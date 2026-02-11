Petite retraite : pourquoi le montant minimum varie du simple au double en 2026

Voici les réponses aux questions les plus fréquentes sur le minimum retraite en France en 2026.



👉 Quel est le montant minimum de retraite net par mois en 2026 ?



Le montant dépend du dispositif. Le minimum contributif majoré est de 903,93 € brut, soit environ 865 € net au taux réduit de prélèvements sociaux (4,3 %), ou 903,93 € net en cas d'exonération totale. L'ASPA garantit 1 043,59 € net par mois pour une personne seule (brut = net, car exonérée de prélèvements).



👉 Peut-on toucher un minimum retraite sans avoir jamais travaillé ?



Oui. L'ASPA est accessible même sans aucune cotisation préalable. Il faut avoir au moins 65 ans, résider en France au moins 9 mois par an et ne pas dépasser les plafonds de ressources (12 523,14 €/an pour une personne seule). Le minimum contributif, en revanche, exige d'avoir cotisé et obtenu le taux plein.



👉 Peut-on cumuler le minimum contributif et l'ASPA ?



Oui, si le total de vos pensions (MiCo inclus) reste inférieur au plafond ASPA de 1 043,59 € par mois. L'ASPA viendra compléter vos pensions pour atteindre ce seuil. Mais attention : la part ASPA sera récupérable sur succession, pas la part MiCo.



👉 Le minimum contributif est-il imposable ?



Oui. Le MiCo fait partie de votre pension de retraite. Il est donc soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS), sauf si votre Revenu Fiscal de Référence est suffisamment bas pour bénéficier d'une exonération. L'ASPA, elle, n'est ni imposable ni soumise à la CSG.



👉 Quel minimum retraite pour une femme au foyer ?



Une femme au foyer n'ayant jamais travaillé peut bénéficier de l'ASPA à partir de 65 ans : jusqu'à 1 043,59 € net par mois si elle vit seule. Si elle a été affiliée à l'Assurance Vieillesse des Parents au Foyer (AVPF) pendant qu'elle élevait ses enfants, elle a pu accumuler des trimestres de retraite et pourrait bénéficier d'une petite pension de base, éventuellement relevée par le MiCo. La pension de réversion (54 % de la retraite de base du conjoint décédé) est également accessible sans avoir jamais travaillé.



👉 L'ASPA est-elle toujours récupérable sur succession ?



Oui, mais uniquement si l'actif net de la succession dépasse 108 586,14 € en métropole (ou 150 000 € en outre-mer). En dessous, les héritiers ne remboursent rien. Au-dessus, la récupération est plafonnée à 8 463,42 € par an de versement pour une personne seule. Un retraité locataire sans patrimoine n'a rien à craindre.



👉 Faut-il faire une demande pour le minimum contributif ?



Non. Le MiCo est attribué automatiquement par votre caisse de retraite lors de la liquidation de votre pension, sans aucune démarche. L'ASPA, en revanche, doit être demandée explicitement. Si vous ne la demandez pas, elle ne vous sera pas versée.



👉 Quel minimum retraite avec une carrière incomplète ?



Avec une carrière incomplète, le MiCo est calculé au prorata de vos trimestres. Par exemple, avec 130 trimestres validés sur 170 requis, le MiCo de base sera de 756,29 × 130/170 = 578,34 € brut. Si le total de vos pensions reste faible, vous pouvez demander l'ASPA en complément pour atteindre 1 043,59 €.