite dresse un portrait sans fard du système de retraite français. Derrière ces moyennes se cachent des réalités très différentes selon les parcours — et plusieurs changements majeurs à venir dès septembre 2026. Partager : W f X in @

Ce qu'il faut retenir

Le régime général comptait 15,57 millions de retraités au 31 décembre 2025, dont 14,9 millions au titre d'une retraite personnelle La pension moyenne brute s'établit à 891 € par mois, mais atteint 1 326 € pour ceux ayant une carrière complète L'écart entre hommes et femmes reste de 171 € par mois (1 009 € contre 838 €) L'âge moyen de départ est de 63,7 ans en 2025, avec un objectif de 64,5 ans en 2035 Un pic de 64 000 dossiers supplémentaires (+40%) est attendu fin 2026 en raison de la suspension de la réforme Les mères bénéficieront d'un calcul sur 24 ou 23 meilleures années au lieu de 25, avec un gain moyen de 1,3% sur la pension

15,57 millions de retraités et 949 413 nouvelles pensions en 2025 : ce que révèle le dossier de presse L'Assurance retraite — la branche du régime général qui verse les pensions des anciens salariés du privé — a publié mercredi 18 février 2026 son dossier de presse annuel. Les chiffres qui en ressortent donnent une photographie précise du système de retraite tel qu'il fonctionne aujourd'hui.



Au 31 décembre 2025, le régime général comptait 15,57 millions de retraités en paiement. Parmi eux, 14,9 millions perçoivent une retraite personnelle (celle qui découle de leurs propres cotisations). L'âge moyen de l'ensemble des retraités du régime est de 75,2 ans, et environ 6,8 % résident à l'étranger.



Sur la seule année 2025, 949 413 nouvelles retraites ont été attribuées : 738 668 retraites personnelles et 210 745 pensions de réversion (la pension versée au conjoint survivant d'un assuré décédé). L'âge moyen de départ en retraite s'est établi à 63,7 ans — légèrement plus bas chez les hommes (63,5 ans) que chez les femmes (63,8 ans).



👉 Selon les projections rappelées par Renaud Villard, directeur général de l'Assurance retraite, cet âge moyen devrait progressivement atteindre 64,5 ans d'ici 2035.

891 € par mois en moyenne : la réalité des pensions au régime général pension moyenne. Au régime général, le montant global mensuel moyen s'établit à 891 € brut par mois. Ce chiffre inclut l'ensemble des retraités — aussi bien ceux qui ont une retraite personnelle que ceux qui perçoivent uniquement une pension de réversion.



Mais cette moyenne masque des écarts considérables. L'écart entre hommes et femmes reste marqué : 1 009 € en moyenne pour les hommes contre 838 € pour les femmes, soit 171 € de différence par mois.



Pour les retraités ayant validé une carrière complète au régime général — c'est-à-dire ceux qui ont obtenu leur pension à taux plein (retraite sans réduction), sans proratisation — le montant moyen est nettement plus élevé : 1 326 € par mois. Là encore, l'écart femmes-hommes persiste : 1 412 € pour les hommes, 1 235 € pour les femmes.

Tous Pension moyenne globale 💶 Moyenne tous retraités 891 €/mois 👤 Hommes 1 009 €/mois 👤 Femmes 838 €/mois Complète Carrière complète uniquement 💶 Moyenne carrière complète 1 326 €/mois 👤 Hommes 1 412 €/mois 👤 Femmes 1 235 €/mois



👉 Rappel important : ces montants concernent uniquement le régime général (la retraite de base des salariés du privé). Ils ne comprennent pas la retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui s'ajoute pour la grande majorité des retraités du privé. Le chiffre le plus scruté du dossier est celui de la. Au régime général, le montant global mensuel moyen s'établit à. Ce chiffre inclut l'ensemble des retraités — aussi bien ceux qui ont une retraite personnelle que ceux qui perçoivent uniquement une pension de réversion.Mais cette moyenne masque des écarts considérables. L'écart entre hommes et femmes reste marqué :en moyenne pour les hommes contrepour les femmes, soitPour les retraités ayant validé uneau régime général — c'est-à-dire ceux qui ont obtenu leur pension à taux plein (retraite sans réduction), sans proratisation — le montant moyen est nettement plus élevé :. Là encore, l'écart femmes-hommes persiste :pour les hommes,pour les femmes.👉 Rappel important : ces montants concernent uniquement le(la retraite de base des salariés du privé). Ils ne comprennent pas la retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui s'ajoute pour la grande majorité des retraités du privé.

Suspension, pic de dossiers et mesures pour les mères : ce qui change en 2026



La suspension de la réforme des retraites, adoptée par le Parlement, gèle le calendrier de relèvement de l'âge légal de départ jusqu'en janvier 2028. Concrètement, l'âge légal reste bloqué à 62 ans et 9 mois pour la génération 1964, au lieu des 63 ans initialement prévus. Cette suspension permet à cette génération de partir dès le dernier trimestre 2026 au lieu du début 2027.



Ce décalage provoque un afflux massif de dossiers : l'Assurance retraite anticipe 64 000 demandes supplémentaires sur le dernier trimestre 2026, soit un pic d'activité de +40 % par rapport à la normale. Renaud Villard a assuré que les caisses se mettent en capacité d'absorber cette vague de manière transparente pour les usagers, mais rappelle qu'il est recommandé de déposer son dossier 4 à 5 mois avant la date prévue de départ.



Autre changement majeur : le calcul des pensions des mères évolue. La retraite de base sera désormais calculée sur les 24 meilleures années pour les mères d'un enfant, et les 23 meilleures années pour les mères de deux enfants ou plus — au lieu des 25 meilleures années actuellement. Selon Renaud Villard, 200 000 femmes par an seront concernées, avec un gain moyen estimé à +1,3 % sur la pension. Cette mesure entre en vigueur pour les retraites prenant effet à compter du 1er janvier 2027.



Enfin, les trimestres enfants (deux trimestres par enfant pour la naissance ou l'adoption) seront désormais pris en compte dans le calcul de la 12 000 femmes supplémentaires par an, dès septembre 2026. Des formulaires de réversion préremplis seront également envoyés à partir de mars 2026. Le dossier de presse de l'Assurance retraite confirme aussi les conséquences concrètes des mesures votées dans la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2026., adoptée par le Parlement, gèle le calendrier de relèvement de l'âge légal de départ jusqu'en janvier 2028. Concrètement, l'âge légal reste bloqué àpour la génération 1964, au lieu des 63 ans initialement prévus. Cette suspension permet à cette génération de partir dès leau lieu du début 2027.Ce décalage provoque un afflux massif de dossiers : l'Assurance retraite anticipesur le dernier trimestre 2026, soit un pic d'activité depar rapport à la normale. Renaud Villard a assuré que les caisses se mettent en capacité d'absorber cette vague de manière transparente pour les usagers, mais rappelle qu'il est recommandé deAutre changement majeur : le calcul des pensions desévolue. La retraite de base sera désormais calculée sur lespour les mères d'un enfant, et lespour les mères de deux enfants ou plus — au lieu des 25 meilleures années actuellement. Selon Renaud Villard,seront concernées, avec un gain moyen estimé àsur la pension. Cette mesure entre en vigueur pour les retraites prenant effet à compter duEnfin, les(deux trimestres par enfant pour la naissance ou l'adoption) seront désormais pris en compte dans le calcul de la carrière longue . L'Assurance retraite estime que cette mesure ouvrira le dispositif de départ anticipé à environ, dès septembre 2026. Des formulaires de réversion préremplis seront également envoyés à partir de

Ce que ces chiffres signifient pour votre retraite 891 €, la réalité varie du simple au triple selon les parcours. Un retraité ayant cotisé toute sa carrière au régime général avec des salaires proches du plafond de la Sécurité sociale touche bien davantage que cette moyenne. À l'inverse, les personnes ayant connu des carrières fractionnées, du temps partiel ou des périodes de chômage se retrouvent bien en dessous.



Si vous êtes né(e) en 1964 et que vous envisagiez un départ en 2026, la suspension de la réforme joue en votre faveur : vous pouvez partir un trimestre plus tôt que ce que prévoyait la réforme de 2023. Il est toutefois essentiel de vérifier votre relevé de carrière sur votre



Pour les femmes ayant eu des enfants, les nouvelles règles de calcul (24 ou 23 meilleures années au lieu de 25) et la prise en compte des trimestres enfants dans la carrière longue représentent un gain concret, même s'il reste modeste en moyenne (+1,3 %). Ces mesures ne s'appliqueront qu'aux retraites prenant effet à partir de janvier 2027 (calcul amélioré) et septembre 2026 (trimestres enfants en carrière longue).



Enfin, si vous êtes actuellement en activité et que vous préparez votre départ, retenez que le simulateur en ligne de l'Assurance retraite a été mis à jour pour intégrer la suspension de la réforme. Les montants et dates affichés tiennent désormais compte des nouvelles règles — il est donc utile de refaire une simulation, même si vous en aviez déjà réalisé une l'an dernier. Derrière la moyenne de, la réalité varie du simple au triple selon les parcours. Un retraité ayant cotisé toute sa carrière au régime général avec des salaires proches du plafond de la Sécurité sociale touche bien davantage que cette moyenne. À l'inverse, les personnes ayant connu des carrières fractionnées, du temps partiel ou des périodes de chômage se retrouvent bien en dessous.Si vous êtes né(e) en 1964 et que vous envisagiez un départ en 2026, la suspension de la réforme joue en votre faveur : vous pouvez partirque ce que prévoyait la réforme de 2023. Il est toutefois essentiel de vérifier votre relevé de carrière sur votre espace personnel lassuranceretraite.fr et de déposer votre dossier dès maintenant si vous visez un départ au dernier trimestre 2026.Pour les femmes ayant eu des enfants, les nouvelles règles de calcul (24 ou 23 meilleures années au lieu de 25) et la prise en compte des trimestres enfants dans la carrière longue représentent un gain concret, même s'il reste modeste en moyenne (+1,3 %). Ces mesures ne s'appliqueront qu'aux retraites prenant effet à partir de(calcul amélioré) et(trimestres enfants en carrière longue).Enfin, si vous êtes actuellement en activité et que vous préparez votre départ, retenez que lea été mis à jour pour intégrer la suspension de la réforme. Les montants et dates affichés tiennent désormais compte des nouvelles règles — il est donc utile de refaire une simulation, même si vous en aviez déjà réalisé une l'an dernier.

Sources :

- Dossier de presse de l'Assurance retraite, 18 février 2026

- Déclarations de Renaud Villard, directeur général de l'Assurance retraite, 9 février 2026 (AFP)

- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2026, articles 104 et 105 (vie-publique.fr)

Pour aller plus loin :



- Calcul retraite 2026 : le guide complet pour estimer votre pension

- Petite retraite : pourquoi le montant minimum varie du simple au double en 2026

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